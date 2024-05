OC w życiu prywatnym najemcy - dlaczego warto je mieć?

Rynek najmu mieszkań ma się w Polsce dobrze. Wielu osób nie stać na zakup mieszkania, nawet na kredyt. Wynajem mieszkania jest wówczas jedyną opcją. Ale czy bezpieczną? Za szkody powstałe w trakcie użytkowania mieszkania odpowiada najemca, a właściciel mieszkania nie zawsze je ubezpiecza. Eksperci SALTUS Ubezpieczenia radzą więc najemcom, aby zapewnili sobie ochronę, wykupując ubezpieczenie ruchomości domowych i OC w życiu prywatnym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Przed czym chroni OC w życiu prywatnym?

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych?



Wydatki na wynajęcie lokalu to comiesięczny koszt w budżecie domowym, który w razie nieszczęśliwego zdarzenia może niewspółmiernie wzrosnąć. Tymi kosztownymi sytuacjami, które mogą dodatkowo dotknąć portfel najemcy są kradzieże, pożary, zalania i inne zniszczenia mienia należącego do właściciela mieszkania. Dlatego nawet jeśli nie jesteśmy właścicielem mieszkania, warto zawrzeć ubezpieczenie nieruchomości, którego głównymi elementami będą ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ruchomości domowych – zaznacza Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w SALTUS Ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym najemcy

Nawet jeśli nie jesteśmy właścicielem mieszkania, warto zawrzeć ubezpieczenie nieruchomości, którego głównymi elementami będą ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ruchomości domowych.

Suma ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie dla poszczególnych ubezpieczeń oraz elementów polisy. Ponieważ nadrzędnym ubezpieczeniem jest OC w życiu prywatnym, suma gwarancyjna w OC najemcy zawsze będzie stanowić określony procent sumy gwarancyjnej ustalonej dla OC w życiu prywatnym. Dlatego warto zadbać, żeby ta podstawowa suma gwarancyjna była odpowiednio wysoka – wyjaśnia Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Co można ubezpieczyć w mieszkaniu?

Ubezpieczenie może też uwzględniać przedmioty hobbystyczne, takie jak sprzęt wędkarski, ogrodniczy, turystyczny, sportowy, czy do majsterkowania, a także hulajnogi elektryczne, drony czy instrumenty muzyczne. Innym rodzajem ruchomości, których uszkodzenie lub utrata oznacza wysokie wydatki na naprawę lub kupno, to przedmioty przydatne w szczególnych sytuacjach życiowych, takie jak wózki dziecięce, wózki inwalidzkie czy drobny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny – dodaje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Najemca musi nie tylko liczyć się z ryzykiem kradzieży, pożaru czy przepięcia. Użytkowanie nieruchomości wiąże się też ze szkodami, które możemy wyrządzić osobom trzecim. Uszkodzenie mienia właściciela mieszkania, zalany sąsiad lub zniszczona skarpa w ogródku to dodatkowy koszt napraw i rekompensat. Przed stratami finansowymi na skutek niezamierzonych szkód wyrządzonych sąsiadom chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, a przed wydatkami na skutek zalania osobne OC za szkody zalaniowe. To ubezpieczenie chroni także wtedy, gdy szkody spowodują inni domownicy, a nawet zwierzęta domowe.Ubezpieczenie mienia ruchomego to ochrona tego wszystkiego, co najemca wnosi ze sobą do wynajmowanego mieszkania. Spektrum przedmiotów, które obejmuje polisa jest bardzo szerokie - od rzeczy większych, takich jak meble, przez cenne i kosztowne, jak wartości pieniężne, dokumenty, telewizory i komputery, do takich, które są przedmiotami codziennego użytku, ale mogą być np. kolekcjonerskie - biżuterię, ubrania, a nawet rośliny doniczkowe.Jeśli najemca pracuje w domu i ma w nim przedmioty należące do pracodawcy, również może je ubezpieczyć. Jedynym warunkiem jest posiadanie dokumentu, który potwierdza ich przekazanie, użyczenie lub wypożyczenie.