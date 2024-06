Ubezpieczenie domu a burze, gradobicia i powodzie. Na co zwracać uwagę?

Gwałtowne burze, gradobicia i powodzie w związku ze zmianami klimatu zdarzają się coraz częściej. Eksperci z ANG Odpowiedzialne Finanse podpowiadają, jak ubezpieczyć nieruchomość, żeby ekstremalne zjawiska pogodowe nie były nam straszne. Na co zwracać uwagę, podpisując polisę? Które zapisy polisy warto sprawdzić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy ubezpieczenie domu zadziała w razie ekstremalnych zjawisk pogodowych?

Które zapisy polisy warto sprawdzić, by mieć pewność, że obejmie ona nagłe zmiany pogody?

Czy polisa obejmuje zniszczenie ogrodów i roślinności?



Kiedy polisa zadziała?

Warto sprawdzić zakres polisy. Znajdują się w nim ryzyka standardowe, czyli katalog konkretnych zdarzeń, za które towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Istnieje też szersza formuła - all risk. W tym przypadku katalog jest otwarty, czyli obejmuje wszystkie zdarzenia poza znajdującymi się na liście wyłączeń, którą udostępnia ubezpieczyciel - wyjaśnia Karolina Trzeciakiewicz z Działu Wsparcia Ubezpieczeń ANG Odpowiedzialne Finanse.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy ubezpieczenie zadziała w razie ekstremalnych zjawisk pogodowych? Istotne jest jak poszczególne zjawiska pogodowe są definiowane w konkretnych towarzystwach ubezpieczeniowych, czyli co rozumie się przez deszcze nawalne, ulewy, silne opady, trąby powietrzne, wichury. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Mądry Polak przed szkodą

Oznacza to, że przy zawieraniu nowej polisy, ubezpieczenie zaczyna działać po tym okresie. Ale jeśli kontynuujemy ubezpieczenie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym bez dnia przerwy to karencji nie ma - dodaje Karolina Trzeciakiewicz z ANG.

Należy również pamiętać, że ubezpieczenie może nie obejmować sytuacji, w których wystąpiło rażące niedbalstwo. Chodzi np. o niezabezpieczone lub niezamknięte okna, ale też zły stan techniczny budynku. Na przykład o zapchane, zanieczyszczone lub dziurawe rynny czy też zniszczony, uszkodzony dach - mówi Karolina Trzeciakiewicz z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Dostrzegane zagrożenia

Analizując polisę ubezpieczeniową nieruchomości warto sprawdzić, czy znajdują się w niej różne kataklizmy. Między innymi związane z wodą, np. podtopienia dróg i budynków, silne ulewy, nawałnice, gwałtowne opady, powodzie, wezbrania rzek i potoków. Ale także z gradem czy burzami. Zgodnie z przewidywaniami naukowców będzie ich coraz więcej.Istotne jest także jak poszczególne zjawiska pogodowe są definiowane w konkretnych towarzystwach ubezpieczeniowych, czyli co rozumie się przez deszcze nawalne, ulewy, silne opady, trąby powietrzne, wichury. Mogą one być określane np. poprzez odpowiednie współczynniki wydajności potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na danym terenie.O ubezpieczeniu warto pomyśleć z wyprzedzeniem. To szczególnie istotne w przypadku powodzi, ponieważ co do zasady obowiązuje 30-dniowa karencja.Mogłoby się wydawać, że powódź i zalanie to to samo zjawisko. Ale z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych są to różne zdarzenia. Tak samo jak czym innym jest burza i jej skutki, a czym innym przerwa w dostawie prądu wywołana burzą. Dlatego warto sprawdzić, co dokładnie znajduje się w zakresie polisy.Co w przypadku ogrodów i roślinności? Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości obejmuje mury i elementy stałe domów i mieszkań i chroni od nagłych zjawisk atmosferycznych, np. burz. W niektórych przypadkach może być ono rozszerzone na obiekty znajdujące się w ogrodzie , ale nie obejmuje ubezpieczenia od suszy znajdujących się w nim roślin i kwiatów. Warto mieć to na uwadze, ponieważ w czerwcu 2024 r. zakazy podlewania ogrodów lub apele w tej sprawie obowiązywały w kilkudziesięciu gminach, głównie w Polsce północnej i wschodniej - wynika z mapy stworzonej przez Świat Wody - “Apele (zakazy) dot. ograniczenia zużycia wody wodociągowej”. Jednak w szczycie sezonu letniego takie z obostrzenia w poprzednich latach wprowadziło od 200 do nawet 400 gmin.Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej. Mamy do czynienia z częstszymi upałami i zmianami w charakterystyce opadów. Ulewne deszcze stają się coraz dotkliwsze. Autorzy i autorki wspomnianego raportu wskazują, że w dużej części Starego Kontynentu rośnie zagrożenie powodziowe i że w najbliższych latach to zjawisko się nasili w związku z ocieplającym się klimatem.