Ubezpieczenie nieruchomości I-V 2025. Gdzie jest najdrożej?

Drożeją różnego rodzaju opłaty mieszkaniowe i, jak wynika z analizy ekspertów CUK Ubezpieczenia, rosną także ceny ubezpieczeń nieruchomości. Gdzie za takie ubezpieczenie zapłacimy najwięcej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie ubezpieczenie nieruchomości kosztuje najwięcej?

Ile zapłacimy za ubezpieczenie mieszkania, a ile za ubezpieczenie domu?

Od czego zależy cena ubezpieczenia nieruchomości?



W których województwach ubezpieczenie nieruchomości kosztuje najwięcej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik W których województwach ubezpieczenie nieruchomości kosztuje najwięcej? Najdroższe ubezpieczenia nieruchomości są w województwie opolskim (593 zł), małopolskim (571 zł) i dolnośląskim (563 zł).

Dom czy mieszkanie? Ceny zależą od typu nieruchomości i regionu

Koszty ubezpieczenia nieruchomości wzrosły w całym kraju – średnio o 13% względem ubiegłego roku. Wzrosty te są efektem rosnących kosztów likwidacji szkód, które obejmują m.in. droższe naprawy po zalaniach czy pożarach. Dodatkowo, ze względu na wyższe wartości domów i mieszkań, właściciele podnoszą sumy ubezpieczenia, co naturalnie wpływa na końcową cenę polisy – mówi, Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.

Młodzi płacą mniej za polisę. Ale dlaczego?

W młodszych grupach wiekowych częściej mamy do czynienia z najemcami mieszkań, którzy decydują się na prostsze, tańsze polisy – często tylko z ochroną ruchomości domowych lub OC najemcy. Wraz z wiekiem rośnie liczba właścicieli nieruchomości, którzy wybierają szerszy zakres ubezpieczenia: obejmujący mury, stałe elementy, wyposażenie i dodatkowe ryzyka, jak kradzież czy przepięcia. W starszych grupach wiekowych (65+) obserwujemy nieco niższe ceny – może to wynikać z konserwatywnego podejścia do ryzyka, mniejszych powierzchni lub rzadziej deklarowanych dodatków z CUK - tłumaczy Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie nieruchomości?

Eksperci CUK Ubezpieczenia sprawdzili, jak w okresie styczeń-maj 2025 zmieniły się ceny ubezpieczeń nieruchomości. Z danych multiagencji wynika, że średnia składka ubezpieczenia nieruchomości w Polsce utrzymywała się na zbliżonym poziomie, z wyraźną tendencją wzrostową w kwietniu. Średnia składka za cały analizowany okres wyniosła 505 zł, co stanowi wzrost o 13,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Średni koszt ubezpieczenia domu jednorodzinnego wyniósł 678 zł (wzrost o 14% r/r), a mieszkania 382 zł (wzrost o 12%).W okresie styczeń-maj 2025 roku ceny ubezpieczeń wzrosły we wszystkich analizowanych województwach w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2024. Średnie składki różnią się znacząco w zależności od regionu. Najdroższe ubezpieczenia nieruchomości są w województwie opolskim (593 zł), małopolskim (571 zł) i dolnośląskim (563 zł). Najtaniej jest w województwach podlaskim (395 zł), warmińsko-mazurskim (411 zł) i lubelskim (432 zł). Co istotne, dynamika wzrostu nie była jednolita w całym kraju. Najwyższy skok cenowy, przekraczający 20%, odnotowano w województwie dolnośląskim, co stanowi znacząco wyższą wartość w porównaniu do najmniejszego wzrostu, który miał miejsce w województwie podlaskim i wyniósł jedynie 2.58%. Pozostałe województwa charakteryzowały się wzrostami cen w przedziale od około 6% do 17%, co wskazuje na zróżnicowaną presję cenową na rynkach ubezpieczeń w poszczególnych regionach Polski.Analizując średnie ceny ubezpieczeń w podziale na typ nieruchomości, zauważalne są istotne różnice w wysokości składek za ubezpieczenie domów. Najwyższe średnie składki odnotowano w województwie dolnośląskim (831 zł), opolskim (793 zł) i śląskim (789 zł). Najniższe zaś w podkarpackim (521 zł), lubelskim (525 zł) i podlaskim (531 zł).W przypadku mieszkań rozkład średnich cen jest nieco inny. Najwięcej za polisę zapłacą właściciele mieszkań w województwie dolnośląskim (431 zł), kujawsko-pomorskim (419 zł) i małopolskim (415 zł). Najniższe składki obowiązują w województwach lubelskim (308 zł), podkarpackim (311 zł) i podlaskim (315 zł).Ceny ubezpieczeń nieruchomości zależą nie tylko od lokalizacji czy typu budynku, ale także od wieku ubezpieczającego. Najniższe średnie składki dotyczą osób w wieku 18-24 lata (361 zł) oraz powyżej 64 lat (416 zł). Najdrożej płacą osoby w wieku 35-44 lata (562 zł), 45-54 lata (524 zł) oraz 25-34 lata (520 zł).Różnice w składkach pokazują, jak ważne jest porównanie ofert i dobór polisy do konkretnej sytuacji. Warto korzystać z pomocy profesjonalnych doradców, którzy pomogą znaleźć najlepszy wariant ochrony. Ubezpieczenie nieruchomości to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo finansowe.Warto porównywać oferty i zwracać na uwagę szczegóły polis. Cena jest ważna, ale to dobrze dobrany zakres gwarantuje najbardziej dopasowaną ochronę. Konsultacja z doradcami oraz sprawdzenie aktualnych stawek może oznaczać oszczędność nawet kilkuset złotych rocznie – podsumowuje Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia