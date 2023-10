Osiedle Synteza w Gdańsku - w sprzedaży 120 nowych mieszkań

Gdańska spółka Euro Styl należąca do Grupy Dom Development, wprowadza do sprzedaży 120 mieszkań w nowym budynku na Osiedlu Synteza w Gdańsku. Nowe mieszkania mają zostać oddane w I kwartale 2026 roku.

Po sukcesie sprzedażowym pierwszego etapu wprowadzamy do oferty drugi budynek na osiedlu Synteza. Znajdą się w nim komfortowe 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania o powierzchni od 27 do 72 m kw. To ciekawa propozycja zarówno dla młodych ludzi szukających pierwszego mieszkania, jak i dla rodzin z dziećmi, które rozglądają się za docelowym „M”. Wyróżnikami Osiedla Synteza są m.in. liczne tereny zielone, w tym własny osiedlowy park, niebanalna architektura, a także dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Synteza w Gdańsku, fot.2 Nieregularne bryły o jasnych elewacjach z dekoracyjnymi elementami w naturalnych kolorach drewna, wzbogacone gzymsami, utworzą podcienie i zadaszenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Osiedle Synteza położone jest na morenowych wzgórzach, pomiędzy ulicami Piekarniczą i Lema. W jego ramach docelowo powstanie 7 budynków mieszkalnych o zróżnicowanej liczbie kondygnacji – od 5 do 9 pięter. Wprowadzony właśnie do sprzedaży drugi budynek liczy 9 kondygnacji i wyróżnia się dużymi przeszkleniami zapewniającymi optymalny dopływ dziennego światła. Znajdują się w nim 2 windy, a także 2-poziomowa hala garażowa i komórki lokatorskie.Projektanci Syntezy zadbali o ciekawą architekturę. Nieregularne bryły o jasnych elewacjach z dekoracyjnymi elementami w naturalnych kolorach drewna, wzbogacone gzymsami, utworzą podcienie i zadaszenia. Wysoki standard wykończenia budynków oraz staranna aranżacja zielonych przestrzeni wspólnych – osiedlowego parku, skwerów, ogrodów deszczowych – wpływać będą na komfort życia mieszkańców. Codzienną wygodę zapewnią sklepy i usługi w najbliższym sąsiedztwie oraz na terenie osiedla – w sąsiednim budynku powstaje kilkanaście lokali usługowych oraz nowoczesne przedszkole.Dużym atutem inwestycji jest doskonałe skomunikowanie z najważniejszymi punktami na mapie Gdańska. Przy inwestycji, u zbiegu ulic Piekarniczej i Rakoczego, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, blisko stąd również do węzła Emaus oraz do stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo. Z tej lokalizacji sprawnie dotrzeć można do popularnego Wrzeszcza, Europejskiego Centrum Solidarności, Teatru Szekspirowskiego czy Hevelianum w centrum miasta, niewiele czasu zabierze też dojazd komunikacją miejską do Dworca PKP Gdańsk Główny czy na lotnisko.Osiedle Synteza wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego, która zakłada spacerową odległość do najważniejszej dla mieszkańców infrastruktury i usług: przystanków transportu publicznego, placówek edukacyjnych, sklepów, obiektów rekreacyjnych i sportowych, terenów zielonych, oraz jednostek opieki zdrowotnej. Koncepcja ta jest jednym z elementów strategii ESG całej Grupy Dom Development, do której należy Euro Styl.Z uwagi na bogaty pakiet rozwiązań zapewniających komfort życia mieszkańców oraz wspierających ochronę środowiska, Osiedle Synteza spełnia też wymogi Zielonej Karty Inwestycji – wewnętrznego standardu Grupy Dom Development zgodnego z priorytetami zrównoważonej urbanizacji.