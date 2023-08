Po co nam ubezpieczenie nieruchomości? Oto najpopularniejsze szkody

Czy ubezpieczenie nieruchomości to gra warta świeczki? Jeśli wziąć pod uwagę wyniki najnowszego badania porównywarki Rankomat.pl, odpowiedź jest właściwie jedna - zdecydowanie tak. Okazuje się bowiem, że przeszło połowa Polaków na przestrzeni ostatniej dekady doświadczyła szkody związanej z mieszkaniem lub domem. Co ciekawe, drugim najczęściej wskazywanym przez respondentów zagrożeniem są dzikie zwierzęta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzenia nieruchomości?

Co w swoich domach Polacy chcieliby chronić najbardziej?

Jakie znaczenie dla wyników badania ma miejsce zamieszkania respondentów?

Ubezpieczenie nieruchomości na kradzieże i zmiany klimatu

Największym zagrożeniem dla nieruchomości są działania żywiołów. Jest ono szczególnie odczuwalne w tracie lata, które w Polsce stoi pod znakiem niebezpiecznych i intensywnych zjawisk pogodowych. Z uwagi na zmiany klimatyczne coraz częściej mamy do czynienia z burzami, huraganowymi wiatrami i silnymi opadami deszczu. Dla wielu właścicieli nieruchomości letni okres burzowy oraz szkody, które podczas niego doświadczają, to motywacja do zabezpieczenia swojego majątku poprzez zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania – mówi Daria König-Konopko, dyrektor sprzedaży rankomat.pl.

Majątek pod szczególną ochroną

Ubezpieczenia nieruchomości chronią dobra, które są dla nas szczególnie wartościowe. Dlatego świadomość tego, co chcielibyśmy w pierwszej kolejności chronić w przypadku zagrożenia dla naszego domu, to informacja, którą warto kierować się podczas wyboru ubezpieczenia nieruchomości. Przed jego zakupem warto porównać ze sobą oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać tę, która będzie najlepiej dopasowana do naszych potrzeb. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nie decydujemy się na zakup ubezpieczenia nieruchomości w wariancie all-risk i sami musimy dobrać elementy ochrony w polisie – mówi Ewelina Kozłowska, menadżerka zespołu sprzedaży w rankomat.pl.

Żywiołem, który stanowi największe zagrożenie dla gospodarstw domowych jest woda - to wniosek z badania zagrożeń dla gospodarstw domowych, zrealizowanego na zlecenie rankomat.pl. Szkody z powodu zalania mieszkania zadeklarowało 22 proc. ankietowanych. Intensywne opady deszczu i podtopienia były przyczyną zniszczeń mienia u 7 proc. badanych, natomiast 5 proc. Polaków zmagało się ze skutkami powodzi.Drugą najczęściej deklarowaną przyczyną zniszczeń mienia w okazują się być… dzikie zwierzęta. Aż co dziesiąty właściciel nieruchomości przyznaje, że borykał się ze szkodami spowodowanymi przez owady, gryzonie czy kuny. Szczególnie ten ostatni gatunek stał się w ostatnim czasie utrapieniem dla osób, mieszkających w domach jednorodzinnych. Kuny wprowadzają się do ich domów jako dzicy lokatorzy, niszcząc przy okazji konstrukcje dachowe, instalacje elektryczne czy izolację cieplną.Na trzecim miejscu ankietowani wymieniają kradzieże i włamania – szkody z tego tytułu doświadczyło w swoim miejscu zamieszkania 9 proc. Polaków. Kolejne pozycje zostały opanowane przez inne żywioły niż woda. W 8 proc. właścicieli nieruchomości doświadczyło pożarów, 6 proc. uderzeń piorunów, a 5 proc. borykało się ze zniszczeniami spowodowanymi przez silnym wiatrem oraz powalone przez niego drzewa.W badaniu rankomat.pl sprawdził również, jakie dobra w gospodarstwach domowych Polacy chcą w szczególności chronić. Najwięcej wskazań zebrała domowa elektronika, która jest najważniejsza dla 40 proc. ankietowanych oraz sprzęt AGD (38 proc.) i RTV (37 proc.). Natomiast 34 proc. Polaków deklaruje troskę o posiadane zwierzęta domowe. Na kolejnych miejscach uplasowała się: biżuteria (24 proc.), instalacje energetyczne (22 proc.), ubrania (11 proc.), działa sztuki (11 proc.), książki (8 proc.) oraz sprzęt sportowy (8 proc.).Miejsce zamieszkania osób, które wzięły udział w badaniu, ma istotne znaczenie dla wyników. Mieszkańcy dużych miast częściej deklarują potrzebę odpowiedniej ochrony posiadanej przez nich elektroniki oraz zwierząt domowych. Ankietowani z małych miejscowości i ze wsi chcę szczególnie chronić sprzęt AGD i instalacje energetyczne (np. fotowoltaikę). Natomiast właścicieli nieruchomości w mniejszych miastach częściej - niż to ma miejsce w ogólnopolskich wynikach badania rankomat.pl - wskazują na sprzęt RTV, biżuterię i dzieła sztuki.Ankietowani zostali również poproszeni o wskazania tylko jednego elementu, związanego z ich domem, na ochronie którego najbardziej im zależy. Najczęściej wybierany były zwierzęta domowe. Na psa, kota lub innego pupila wskazało 27 proc. badanych (taką odpowiedź wskazała co trzeci mieszkaniec dużego miasta). Na podium uplasowała się również domowa elektronika oraz sprzęt AGD (po 14 proc.).