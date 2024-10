Sprzedaż mieszkań deweloperskich wyższa w X 2024

W październiku 2024 oferta mieszkań deweloperskich przekroczyła 53 tys. Według prognoz Otodom Analytics sprzedaż w październiku może osiągnąć poziom 3,7 tys. mieszkań.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka była oferta mieszkań deweloperskich w październiku?

Jak kształtowały się ceny mieszkań od deweloperów?

Jakie są prognozy dotyczące mieszkań deweloperskich?



Pomimo wzrostu liczby oferowanych mieszkań, tempo wyprzedaży oferty poprawiło się dzięki relatywnie dobrej październikowej sprzedaży, która - na co wskazuje prognoza wykonana na potrzeby Otodom Analytics - po podsumowaniu miesięcznego monitoringu sięgnie 3,7 tys.

Sprzedaż mieszkań może przyspieszyć pod koniec roku

Sprzedaż mieszkań deweloperskich w październiku na siedmiu największych rynkach deweloperskich była o kilka procent wyższa niż miesiąc temu (porównujemy do skorygowanych wyników z września).

Analiza przeciętnych cen mieszkań oferowanych w październiku na siedmiu największych rynkach wskazuje na dalszą stabilizację cen mieszkań budowanych przez firmy deweloperskie. Warto jednak zauważyć, że w październiku przeciętne ceny stabilizowały się nie tylko w relacji miesiąc do miesiąca, ale również w relacji w stosunku do cen sprzed roku nastąpiła symboliczna zmiana. W październiku 2024 roku ceny oferowanych przez firmy deweloperskie mieszkań były o 9% wyższe od średnich cen w październiku 2023 roku co oznacza, że pierwszy raz od 15 miesięcy roczny wzrost cen był niższy niż 10% - tłumaczy Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań Otodom Analytics.

Analiza przeciętnych cen mieszkań oferowanych w październiku na siedmiu największych rynkach wskazuje na dalszą stabilizację cen mieszkań budowanych przez firmy deweloperskie.

Większa ochrona kupującego nie tylko przy ogłoszeniu upadłości

Mamy informację o kilku wypłatach z funduszu, których powodem było niedotrzymanie przez dewelopera terminu przeniesienia własności mieszkania, które powinno nastąpić w trakcie 120 dni od podpisania umowy. Po tym czasie nabywca może wnioskować do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot środków, które wpłacił deweloperowi. To jest najważniejsza funkcja DFG, bo nabywca nie musi iść do sądu, żeby latami oczekiwać zwrotu środków. Teraz cała procedura może trwać do pół roku. To daje nabywcy możliwość, żeby w ciągu kilku miesięcy odzyskał środki i następnie kupił inne mieszkanie - mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań Otodom Analytics.

W październiku podaż mieszkań deweloperskich była wyższa nić popyt. Oferta mieszkań deweloperskich w największych polskich miastach (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław) przekroczyła 53 tys. Pomimo wzrostu liczby oferowanych mieszkań, tempo wyprzedaży oferty poprawiło się dzięki relatywnie dobrej październikowej sprzedaży, która - na co wskazuje prognoza wykonana na potrzeby Otodom Analytics - po podsumowaniu miesięcznego monitoringu sięgnie 3,7 tys.Już dzisiaj wiemy, że sprzedaż mieszkań deweloperskich w październiku na siedmiu największych rynkach deweloperskich była o kilka procent wyższa niż miesiąc temu (porównujemy do skorygowanych wyników z września). Ten optymistyczny początek ostatniego w tym roku kwartału, wzmacnia prognozy, zgodnie z którymi sprzedaż mieszkań deweloperskich w czwartym kwartale okaże się lepsza niż odnotowana przez Otodom Analytics w kwartałach drugim i trzecim i przekroczy 10 tys. lokali.Po słabych wakacjach (w lipcu sprzedało się 2600 mieszkań, w sierpniu 2500 mieszkań), zwłaszcza w porównaniu do ubiegłorocznych wyników, kiedy na sytuację na rynku istotny wpływ miał Bezpieczny kredyt 2%, trend spadkowy zaczyna się odwracać. Dobry wynik wrześniowy nie był tylko efektem zakupów powakacyjnych, kiedy to klienci odkładali transakcje w czasie, widząc jak duży jest wybór mieszkań na rynku. Październik pokazał, że obecna oferta zaczyna spełniać oczekiwania poszukujących, a ci dodatkowo w ostatnich miesiącach roku mają dobre warunki negocjacyjne, mogą korzystać z pojawiających się promocji np. na miejsca garażowe.Warto przypomnieć, że z początkiem lipca skończył się okres przejściowy nowelizacji ustawy dotyczącej wprowadzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Wraz z wejściem w życie tych przepisów uruchomiony został mechanizm dodatkowego ubezpieczenia wpłat, których dokonują nabywcy mieszkań na poczet budowanych przez deweloperów mieszkań, których sprzedaż rozpoczęła się po 2 lipca 2024 roku.Skończył się okres przejściowy i obecnie każde mieszkanie kupione od dewelopera jest ubezpieczone nie tylko mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, ale również w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Głównym zadaniem DFG jest zabezpieczenie nabywców nieruchomości przed częściową lub całkowitą utratą pieniędzy wpłaconych w trakcie trwania budowy, a o wypłatę środków można się starać nie tylko w sytuacji ogłoszenia przez dewelopera upadłości.Nawet w sytuacji zakupu gotowego mieszkania, kiedy nie zawieramy od razu umowy z przeniesieniem własności, uruchamia się ubezpieczenie w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.