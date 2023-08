Nowe mieszkania i lofty w zrewitalizowanej fabryce Batycki w Gdańsku

Firma deweloperska ACCIONA zrewitalizuje starą fabrykę Tadeusza Batyckiego przy ulicy Kamienna Grobla 28/29 w Gdańsku. W ramach inwestycji zaplanowano powstanie luksusowych loftów części pofabrycznej oraz lokali typu studio w dobudowanym od strony ul. Jałmużniczej nowym budynku.

Przeczytaj także: Osiedle Ceglana Park od Develii - VI etap w budowie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kamienna Grobla Front W ramach inwestycji budynek fabryki zostanie zrewitalizowany

Nasza firma specjalizuje się w renowacji obiektów zabytkowych. Dzięki doświadczeniu i dobrej współpracy z konserwatorami zabytków, zrealizowaliśmy kilkanaście inwestycji tego typu w Polsce. Bardzo cieszę się na kolejną współpracę z tak profesjonalnym deweloperem, jak ACCIONA. To już nasza druga współpraca w krótkim czasie. Dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem – powiedziała Katarzyna Kalk, Dyrektor Oddziału Gdańsk firmy ALSTAL.

Kamienna Grobla to nie tylko wyjątkowa inwestycja w portfolio ACCIONA, ale też unikalna na mapie Gdańska. Projekt ten wpisuje się w światowe trendy, ponieważ łączy historyczne detale architektoniczne z nowoczesnymi formami. Aby wydobyć tę unikatowość, szukaliśmy doświadczonego partnera, który spełni oczekiwania nasze i Klientów ACCIONA względem tej inwestycji. Cieszymy się, że po raz kolejny będzie to firma ALSTAL¬ – mówi Katarzyna Unold, Dyrektorka Zarządzająca ACCIONA w Polsce.

Rewitalizacją kompleksu po Fabryce Batycki zajmie się firma ALSTAL Grupa Budowlana. To unikalnie architektoniczny obiekt mieszczący się atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu historycznego cetrum Gdańska . Budynki położone są nad brzegiem Nowej Motławy, nieopodal Mostu Toruńskiego, naprzeciwko Wyspy Spichrzów, tuż nad bulwarami.W ramach inwestycji budynek fabryki zostanie zrewitalizowany. Dodatkowo, od strony ulicy Jałmużniczej, deweloper zdecydował się wybudować nowy obiekt. W pofabrycznej części powstaną aż 33 luksusowe apartamenty loftowe , zaś w nowopowstałym budynku32 nowoczesne lokale typu studio o powierzchni od 24 do 53 m2.Poza wyjątkową lokalizacją, nieruchomości usytuowane na parterze, w rewitalizowanej części, będą wyróżniały się m.in. wysokimi, czterometrowymi sufitami, antresolami oraz dwumetrowymi oknami. Na ostatniej kondygnacji, mieszkańcy będą mogli skorzystać z tarasów widokowych wychodzących na bulwary. Rewitalizowany budynek będzie wyróżniał się niepowtarzalnymi oknami ze stalowym wykończeniem o łukowym sklepieniu. Pomiędzy budynkami powstanie szklany łącznik.Planowany termin zakończenia rewitalizacji to III kwartał 2025 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma ALSTAL Grupa Budowlana, która jest w trakcie budowy Osiedla Zbożowa w Gdyni, realizowanej także dla ACCIONA. Spółka ALSTAL posiada bogate doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym. Aktualnie realizuje tego typu inwestycje na terenie Katowic, Wrocławia oraz Trójmiasta.