Ceny nowych mieszkań w III kw. 2024: 11 000 zł za mkw to nowa norma

Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak zachowywały się ceny nowych mieszkań w III kwartale 2024 roku w miastach wojewódzkich i wybranych miastach niewojewódzkich. Okazuje się, że 11 tys. zł za metr kwadratowy to już nowa norma.

Nowe mieszkania w miastach wojewódzkich

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny nowych mieszkań w miastach wojewódzkich 2024 i 2023 r. Nowe mieszkania w III kw. 2024 r. były najdroższe w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Ta kolejność nie zmieniła się od roku. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Niepokojący trend cenowy na rynku mieszkań panuje w miastach uznawanych dotąd za względnie tanie. Przez rok stawki w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Toruniu urosły o grubo ponad 1000 zł, przez co obecnie metr kwadratowy kosztuje tam już ponad 11 tys. zł. Wyjątkiem jest Olsztyn, gdzie obowiązuje podobna stawka, ale tam akurat ceny przez rok minimalnie spadły - podsumowuje Konrad Pluciński, analityk rankomat.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie drożeją nowe mieszkania? - miasta wojewódzkie Procentowo najbardziej przez rok podrożała Zielona Góra (+28%), ale kwotowo rekordzistą okazał się Gdańsk (+2440 zł/m2). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

2030 zł więcej za metr kwadratowy w Zielonej Górze pokazuje, że chociaż stolica województwa lubuskiego nadal jest jednym z najtańszych miast, to jednak w bardzo szybkim tempie tamtejsze ceny mieszkań doganiają pozostałe miasta. Tym samym w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się wypłaszczenia stawek w miastach wojewódzkich - dodaje Konrad Pluciński.

Nowe mieszkania w największych miastach niewojewódzkich

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie drożeją nowe mieszkania? - miasta niewojewódzkie W największych z nich średnie stawki ofertowe za 1m2 są z reguły niższe od tych w stolicach województw. Wyjątek stanowią trzy spośród wybranych do zestawienia – Gdynia, Piaseczno i Płock. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny nowych mieszkań w miastach niewojewódzkich 2024 i 2023 r. 14 075 zł za m2 w III kw. 2024 r. w Gdyni wynika z lokalizacji, czyli bliskości zarówno morza, jak i równie kosztownego pod kątem cen mieszkań Gdańska. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ubezpieczenie nowego mieszkania

Mimo rosnących cen nieruchomości, ubezpieczenie nowego mieszkania można znaleźć za kilkaset złotych rocznie. Najtańsze oferty zaczynają się od około 100 zł za 12 miesięcy ochrony. W takiej cenie polisa zabezpiecza głównie wyposażenie mieszkania i lokale na niskie sumy ubezpieczenia. W zależności, ile warte jest nowe mieszkanie, warto wybrać ubezpieczenie na kwotę 300-400 zł rocznie, aby kompleksowo zabezpieczyć mienie warte często kilkaset razy więcej - podkreśla Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

