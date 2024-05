Sprzedaż nowych mieszkań wyhamowała w kwietniu w oczekiwaniu na nowy program dopłat?

W kwietniu 2024 sprzedaż nowych mieszkań wyhamowała - wynika z danych Otodom Analytics. Na siedmiu największych rynkach zakupiono 3,7 tys. nowych lokali. Wyhamowały także liczba mieszkań wprowadzonych do oferty oraz wzrost cen.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania: sprzedaż w dół, podaż w górę, a ceny?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile mieszkań wprowadzili do sprzedaży w kwietniu 2024 deweloperzy?

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy?

W których miastach oferta nowych mieszkań jest największa?

Jak w kwietniu kształtowały się ceny mieszkań deweloperskich?

W których miastach ceny nowych mieszkań wzrosły najbardziej?



Na obecną sytuację mogą mieć wpływ dwa czynniki. Pierwszy to wyczekiwanie na nowy program wsparcia kredytobiorców i wstrzymywanie się z decyzją o zakupie mieszkania ze strony części kupujących. Drugim zaś pozostają niezmiennie ceny mieszkań, bo choć obserwujemy w nich lekką stabilizację, to i tak dla wielu kupujących są przeszkodą nie do pokonania.

Sprzedaż mieszkań najniższa od ponad roku



Reakcje kupujących na nowy program wsparcia są ostrożniejsze niż w przypadku BK2%. Rynek jest dziś w innym miejscu, a o kredyt hipoteczny bez dopłat jest łatwiej niż rok temu. Na dodatek nowy program ma mieć więcej ograniczeń, co oznacza, że jego wpływ na rynek będzie nieco słabszy – Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania wprowadzone do sprzedaży, sprzedane i oferta - kwiecień 2024 Spośród największych miast najwyższe ​ spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym, na poziomie 23-24%, odnotowano w Krakowie i w Poznaniu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Oferta wciąż rośnie, a ceny hamują

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny mieszkań na rynku deweloperskim - kwiecień 2024 W większości miast podwyżki stawek ofertowych za mieszkanie deweloperskie nie przekroczyły 1% m/m. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Niewiele wskazuje, by ceny mieszkań miały znacząco spaść w najbliższych kwartałach. Wprawdzie nie spodziewam się, by nowy program wsparcia kredytobiorców wpłynął na ceny tak silnie jak BK2%, ale patrząc na rynek deweloperski należy pamiętać o zmianie warunków technicznych (niosąca ze sobą m.in. rozrzedzenie nowej zabudowy), co podniesie koszty budowy mieszkań. Jednocześnie sprzedaż, choć niższa niż w dobrych miesiącach 2023 r., utrzymuje się na niezłym poziomie – Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics.

Warszawa i Wrocław na przekór trendom

W pierwszych trzech miesiącach roku oferta mieszkań deweloperskich zaczęła się odbudowywać, a ceny mieszkań rosły. Dane Otodom Analytics pokazują, że w kwietniu tendencje zaobserwowane w I kw. 2024 roku wyhamowały -zarówno pod względem sprzedaży, nowych wprowadzeń, jak i cen ofertowych. Czy to oznaka dalszej stabilizacji na rynku, zapowiedź spowolnienia w oczekiwaniu na kolejny program dopłat do kredytów hipotecznych, a może jedynie chwilowy zwrot? Zdaniem Ilony Łyżczarz, ekspertki rynku mieszkaniowego Otodom Analytics, wiele wskazuje na to, że spowolnienie sprzedaży jest tymczasowe. ​ ​Początek drugiego kwartału roku z pewnością nie należał do najbardziej udanych dla deweloperów. W kwietniu na siedmiu największych rynkach sprzedali oni bowiem 3,7 tys. mieszkań. To co prawda tylko o 4% mniej niż w marcu, ale aż o 15% mniej w porównaniu do kwietnia 2023 roku. Równocześnie to najsłabszy wynik odnotowany od stycznia 2023 roku.Spośród największych miast najwyższe ​ spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym, na poziomie 23-24%, odnotowano w Krakowie i w Poznaniu. Warto zauważyć, że w porównaniu do ubiegłego roku sprzedaż w stolicy Małopolski była niższa aż o 44%.Od września 2023 roku oferta deweloperska systematycznie rośnie. Nie inaczej było w kwietniu. Chociaż deweloperzy działający na siedmiu największych rynkach wprowadzili do sprzedaży o 9% mniej mieszkań niż w marcu, to pod koniec miesiąca stan oferty wyniósł 45,4 tys. lokali. A to o 6% więcej w porównaniu do poprzedzającego miesiąca i o 13% więcej r/r.W liczbie nowych wprowadzeń względem marca na końcu stawki uplasowały się Poznań, Kraków i Trójmiasto. W tych miastach w kwietniu przybyło odpowiednio 57%, 43%, 33% mniej ofert niż miesiąc wcześniej. Jednak nawet mimo tego potencjalni nabywcy wciąż mogą liczyć tam na zdecydowanie większy wybór niż rok wcześniej.Stosunkowo wysoki poziom oferty wpłynął na wyhamowanie wzrostu cen. W większości miast podwyżki stawek ofertowych za mieszkanie deweloperskie nie przekroczyły 1% m/m. Tym samym nabywcy w Krakowie musieli się nadal liczyć z wydatkiem ok. 15,5 tys. zł/mkw., w Trójmieście 14,5 tys. zł/mkw., a w Poznaniu 12,3 tys. zł/mkw. Z kolei najtańszymi miastami wciąż pozostają Łódź ze średnią stawką za mkw. nieprzekraczającą 11 tys. zł/mkw. oraz Katowice, gdzie za mieszkanie od dewelopera przyjdzie zapłacić średnio ok. 11,9 tys. zł/mkw.Choć w większości miast liczba nowych wprowadzeń i poziom sprzedaży spadły, a ceny niemalże stanęły w miejscu, to wyjątkiem w kwietniu były Warszawa i Wrocław. Tamtejsi deweloperzy wprowadzili bowiem do sprzedaży odpowiednio ok. 1,6 tys. i blisko 1,5 tys. nowych mieszkań. Co ciekawe, Warszawa i Wrocław, razem z Łodzią i Katowicami, to jedyne miasta, w których liczba wprowadzonych do sprzedaży lokali wzrosła od poprzedniego miesiąca – o 53% i 48%.Podobnie było pod względem sprzedaży. W Warszawie w kwietniu sprzedano blisko 1,3 tys. lokali. I chociaż to spadek o 3% w ujęciu miesięcznym, to stolica wciąż jest liderem sprzedaży. Zaraz za nią w kwietniu uplasował się Wrocław, gdzie nabywcy kupili ponad 600 mieszkań, czyli o 33% więcej niż w marcu.Warszawa i Wrocław to także jedyne miasta, w których w kwietniu widoczny był wzrost cen przekraczający 1%. W stolicy koszt mkw. nowego mieszkania przebił barierę 17 tys. zł/mkw. ​ (+3% m/m). Natomiast we Wrocławiu średnie stawki ofertowe podniosły się o ok. 2% do niecałych 13,8 tys. zł/mkw.