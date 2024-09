Oferta mieszkań deweloperskich o 50% większa niż rok temu

Oferta mieszkań deweloperskich na siedmiu największych rynkach w Polsce wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 50% i wynosi 52 tysiące lokali - wynika z danych Otodom Analytic. W sierpniu deweloperzy sprzedali 2,8 tys. mieszkań, czyli niemal tyle samo co w lipcu. Rynek pierwotny w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach zagrożony jest nadpodażą.

Sierpień na rynku mieszkaniowym w siedmiu największych miastach niewiele się różnił od tego, co działo się w lipcu. Okazało się, że pułap 3 tysięcy sprzedanych lokali po raz kolejny jest dla deweloperów nieosiągalny. Co więcej, ta tendencja spadkowa w zakresie sprzedaży mieszkań deweloperskich utrzymuje się, a w biurach sprzedaży wyczuwalny jest pewien stan wyczekiwania na impuls, który będzie ponownie stymulować stronę popytową. Zarówno deweloperzy, jak i klienci indywidualni czekają na zmianę, która nadejdzie spoza rynku mieszkaniowego - wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, szefowa działu badań w Otodom Analytics. – A policzalnym efektem tego wyczekiwania jest liczba nowych lokali wprowadzonych do sprzedaży w sierpniu, kiedy to deweloperzy rozpoczęli sprzedaż 3,6 mieszkań i jest to o 17% mniej niż w lipcu br. i aż o 29% mniej niż w sierpniu ubiegłego roku – dodaje ekspertka.

Warszawa ze spadkiem sprzedaży

Oferta mieszkań deweloperskich na siedmiu największych rynkach w Polsce wynosi 52 tysiące lokali.

Oferta mocno w górę

Cenowa stabilizacja

Przeciętne ceny mieszkań ustabilizowały się. Jednak nie mamy do czynienia z tak wyczekiwanymi przez klientów obniżkami. Ciekawym zjawiskiem jest wyraźnie widoczny mniejszy średni metraż mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. To około 55 mkw. Należy zwrócić uwagę, że mieszkania wprowadzone w sierpniu i we wrześniu są o 3-4 mkw. mniejsze niż lokale, będące już w ofercie. W rezultacie w ofercie deweloperów mamy mieszkania o powierzchni średnio 51-52 mkw., co najwidoczniej staje się nowym standardem na rynku pierwotnym – podsumowuje Katarzyna Kuniewicz, Otodom Analytics.

Z danych Otodom Analytics wynika, że deweloperzy sprzedali niespełna 2,8 tys. mieszkań. To o połowę mniej niż rok wcześniej. W porównaniu do lipca sprzedaż nowych mieszkań zmniejszyła się minimalnie (niecałe 0,5%). Natomiast w ujęciu rocznym spadła aż o 43%. W sierpniu na rynek trafiło ponad 3,6 tys. nowych mieszkań, o ok. 750 mniej niż w lipcu br. i 800 więcej niż w sierpniu 2023 r.W sierpniu najwięcej nowych mieszkań kupiono w Warszawie – 881, co stanowi 31% całej sprzedaży na siedmiu rynkach głównych. Zaraz za stolicą znalazł się Kraków z wynikiem na poziomie 452 mieszkań. W Trójmieście i Wrocławiu sprzedaż zamknęła się w przedziale 300-400 lokali, a w Łodzi i Poznaniu na poziomie blisko 300. W Katowicach, najmniejszym rynku spośród analizowanych miast, deweloperzy sprzedali 151 mieszkań.Warszawa, pomimo najlepszego wśród największych rynków wyniku w sierpniu, odnotowała spadki sprzedaży zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Od lipca sprzedaż w stolicy zmniejszyła się o 16%, a od sierpnia zeszłego roku o prawie 50%. Mniejszą sprzedaż w tych dwóch okresach można zauważyć też we Wrocławiu i Łodzi - odpowiednio o 9% i 5%, a w stosunku do sierpnia 2023 r. o 55% i 18%. Od sierpnia ubiegłego roku mniej mieszkań sprzedaje się też w Trójmieście i Krakowie (o 44-48%), Katowicach (o 29%) oraz Poznaniu (o 14%). Jednak w ujęciu miesięcznym odnotowano w tych miastach wzrost sprzedaży – największy w Katowicach (84%), a najmniejszy w Krakowie (6%).Liczba wprowadzeń na wszystkich siedmiu rynkach była mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Analiza danych Otodom Analytics wskazuje, że więcej nowych mieszkań niż w lipcu wprowadzono na rynkach wrocławskim, trójmiejskim i warszawskim. W czterech pozostałych miastach nastąpił spadek. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku liczba wprowadzeń zmalała jedynie w Łodzi oraz w Krakowie. Oferta w Warszawie przekroczyła 12,3 tys. mieszkań i stanowi 24% wszystkich ogłoszeń. Na drugim miejscu jest Łódź, która posiada prawie 8,8 tys. mieszkań na sprzedaż, a dalej, z podobnym wynikiem, Wrocław i Poznań (niecałe 7,5 tys.). Niewiele mniejsza jest podaż krakowskich deweloperów – przeszło 7,2 tys. mieszkań. W Trójmieście jest to prawie 5,6 tys. lokali, a w Katowicach niecałe 3,6 tys.W ciągu roku liczba oferowanych przez firmy deweloperskie mieszkań wzrosła we wszystkich analizowanych miastach. Najmniejszą zmianę odnotowaliśmy w Trójmieście, gdzie oferta urosła o 3%, natomiast na pozostałych rynkach notujemy wzrosty na dwucyfrowym poziomie. Od sierpnia 2023 r. podaż zwiększyła się o 17% w Katowicach, 46% w Warszawie, 66% w Poznaniu, 69% we Wrocławiu, 73% w Łodzi i 83% w Krakowie.Aktualnie Łódź, Poznań, Wrocław i Katowice zagrożone są nadpodażą.Widać lekkie wyhamowanie w cenach. Od lipca wzrosły one nieznacznie w Trójmieście i Wrocławiu, a spadły w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi – jednak w żadnym z tych miast zmiana nie przekroczyła 1%. Największą różnicę odnotowano w Katowicach, gdzie kwoty za mkw. mieszkania w ciągu miesiąca wzrosły o niecałe 1,5%. W ujęciu rocznym na wszystkich 7 rynkach nastąpił wzrost średniej ceny mkw. mieszkania. Najbardziej, o prawie 20%, podrożały mieszkania w Łodzi, a następnie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach (11-13%).