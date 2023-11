Nowa Pabianicka: 194 nowe mieszkania we Wrocławiu

Firma RealCo Property Investment and Development poinformowała o starcie swojego najnowszego projektu mieszkaniowego. Powstająca we Wrocławiu Nowa Pabianicka zaoferuje nabywcom 194 nowe mieszkania zróżnicowanych metrażach i układach. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na drugi kwartał 2026 roku.

Jest to obecnie największy projekt w portfolio, kolejny z segmentu premium po inwestycjach Młyn Maria i Apartamenty przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Cieszymy się, że możemy budować w tak atrakcyjnej lokalizacji i z kolejną inwestycją uczestniczyć w dynamicznym rozwoju tego wspaniałego miasta.

Nowa Pabianicka stanie przy ul. Pabianickiej 25 w modnej dzielnicy Wrocławia - Krzyki. Miejsce to łączy bliskość do centrum miasta, uczelni i biur. W okolicy znajdziemy choćby Sky Tower, Aquapark czy Uniwersytet Ekonomiczny. Jest to zatem interesująca propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort życia i dynamiczne otoczenie, z szybkim dostępem do ważnych miejsc w mieście.Oferta inwestycji obejmuje 194 nowe mieszkania o powierzchni od 27 do 161 m2 . Lokale będą posiadały od jednego do nawet sześciu pokoi, stając się świetną propozycją zarówno dla singli i par, jak i większych rodzin. Budynek będzie składał się z dwóch części o różnej wysokości, naturalnie wpasowując się w okoliczną zabudowę. Wyższa część z dziesięcioma piętrami mieszkalnymi zaoferuje największe mieszkania z walorami widokowymi.W obiekcie znajdzie się recepcja, garaż podziemny, pomieszczenie na rowery, zielony skwer oraz parter z lokalami usługowymi. Inwestycja zostanie zrealizowana w wysokim standardzie wykończenia stając się świetną propozycją dla osób poszukujących wymarzonego pierwszego mieszkania.Inwestycja Nowa Pabianicka stanie w miejscu dotychczasowej przychodni. Dla zapewnienia ciągłości usług medycznych w tej lokalizacji i większego komfortu okolicznych mieszkańców projekt zakłada 1200 m2 dedykowanych tej branży, a także dodatkową powierzchnię pod inną działalność.Piotr Jaśkowski, Członek Zarządu RealCo Property Investment and Development podsumowuje:Budowa Nowej Pabianickiej rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024 roku, a jej zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2026 roku. Chętni na zakup nowych mieszkań mogą już teraz zapisywać się na listę zainteresowanych i otrzymać jako pierwsi informacje nt. inwestycji.