Jakie ubezpieczenie nieruchomości warto wybrać?

Każdy właściciel domu lub mieszkania powinien pomyśleć o kompleksowym ubezpieczeniu swojej nieruchomości. W życiu mogą bowiem wydarzyć się różne sytuacje - od pożaru, przez włamanie, aż po zalanie. Na jaką polisę warto postawić? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar - Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. Z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Ubezpieczenie nieruchomości - dlaczego trzeba je mieć?

Ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gina Sanders - Fotolia.com Jakie ubezpieczenie nieruchomości wybrać? Bazowa polisa obejmuje najczęściej same mury, czyli ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Do tego można ubezpieczyć instalacje (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną), drzwi i okna, ściany działowe, urządzenia, meble, a nawet odzież i przedmioty użytku osobistego.

Ubezpieczenie szyte na miarę potrzeb

Jak znaleźć dobrą polisę?

Nie warto oszczędzać na własnym bezpieczeństwie

Ubezpieczenie nieruchomości należy do kategorii ubezpieczeń dobrowolnych. Nie ma obowiązku jego posiadania w przeciwieństwie do OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Warto jednak kupić taką polisę i uwolnić się od zmartwień. Ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni bowiem nie tylko przed tak tragicznymi wydarzeniami jak pożar, zalanie albo włamanie. Można z niego skorzystać również w przypadku drobnych incydentów. Wyobraźmy sobie bowiem, że po latach użytkowania na jednym z okien pojawia się rysa, która powoduje nieszczelność albo psuje się zmywarka i zalewa podłogę w kuchni. Dobrze dobrane ubezpieczenie pokryje koszty wymiany okna oraz zalanej podłogi, w tym koszt robocizny, które najczęściej nie są małe.Wiele osób zniechęca się do zakupu polisy na dom lub mieszkanie, bo wydaje im się, że to duży wydatek. Tymczasem ubezpieczenie może być naprawdę tanie. Przykładowo polisa dla mieszkania, znajdującego się na ostatnim piętrze budynku wybudowanego w 2017 roku o wartości 300.000 złotych wraz z wyposażeniem do kwoty 50.000 złotych to wydatek rzędu 300-500 złotych na cały rok. Murowany dom z 1970 roku na takich samych zasadach ubezpieczymy za mniej więcej 400-600 złotych rocznie. Przy czym polisa chroni przed pożarem, zalaniem oraz wszelkimi innymi, losowymi sytuacjami, które mogą nas spotkać. Połowę wskazanej kwoty raty stanowi natomiast samo wyposażenie – wskazuje Bartłomiej Kuźniar.Przy czym istnieją różne formy polisy ubezpieczeniowej. Można dowolnie dobrać zakres i sumę tego ubezpieczenia. Ta bazowa polisa obejmuje najczęściej same mury, czyli ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Do tego można ubezpieczyć instalacje (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną), drzwi i okna, ściany działowe, urządzenia, meble, a nawet odzież i przedmioty użytku osobistego. Dodatkowo w pakiecie można otrzymać także OC w życiu prywatnym, które pomoże chociażby wtedy, gdy nasz pies podczas spaceru poturbuje jakiegoś przechodnia albo uprawiając sporty ekstremalne niechcący w kogoś wpadniemy. Ciekawą opcją w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania jest także assistance. W ramach tej usługi można skorzystać z pomocy fachowców, w tym elektryków i hydraulików.Ubezpieczenie domu lub mieszkania można kupić w każdym zakładzie ubezpieczeń. To bowiem najpopularniejszy rodzaj polisy. Najczęściej klienci korzystają z kontaktu osobistego z agentem ubezpieczeniowym lub ewentualnie telefonicznego. Niektóre firmy oferują jednak nawet polisę przez Internet. Wystarczy skorzystać z gotowego formularza, wskazać dane dotyczące nieruchomości oraz preferowany zakres ubezpieczenia, a potem przelać ratę korzystając z systemu szybkich płatności i mieć ją w kilka chwil na swoim mailu. Najczęściej nawet nie trzeba pamiętać o konieczności przedłużenia polisy, bo dbają o to sami agenci, którzy we właściwym czasie kontaktują się z właścicielem i przedstawiają nową propozycję.Warto przy tym postawić na rozbudowaną polisę ubezpieczeniową, która będzie nas chroniła przed wszelkimi rodzajami ryzyka. Dzięki temu zyskamy spokojny sen. Dobrym pomysłem jest zresztą nie tylko ubezpieczanie domu lub mieszkania, w którym sami mieszkamy, ale także mieszkań wynajmowanych, generujących stały zysk, dedykowanych inwestycjom – podpowiada Bartłomiej Kuźniar.