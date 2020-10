Ubezpieczenie mieszkania: 8 pytań, które warto zadać agentowi

Jak wycenić wartość mieszkania? Co będzie chronione, jeśli wykupię ubezpieczenie mieszkania? Czym różni się polisa OC od mieszkaniowej? Jakie odszkodowanie mogę otrzymać? To tylko niektóre z listy pytań, które warto zadać agentowi ubezpieczeniowemu, decydując się na wykupienie polisy chroniącej nieruchomość.

Przeczytaj także: Wybieramy coraz szersze ubezpieczenie mieszkania

1. Jak wycenić wartość mieszkania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Jakie pytania warto zadać agentowi? Warto zapytać jaki jest zakres ochrony i czy można ubezpieczyć następstwa nieszczęśliwych wypadków.

2. Kiedy potrzebuję ubezpieczenia mieszkania?

3. Co będzie chronione, jeśli wykupię ubezpieczenie mieszkania?

ubezpieczenia „murów” mieszkania lub tylko jego elementów stałych (np.: tapety, glazury, trwała zabudowa);

ubezpieczenie wyposażenia mieszkania – czyli meble i sprzęt RTV, dywany czy ubrania;

ubezpieczenie różnych elementów instalacji domowych i wyposażenia działek, takich jak: przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy słoneczne i instalacje fotowoltaiczne;

assistance – pomoc specjalisty w razie awarii – posiadając takie ubezpieczenie można zadzwonić po pomoc do hydraulika lub elektryka.

4. Czy można ubezpieczyć kabinę prysznicową albo płytę indukcyjną?

5. Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie mieszkaniowe – czym to się różni?

6. Czy mogę ubezpieczyć następstwa nieszczęśliwych wypadków?

7. Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

8. Co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie?

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków rośnie z roku na rok. Coraz częściej decydujemy się na kompleksową ochronę auta, życia czy podróży. Rosnącą popularnością cieszą się również polisy zabezpieczające nieruchomości. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ mieszkanie to przeważnie ogromna lokata kapitału, a jego uszkodzenie powoduje dotkliwe straty finansowe.Decydując się na ubezpieczenie mieszkania, nie należy się jednak spieszyć. Dobrym pomysłem jest wnikliwe porównanie oferty ubezpieczeniowej i wybranie takiej polisy, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia. W tym wyborze pomóc nam może agent ubezpieczeniowy. Oto zestaw pytań, które warto mu zadać.Jednym z lepszych sposobów, żeby poznać realną wartość mieszkania, jest sprawdzenie cen podobnych nieruchomości. Można to zrobić bez ruszania się z kanapy – choćby na jednym z popularnych portali z ogłoszeniami sprzedaży domów i mieszkań. Warto również wycenić elementy ruchome, które znajdują się w mieszkaniu. Można do tego wykorzystać tabelę w formie elektronicznej np. w pliku excel, którą będzie można uzupełniać w przypadku zakupu albo sprzedaży rozmaitych sprzętów.Bez względu na to, czy posiadasz swoje własne lokum, wynajmujesz mieszkanie czy szukasz ubezpieczenia wymaganego do kredytu hipotecznego, warto zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanego zdarzenia takiego jak pożar czy zalanie. Z kolei jeśli masz nieruchomość, która dopiero jest w trakcie budowy, również bez problemu znajdziesz opcję odpowiadającą twoim potrzebom.Istnieje kilka opcji ubezpieczenia mieszkania i albo sami, albo z pomocą agenta ubezpieczeniowego, podejmujemy decyzję, który wariant jest dla nas najlepszy:Tak, ubezpieczenie mieszkania może obejmować również elementy szklane, ceramiczne i podobne, które dość łatwo ulegają zniszczeniu, takie jak kabiny prysznicowe, szyby kominkowe, płyty indukcyjne i ceramiczne, szklane elementy sprzętu AGD, czy nawet umywalki. Ubezpieczenie OC chroni nas, jeśli z naszej winy lub skutek określonych zdarzeń szkodę poniosła „osoba trzecia” – ktoś inny niż ubezpieczony, ale to ubezpieczony musi ją naprawić. Ubezpieczenie mieszkania chroni mienie własne ubezpieczonego.Ubezpieczenie NNW może być elementem ubezpieczenia mieszkaniowego. Gwarantuje ono wypłatę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamania, udaru mózgu czy zawału serca) śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz świadczenia za pobyt w szpitalu.Ubezpieczyciel w umowie zobowiązuje się do pokrycia strat, które pojawiły się w wyniku określonych zdarzeń losowych. Maksymalna kwota odszkodowania równa jest kwocie ubezpieczenia, która wynika z umowy. Nie może być ona jednak wyższa niż suma poniesionych strat – chodzi o to, żebyś mógł wyremontować zniszczoną część mieszkania albo odkupić rzecz. Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem warto zwrócić także uwagę na kwestię braku konsumpcji sumy ubezpieczenia.Co oznacza ten zwrot? Konsumpcja albo redukcja sumy ubezpieczenia to pomniejszenie sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. Dobrze jest więc zwrócić uwagę, czy taki zapis znajduje się w umowie.Co warto wspomnieć, to fakt, że świadczenia wypłacane z tytułu NNW kumulują się. Dlatego jeśli masz kilka polis, dostaniesz pieniądze z każdej z nich.Szczegółowe warunki otrzymania odszkodowania powinny znaleźć się w umowie, którą podpiszesz z ubezpieczycielem. Warto wcześniej dowiedzieć się gdzie trzeba zgłosić szkodę, ile masz na to czasu i jakie dokumenty musisz wtedy złożyć. Istotną kwestią może być także opcja zgłoszenia szkody online, która pozwala załatwić sporo formalności bez wychodzenia z domu.