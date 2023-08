Wrócił popyt na nowe mieszkania. Lepiej nie było od 2 lat

Jak wynika z najnowszych doniesień serwisu Otodom, w lipcu bieżącego roku sprzedaż nowych mieszkań wystrzeliła w górę, osiągając dwukrotnie wyższy poziom aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Co ciekawe, popytu nie hamuje okres wakacyjny i wiele wskazuje na to, że sierpień nie będzie dla deweloperów sezonem ogórkowym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile nowych mieszkań na sprzedaż pojawiło się na rynku w ostatnim czasie?

Jak kształtują się ceny mieszkań na rynku pierwotnym?

Jaki odsetek polskich firm zdecydował się w minionym roku na podniesienie marż?

Pobudzona Bezpiecznym Kredytem 2% sprzedaż w pierwszych dniach lipca pozwalała przypuszczać, że wynik ten może być nawet lepszy i sięgnąć 6 tys. mieszkań. Mimo, że rezultatu tego nie udało się osiągnąć, warto zauważyć, że najlepsza od dwóch lat sprzedaż zrealizowana została w pierwszym miesiącu wakacji. Ten natomiast w historii rynku pierwotnego był dotychczas miesiącem znacznie niższej aktywności nabywców - komentuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania wprowadzone do sprzedaży, sprzedane i oferta na rynku pierwotnym W lipcu w 7 największych miastach sprzedaż osiągnęła poziom, na który w ubiegłym roku deweloperzy musieli pracować niemal całe lato Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zainteresowanie jak w szczycie boomu z 2021 r.

Wiele wskazuje na to, że zainteresowani będą napływać do banków falami. Można szacować, że wiek przeciętnego kredytobiorcy zainteresowanego bezpiecznym kredytem 2% będzie bliski trzydziestki (limit wieku to 45 lat). Młodzi nabywcy, którzy z różnych względów odkładali lub nawet nie myśleli o zakupie w tej sytuacji nie chcą stracić okazji i zaczynają podejmować poważne życiowe zobowiązania by ”nie dać się wyprzedzić” innym. W końcu taki kredyt to „dobry interes” - komentuje Katarzyna Kuniewicz ekspertka Otodom.

Rośnie konkurencja, rosną ceny mieszkań

Zainteresowanie mieszkaniami nie słabnie. W lipcu w 7 największych miastach sprzedaż nowych mieszkań osiągnęła poziom, na który w ubiegłym roku deweloperzy musieli pracować niemal całe lato. Tak dobrych rezultatów nie notowali od dwóch lat.Wyraźniejsze ożywienie widać w końcu również po stronie nowej podaży. Wprawdzie liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w lipcu br. (4,6 tys.) była o 20% niższa od liczby lokali sprzedanych, to jednak poziomu wprowadzeń przekraczającego 4000 nie widzieliśmy od czerwca 2021 r. Wtedy w rezultacie planowanych zmian legislacyjnych przyspieszono wprowadzenia nowych inwestycji zasilając w jednym miesiącu ofertę 9,5 tys nowych lokali.W rezultacie tej “anomalii” lipiec 2022 r. był najsłabszym pod względem wyprowadzeń miesiącem w historii pomiarów Otodom Analytics (od stycznia 2019 r.). Nie może zatem dziwić, że zestawienie obecnych wyników z tymi sprzed roku wypada spektakularnie - wzrost wyniósł aż 260%.Zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości widoczne jest od początku tego roku. Można się było spodziewać, że utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym od kilku miesięcy poziomie, będzie poprawiać nastroje konsumentów skłonnych i mogących wówczas zaciągać zobowiązania kredytowe.Wraz ze złagodzeniem warunków wyliczania zdolności kredytowej i wzrostem płac zamrożona na prawie rok grupa popytowa wróciła do biur sprzedaży. Jednak to zapowiedź wprowadzenia preferencyjnych warunków kredytowania przy rządowym wsparciu rozkręciła apetyty kupujących na dobre.Atrakcyjność zarówno oprocentowania kredytu jak i możliwość spłaty kapitału zaciągniętego zobowiązania z budżetowych dopłat spowodowały, że aktywowała się grupa nabywców, której prawdopodobnie jeszcze długo na rynku byśmy nie zobaczyli. W lipcu, kiedy program Pierwsze Mieszkanie, a wraz z nim możliwość składania wniosków o dopłaty weszła w życie, liczba wyszukiwań mieszkań na sprzedaż w serwisie Otodom wzrosła o 20% w porównaniu do czerwca br. i o 44% w porównaniu do lipca 2022 r.Można powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniem. Choć kupujący z całą pewnością nie życzyli sobie takiego scenariusza, to można powiedzieć, że przyczynili się do jego realizacji. W obawie przed wzrostem cen ruszyli tłumnie do biur sprzedaży - zarówno ci, którzy chcieli “załapać się” na bezpieczny kredyt, jak i ci, którzy nie zamierzali z niego korzystać. Zwiększone zainteresowanie nie ominęło też rynku wtórnego. Przy tak dużym zainteresowaniu trudno byłoby oczekiwać, że sprzedawcy nie podniosą cen.W ujęciu miesięcznym wzrosty cen mieszkań były niewielkie bo w zakresie 1-3%, ale w porównaniu do stycznia 2023r. różnice są już znaczące. Najbardziej w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosły ceny w Krakowie - o 14%. Za metr kwadratowy mieszkania trzeba tam zapłacić średnio 13 600 zł. Również w Gdańsku i Wrocławiu wzrosty były dwucyfrowe, odpowiednio o 12% i 10%. Są to miasta, gdzie czas wyprzedaży oferty spadł poniżej 3 kwartałów. Mimo zmniejszającego się dystansu do kolejnych pod względem wysokości cen miast, najdrożej jest nadal w Warszawie, gdzie za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić średnio 14 400 zł.