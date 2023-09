Ubezpieczenie mieszkania dla właściciela i dla najemcy

Koniec lata i początek jesieni to tradycyjnie już okres, w którym rynek wynajmu mieszkań rozgrzewa się do czerwoności. Powodem tego są przede wszystkim studenci poszukujący lokum na zbliżający się rok akademicki. Zarówno oni, jak i właściciele nieruchomości powinni rozważyć wykupienie polisy. Ubezpieczenie mieszkania chroni właściciela przed szeregiem nieszczęśliwych zdarzeń związanych z użytkowaniem lokalu, natomiast OC najemcy to gwarancja, że kosztów ewentualnych szkód nie będzie musiał pokrywać z własnego budżetu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy wzrostom cen nieruchomości towarzyszą wzrosty cen ubezpieczenie mieszkania?

Co obejmuje podstawowy zakres ubezpieczenia mieszkania na wynajem?

Czy najemca może ubezpieczyć należące do niego wyposażenie wynajmowanego mieszkania?

Rosną ceny mieszkań studenckich

Polisy średnio o 11% w górę

Przypadki, w których wynajmujemy komuś naszą własność, albo z niej korzystamy powinny być objęte odpowiednimi polisami ubezpieczeniowymi. Właściciele mieszkań przede wszystkim powinni mieć ochronę w postaci polisy mieszkaniowej obejmującej kluczowe części składowe lokum. To najprostszy sposób, by zabezpieczyć majątek. Nieruchomość zawsze powinna być zabezpieczona od nieprzewidzianych zdarzeń jak ogień, zalanie czy huragan. Wielu właścicieli dodaje koszt polisy do ceny wynajmu. Studentom wynajmującym mieszkania dedykowana jest natomiast polisa OC najemcy - komentuje Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia.

Wynajmujesz? Zabezpiecz swoją własność

Wynajmującym mieszkania dedykujemy przede wszystkim ubezpieczenie murów i elementów stałych oraz ochronę przed szkodami wyrządzonymi przez lokatorów. Kluczowe części składowe lokum można podzielić na nieruchomości z elementami stałymi jak okna czy piekarnik w zabudowie oraz ruchomości jak komputer czy telewizor. Pierwsza grupa to obiekty trwale związane z mieszkaniem, których bez narzędzi nie można zdemontować. Zdarzają się jednak przypadki, że zostają one skradzione. Mieszkanie narażone jest na skutki działań innych osób. Kradzież z włamaniem zakończy się nie tylko utratą mienia, ale także uszkodzeniem drzwi wejściowych, okien oraz kosztownych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych. Rozszerzając polisę o odpowiednie warianty można również otrzymać zwrot kosztów związanych z wizytą ślusarza, hydraulika, elektryka lub gazownika. Polisa właściciela nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom trzecim przez najemcę. Musi on posiadać swoje ubezpieczenie – dodaje Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia.

Komfort dla najemców

Wszystkie drogocenne sprzęty najemcy jak laptop, drogi telefon, profesjonalny sprzęt sportowy lub turystyczny oraz inne wartościowe przedmioty warto ubezpieczyć jako ruchomości domowe. Ta sama polisa zabezpieczy przed stratą ważnych dokumentów, gotówki oraz kart płatniczych. Dla nowych osób w mieście, szczególnie użyteczny będzie home assistance, który zapewni fachową pomoc w nagłych sytuacjach lub awariach. Polisa pokryje koszty wynajmu innej nieruchomości na czas remontu lub naprawy. Koszt takiego ubezpieczenia rozpoczyna się już od kilkudziesięciu złotych rocznie, a wszystkie formalności można załatwić zdalnie. Nasi specjaliści dbają, żeby rozwiązania były wygodne i odpowiednie na „studencką kieszeń” – dodaje Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

W przypadku szkody wyrządzonej przez studenta lub jakiegokolwiek innego lokatora, zalania czy przepięcia, właściciel mieszkania powinien skontaktować się ze wspólnotą, żeby zweryfikować, czy posiada ona polisę, z której można skorzystać w takiej sytuacji – podsumowuje Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia.