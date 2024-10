Oferta mieszkań deweloperskich we IX rośnie, a ceny są stabilne

Wrzesień 2024 był udanym miesiącem dla deweloperów. Sprzedali oni o 40% więcej mieszkań niż w sierpniu - 3,7 tys. Rośnie oferta nowych mieszkań, a ceny są stabilne - wynika z analizy Otodom.

Przeczytaj także: Oferta mieszkań deweloperskich o 50% większa niż rok temu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile mieszkań wprowadzili deweloperzy do sprzedaży we wrześniu 2024?

W których miastach oferta mieszkań deweloperskich wzrosła najbardziej?

Gdzie deweloperzy sprzedali najwięcej mieszkań?

W których miastach ceny mieszkań deweloperskich wzrosły najbardziej?

Jaki jest średni metraż wprowadzanych do sprzedaży mieszkań?



Deweloperzy zauważają osłabienie popytu oraz spadający poziom sprzedaży. Dla porównania na początku roku dzienna sprzedaż nowych mieszkań na 7 rynkach głównych oscylowała wokół 160 jednostek, a w lipcu i w sierpniu było to już ok. 110 lokali. Wprowadzają więc mniej mieszkań do oferty, ale wciąż ich liczba przewyższa sprzedaż – wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań deweloperskich w ofercie w miastach W stolicy Małopolski na koniec września br. było dostępnych aż dwa razy więcej lokali (7,6 tys.). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wyższa sprzedaż we wrześniu i ostrożny optymizm

Wynik całego trzeciego kwartału był podobny do poprzedniego – sprzedano niespełna 9 tys. mieszkań. To oznacza, że sytuacja na rynku jest stabilna i wrześniowy wynik to efekt odłożonych w czasie wakacji planów zakupowych. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek sprzedaży o 38%. Warto jednak zauważyć, że rok temu rynek nieruchomości miał dopalacz w postaci programu Bezpieczny Kredyt 2%. Gdyby wziąć pod uwagę trzy kwartały tego roku, to spadek sprzedaży r/r wynosi jedną czwartą, a wynik ok. 29 tys. lokali jest podobny do tego z trzech pierwszych kwartałów 2022 r. – tłumaczy Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wprowadzenia, sprzedaż i oferta deweloperów Stołeczni deweloperzy sprzedali 1,2 tys. mieszkań, podczas gdy w 3 z 4 poprzedzających miesięcy nie przekraczali 900 lokali. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mniejsza powierzchnia nowych inwestycji

Obecnie dostępna oferta deweloperów jest szeroka, a kupujący posiadający zasoby finansowe zdecydowanie mają z czego wybierać. Ceny całkowite nowych mieszkań utrzymują się na stabilnym poziomie – we wrześniu wzrosły o ok. 1-1,5%. Jednak oferowane na rynku lokale mają mniejszą powierzchnię, a więc koszt w przeliczeniu na mkw. może być wyższy. Dopiero długotrwała zmiana relacji popytu i podaży mogłaby wpłynąć na obniżki cen – zauważa Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

Stabilizacja cen trwa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny mieszkań na rynku deweloperskim W cennikach trwa uspokojenie. W ujęciu rocznym najwyższy, dwucyfrowy wzrost widoczny jest w Łodzi (20%) oraz w Warszawie i we Wrocławiu (po 12-13%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Poznań, Katowice i Łódź z powodami do niepokoju

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czas wyprzedaży oferty miastami Od kilku miesięcy dobrze pod tym względem wyglądają Kraków, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław, gdzie czas wyprzedaży utrzymuje się w przedziale 4-6 kwartałów, który uznawany jest za zdrowy dla rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Z raportu Otodom wynika, że we wrześniu na 7 głównych rynkach było dostępnych 52,4 tys. mieszkań deweloperskich, co oznacza wzrost o 1,6% względem poprzedniego miesiąca. Niestety z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu liczby dostępnych lokali od deweloperów słabnie – pół roku temu oferta rosła o ok. 6-8% miesięcznie. W I i II kwartale tego roku urosła o 17%, a w III zaledwie o 8%.Największy wzrost oferty widoczny jest w Krakowie, gdzie po trudnym 2023 r. deweloperzy zakasali rękawy. W stolicy Małopolski na koniec września br. było dostępnych aż dwa razy więcej lokali (7,6 tys.). Nieco mniejszy odnotowano we Wrocławiu – o ponad 40%. Z kolei ponad 30% przyrost nastąpił w Warszawie, a najmniejszy z 7 badanych rynków w Trójmieście, tylko o 8%.Wstępny odczyt Otodom Analytics we wrześniu wskazuje, że deweloperzy działający w granicach 7 miast głównych (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław) sprzedali blisko 3,7 tys. mieszkań. To najlepszy wynik od początku tegorocznej wiosny. Czy to oznacza przełom? Niekoniecznie. Jak wskazują eksperci to prawdopodobnie efekt skumulowanego popytu po wakacjach.Wśród 7 rynków głównych prym we wrześniu wiodła Warszawa. Stołeczni deweloperzy sprzedali 1,2 tys. mieszkań, podczas gdy w 3 z 4 poprzedzających miesięcy nie przekraczali 900 lokali. Dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowano także we Wrocławiu (+60%) i w Trójmieście (+60%). Z kolei najmniejszy skok popytu widoczny był w Krakowie (+11%) oraz w Katowicach (+4%). Porównując jednak te wyniki z analogicznym okresem ubiegłego roku widoczne są duże spadki sprzedaży, a wyjątkiem jest jedynie Łódź.We wrześniu na 7 rynkach głównych wprowadzono do sprzedaży ponad 4 tys. mieszkań. To zbliżony wynik do kilku ostatnich miesięcy – w zakończonym kwartale łączna liczba wprowadzeń zamknęła się na poziomie ok. 12 tys. lokali. Widać więc, że deweloperzy są ostrożni i dostosowują podaż mieszkań do poziomu zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Najwięcej nowych lokali zasiliło ofertę we wrześniu w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Z kolei najmniej w Poznaniu i w Katowicach, gdzie do sprzedaży trafiło zaledwie 6 nowych mieszkań. Ale z perspektywy zakończonego kwartału nawet w tych miastach sytuacja nie wygląda źle. W pierwszym z nich na rynek trafiło ponad 950 mieszkań w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a w drugim blisko 550.Równocześnie można zauważyć, że wprowadzane na rynek lokale są mniejsze niż wcześniej. Od kilku miesięcy średni metraż oferowanego na rynku deweloperskim mieszkania to ok. 51-52 mkw. Dla porównania w 2021 r. było to ok. 53 mkw.W cennikach trwa uspokojenie. W ujęciu rocznym najwyższy, dwucyfrowy wzrost widoczny jest w Łodzi (20%) oraz w Warszawie i we Wrocławiu (po 12-13%). Z kolei najniższy, bo na poziomie 5-6% - w Poznaniu i Trójmieście.Nieco inny obraz zobaczymy przyglądając się cenom nominalnym, a nie za metr kwadratowy. Tutaj na dwóch rynkach (Poznań i Trójmiasto) widzimy rok do roku spadek średnich stawek o ok. 2%, a dwucyfrowe wzrosty odnotowano jedynie w Katowicach (12%) i Łodzi (19%). Wzrost w Krakowie i Wrocławiu był niewielki – zaledwie o kilka procent, a w Warszawie wyniósł 6,5%. Bez względu jednak na to, czy analizować będziemy stawki za mkw., czy całkowite – bez wątpienia okres dynamicznych wzrostów cen nieruchomości mamy za sobą.Zmiany popytowo-podażowe wpływają na istotny z punktu widzenia oceny rynku wskaźnik tempa wyprzedaży oferty. To wartość, która pokazuje jak szybko z danego rynku zniknęłyby wszystkie mieszkania, gdyby sprzedaż utrzymała się na poziomie z ostatnich 3 miesięcy, a deweloperzy nie wprowadzaliby nowych inwestycji.Od kilku miesięcy dobrze pod tym względem wyglądają Kraków, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław, gdzie czas wyprzedaży utrzymuje się w przedziale 4-6 kwartałów, który uznawany jest za zdrowy dla rynku. Powody do niepokoju widać natomiast w Poznaniu (wzrost wskaźnika z 6 do 8,3 od maja), Katowicach (z 6,2 do 9,3 od czerwca) i Łodzi (gdzie poziom 8-9 kwartałów utrzymuje się od wiosny). Wiele wskazuje na to, że dostępne tam i wprowadzane mieszkania mogą być zbyt drogie dla kupujących.