II etap Via Flora w Gdańsku w sprzedaży

Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu inwestycji Via Flora w Gdańsku. W ofercie jest 88 mieszkań. Ich budowa ruszy w lutym tego roku, a ma się zakończyć w III kwartale 2023 roku.

Dbałość o środowisko naturalne i ograniczanie wpływu człowieka na ekosystem to jedna z zasad, którymi kierujemy się jako Develia. W erze zmian klimatycznych i rosnących kosztów energii ograniczanie jej zużycia to ważna kwestia praktycznie dla wszystkich. Dlatego w naszych projektach kładziemy nacisk na jak najwyższą efektywność energetyczną budynków. Jestem przekonany, że przyszli mieszkańcy inwestycji Via Flora docenią nasze starania – komentuje Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Via Flora w Gdańsku Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu inwestycji Via Flora.

Inwestycja Via Flora to kameralne osiedle powstające w dzielnicy Chełm w Gdańsku. Docelowo będzie składać się z czterech 4-piętrowych budynków. Nabywcy mogą wybierać mieszkaniai: od 32-metrowych kawalerek po przestronne, 4-pokojowe lokale o powierzchni 96 m kw. Do mieszkań na parterze będą przylegały ogródki, a do lokali na wyższych kondygnacjach - przeszklone balkony. Kameralne budynki o prostej, modernistycznej architekturze zostaną wybudowane i wykończone z użyciem wysokiej jakości materiałów.Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana podziemna hala garażowa, stanowiska dla rowerów oraz naziemne miejsca parkingowe. Przestrzenie wspólne pomiędzy budynkami urozmaicą alejki spacerowe, atrakcyjne place zabaw, plenerowa siłownia i zróżnicowane elementy małej architektury. Na terenie osiedla powstaną ogrody deszczowe – specjalne tereny obsadzone ozdobną roślinnością. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli cieszyć się atrakcyjnym, bioróżnorodnym otoczeniem.Lokalizacja inwestycji Via Flora w zielonej części gdańskiego Chełma łączy w sobie zalety dostępu do wielkomiejskiej infrastruktury, dogodnego dojazdu do centrum z mieszkaniem w cichej i spokojnej okolicy. W najbliższym sąsiedztwie nie brakuje sklepów (m.in. Lidl, Biedronka, Kaufland), punktów usługowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, przedszkoli oraz przystanków komunikacji miejskiej. Do gdańskiej starówki jest stąd mniej niż 5 km, a drogą krają nr 91 można szybko dostać się do obwodnicy Trójmiasta. W zasięgu kilkunastominutowego spaceru znajduje się malowniczo położony nad kanałem Raduni Park Oruński, trzeci co do wielkości park w Gdańsku. Miłośnicy aktywnego trybu życia z pewnością docenią również bliskość Kozaczej Góry, Gaju Ojców nad zbiornikiem „Augustowska” czy zielonych łąk pobliskiego Jaru Wilanowska.Ukończenie II etapu inwestycji Via Flora planowane jest na III kwartał 2023 r. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia 3A Studio. Ceny zaczynają się już od 9 600 zł za metr kwadratowy.Via Flora to nie jedyna inwestycja Develii w Gdańsku. W sprzedaży znajdują się także inne projekty dewelopera w tym mieście: Baltea Apartments na Przymorzu, Marinus w Brzeźnie, Szmaragdowy Park w Oruni Górnej, Przy Alejach na Zaspie oraz Osiedle Latarników na Letnicy. Jego kolejny, III etap trafi do sprzedaży jeszcze w tym kwartale.