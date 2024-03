Nowa Pabianicka we Wrocławiu: nowe mieszkania już w sprzedaży

Firma RealCo Property Investment and Development poinformowała o rozpoczęciu kolejnych, nowych mieszkań ze swojego portfolio. Powstająca we Wrocławiu Nowa Pabianicka ma do zaoferowania 194 lokale o zróżnicowanych metrażach i układach. Największymi atutami inwestycji mają być wysoki standard oraz lokalizacja.

Nowa Pabianicka wizualizacja 2 Na parterze Nowej Pabianickiej przewidziano powierzchnie usługowe, z których aż 1200 m2 przeznaczono na potrzeby sektora medycznego

W RealCo przywiązujemy dużą wagę nie tylko do jakości i estetyki naszych inwestycji, ale także do tworzenia przestrzeni, które poprawiają jakość życia ich mieszkańcom. Projekt Nowa Pabianicka jest tego doskonałym przykładem. Wyjątkowa lokalizacja zapewnia dostęp do wszelkich udogodnień miejskiego życia, przez co tworzy idealne miejsce do rozwoju, pracy i odpoczynku – podsumowuje Piotr Jaśkowski, Członek Zarządu RealCo Property Investment and Development.

Dziękuję naszemu klientowi, firmie RealCo za zaufanie i wybór STRABAG na generalnego wykonawcę tej inwestycji. Podpisanie kolejnej umowy na realizację mieszkaniową we Wrocławiu potwierdza, że osiągnęliśmy pozycję jednego z liderów tego segmentu budownictwa. Cieszymy się, że możemy ruszać z budową. Jestem przekonany, że doświadczenie i profesjonalizm naszego zespołu zostanie w pełni wykorzystany w trakcie budowy, a mieszkańcy będą mogli się cieszyć kolejną bardzo ciekawą inwestycją, komentuje Jakub Trojanowski, Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego STRABAG we Wrocławiu.

Rozpoczęła się sprzedaż nowych mieszkań w ramach najnowszej inwestycji RealCo Property Investment and Development – Nowa Pabianicka, położonej w prestiżowej dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. Projekt ten skierowany jest do osób ceniących wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjną lokalizację z bogatym zapleczem handlowo-usługowym oraz w bliskiej odległości do centrum.W ramach inwestycji Nowa Pabianicka powstaną 194 mieszkania o zróżnicowanym metrażu – od 27 do 164 m2, co zapewni szeroki wybór potencjalnym nabywcom. Dostępność w ofercie 5- i 6-pokojowych lokali mieszkaniowych to atrakcyjna propozycja dla rodzin z dziećmi, również ze względu na rozbudowaną w pobliżu sieć placówek edukacyjnych. Single i pary będą mogli skorzystać z bogatej oferty kompaktowych mieszkań 1- i 2-pokojowych. Nie zabraknie też propozycji dla inwestorów planujących zakup z przeznaczeniem na wynajem.Projekt Nowa Pabianicka tworzy budynek składający się z dwóch części o zróżnicowanej wysokości – wyższy, z dziesięcioma piętrami będzie miał do zaoferowania największe mieszkania z walorami widokowymi.Na parterze Nowej Pabianickiej przewidziano powierzchnie usługowe, z których aż 1200 m2 przeznaczono na potrzeby sektora medycznego. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także inne udogodnienia: recepcję, garaż podziemny, pomieszczenia na rowery, balkony wykończone antypoślizgowo z przeszklonymi balustradami, komórki lokatorskie i zielone patio.To właśnie położenie inwestycji, obok wysokiego standardu wykonania, ma być największym atutem Nowej Pabianickiej. Blisko stąd do renomowanych uczelni, ośrodków rekreacyjno-sportowych takich jak Aquapark, centrów biznesowych czy galerii handlowych. Zaledwie kilkanaście minut wystarczy, aby dojść do Dworca Głównego. Mieszkańcy będą mogli też korzystać z dobrze rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej.Prace nad budową Nowej Pabianickiej zostały już oficjalnie rozpoczęte. Inwestycja ma zapewnione finansowanie bankowe przez PKO Bank Polski. Generalne wykonawstwo powierzono firmie Strabag Sp. z o.o., a planowany termin oddania lokali mieszkańcom to IV kwartał 2025 roku.Zakup mieszkań w Nowej Pabianickiej jest już możliwy w tymczasowym biurze sprzedaży innej inwestycji dewelopera – Apartamentach przy Parku Szczytnickim przy alei Ludomira Różyckiego 1C we Wrocławiu. Wraz z postępem prac budowlanych pojawi się dedykowane biuro obsługi klienta przy samej inwestycji.