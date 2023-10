Osiedle Oliwska Vita od Develia niebawem w sprzedaży

Develia niebawem wprowadzi do sprzedaży osiedle Oliwska Vita na warszawskim Targówku. W ramach inwestycji powstaną 124 mieszkania o powierzchniach od 27,7 do blisko 75 m kw.

Projekt Oliwska Vita to dwuskrzydłowy budynek, w którym powstaną 124 mieszkania.

Projekt Oliwska Vita to dwuskrzydłowy budynek, w którym powstaną 124 mieszkania o funkcjonalnych, komfortowych rozkładach i powierzchniach liczących od 27,7 do blisko 75 m kw. z balkonami, tarasami i ogródkami. Osiedle będzie otoczone zielenią stanowiącą około 30% terenu inwestycji. Deweloper zaplanował także komórki lokatorskie oraz podziemny garaż na 109 samochodów oraz 21 miejsc postojowych naziemnych. Z myślą o właścicielach aut przyjaznych środowisku przewidziano także stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Dla posiadaczy rowerów przygotowano 20 boksów rowerowych, a na zewnątrz stojaki dla jednośladów. Na parterze będą funkcjonowały dwa lokale usługowe.Lokalizacja Oliwskiej Vita cieszy się rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną. Stacja kolejowa Warszawa-Praga pozwala na szybki dojazd m.in. do Dworca Gdańskiego oraz innych rejonów miasta, włącznie z Lotniskiem Chopina. Funkcjonuje tutaj również komunikacja publiczna, zapewniająca wygodne połączenie z centrum Warszawy oraz I i II linią metra.W okolicy działa wiele sklepów, punktów usługowych czy placówek ochrony zdrowia. Najbliższe przedszkole jest oddalone o kilka, a szkoła podstawowa o kilkanaście minut spacerem. W okolicy nie brakuje również przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, takich jak ZOO, Park trampolin Hangar 646, Pływalnie „Muszelka” oraz Polonez OSiR Targówek, a także obiektów kultury, jak pobliski DK Świt czy słynny Teatr Rampa.Oliwska Vita zlokalizowana jest blisko zielonych terenów nadwiślańskich i Parku Bródnowskiego, które oferują duże możliwości odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.Ze względu na nieco niższe niż w innych rejonach ceny mieszkań i zapewnianą przez Metro dobra komunikację z centrum Targówek jest coraz częściej wybierany jako miejsce do zamieszkania. Funkcjonuje tu wiele wysoko ocenianych publicznych szkół i przedszkoli, rozwinięty jest także handel, usługi i ochrona zdrowia. Aż 30 proc. obszaru dzielnicy stanowią tereny zielone, w tym ponad 25-hektarowy Park Bródnowski w licznymi placami zabaw, plenerowymi siłowniami i zaprojektowaną przez Pawła Althamera plenerową galerią sztuki o nazwie Park Rzeźby. Mieszkańcy chwalą sobie również rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych.