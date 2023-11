Sikorskiego Vita - nowa inwestycja mieszkaniowa Develii w Warszawie

Sikorskiego Vita to nowa inwestycja mieszkaniowa od Develia, która powstanie w Warszawie, na Mokotowie, w pobliżu Dolinki Służewieckiej i zaoferuje 58 mieszkań. Osiedle ma zostać ukończone w IV kwartale 2024 roku.

Sikorskiego Vita - wizualizacja

W inwestycji Sikorskiego Vita znajdą się głównie lokale 3-pokojowe o powierzchniach ok. 60 metrów kwadratowych. Do wszystkich przypisane będą przestronne tarasy, balkony lub loggie. Duże okna zapewnią odpowiednie nasłonecznienie i wysoki komfort mieszkania. Na parterze budynku znajdzie się lokal użytkowy, a w części podziemnej hala garażowa.Osiedle powstaje w okolicy o rozbudowanej infrastrukturze lokalnej. W pobliżu dostępne są szkoły i przedszkola, a do parku w Dolince Służewieckiej można dotrzeć spacerem w ciągu kilku minut. Dla osób stawiających na aktywny tryb życia, atutem będą również przebiegające tu liczne trasy rowerowe oraz sąsiedztwo kompleksu sportowego Stegny. Najbliższe centrum handlowe - Sadyba Best Mall z kinem - oddalone jest o mniej niż 2 km.Kolejnym mocnym punktem Sikorskiego Vita jest bardzo dobra komunikacja. Do najbliższej stacji Metra (Wilanowska) można dojechać w 10 minut jedną z linii autobusowych kursujących w pobliżu. Dzięki buspasom na Al. Sikorskiego i ul. Sobieskiego komunikacja publiczna zapewnia szybki i sprawny dojazd do centrum Warszawy lub na drugą stronę Wisły. Lokalizacja inwestycji zapewnia też dobre połączenie z „dzielnicą biurową”, w rejonie ulic Domaniewskiej i Postępu.Ukończenie budowy osiedla zaplanowane jest na IV kwartał 2024 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 15 899 zł za metr kwadratowy.