Instalacja fotowoltaiczna czy turbina wiatrowa - w co warto zainwestować?

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie przydomowymi turbinami wiatrowymi. Wynika ono z ogłoszenia nowego programu dotacji "Moja elektrownia wiatrowa", który ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Czy "wiatraki" mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce? W co warto zainwestować? Na te pytania odpowiada ekspert firmy Woltair, Maciej Czapla.

To kluczowy element. Największe elektrownie wiatrowe do zabudowań mieszkalnych mają moc do 50 kW. Przydomowe elektrownie wiatrowe charakteryzują się stosunkowo niską mocą, ale wystarcza, aby znacznie obniżyć zapotrzebowanie na dostawy prądu z sieci. Turbina wiatrowa może pokryć część zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Warunki pogodowe na danym terenie: Oczywiście, nie mamy wpływu na pogodę ani liczbę wietrznych dni w roku. W miejscach, gdzie często wieje wiatr, przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczyć taniej i czystej energii elektrycznej. W Polsce najbardziej optymalne miejsca na montaż to strefa nadbałtycka.

Oczywiście, nie mamy wpływu na pogodę ani liczbę wietrznych dni w roku. W miejscach, gdzie często wieje wiatr, przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczyć taniej i czystej energii elektrycznej. W Polsce najbardziej optymalne miejsca na montaż to strefa nadbałtycka. Wysokość turbiny i ukształtowanie terenu: Wybór odpowiedniej lokalizacji jest ważny. Im wyżej postawimy turbinę wiatrową, tym lepiej wykorzystamy wiatr. Teren o otwartej przestrzeni bez przeszkód (np. drzew) również wpłynie na efektywność elektrowni wiatrowej.

Czy do montażu przydomowej turbiny wiatrowej potrzebne są zezwolenia?

Koszt przydomowej turbiny wiatrowej

Instalacja turbin wiatrowych to proces zdecydowanie bardziej skomplikowany od instalacji paneli fotowoltaicznych.Na wydajność turbin wiatrowych wpływają trzy główne czynniki:Zgodnie z wytycznymi, jeśli zamontujemy turbinę wiatrową bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku, nie będziemy musieli uzyskiwać dodatkowych zezwoleń. Wymogiem jest, by jej wysokość nie przekroczyła 3 metrów ponad dach – wtedy nie będzie wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie. Jeśli jednak wysokość turbiny przekroczy 3 metry, konieczne będzie zgłoszenie takiej inwestycji w urzędzie miasta lub gminy. Inne procedury obowiązują w przypadku elektrowni wiatrowej na oddzielnym fundamencie. Taka elektrownia jest traktowana jako obiekt budowlany i wymaga pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Warto również pamiętać, że przydomowe elektrownie wiatrowe nie mogą być wyższe niż 30 metrów.Koszt całkowity instalacji 5kW z montażem i osprzętem oscyluje w okolicach 70 000 zł brutto. Na tę cenę składa się turbina, przetwornica, okablowanie , montaż i odpowiednie zgłoszenia. Jest to kwota znacząca, biorąc pod uwagę, że instalacje fotowoltaiczne o podobnej mocy można zakupić już za około 18 500 zł brutto, w zależności od konstrukcji dachu. Z instalacji PV jesteśmy też w stanie wyprodukować więcej energii (średnio 1000kWh/ z 1kWp mocy)Branża jest zgodna odnośnie tego, że turbiny wiatrowe nie stanowią zagrożenia dla instalacji fotowoltaicznych. Szacuje się, iż popyt na PV będzie stały i kształtuje się na poziomie 20-25 tys. przyłączeń do sieci w miesiącu. Popularność turbin wiatrowych nie jest w naszym kraju tak wysoka, pomimo wzrostu zainteresowania spowodowanego przede wszystkim ogłoszeniem nowego programu dotacji. Wiatraki mogą stanowić uzupełnienie dla instalacji fotowoltaicznych, a nie ich bezpośrednią konkurencję. Ze względu na bardzo wysoki koszt instalacji przydomowej turbiny wiatrowej, w przypadku technicznych możliwości dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych, to właśnie to rozwiązanie powinno być bardziej rekomendowane.