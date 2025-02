Na warszawskiej Pradze powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa Dantex - Stalowa Form 43.45. W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 107 mieszkań o powierzchni od 27 do 138 m².

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stalowa Form 43.45 - wizualizacja 2 Modernistyczny styl nowej zabudowy podkreśla geometryczna fasada, ceglana elewacja wewnętrzna oraz nietuzinkowe balustrady i posadzki inspirowane wnętrzami praskich kamienic. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W latach 80. XIX wieku Stalowa była główną ulicą tej części miasta i równocześnie kolebką polskiej sztuki rzemieślniczej. Jej nazwa pochodzi od Stalowni Praskiej, która zapoczątkowała rozwój przemysłowy tego regionu. Wciąż można tu zobaczyć przedwojenne kamienice o charakterystycznej architekturze, a na ich podwórkach kapliczki - symbole pamięci o dawnych czasach. Ulica Stalowa często pojawia się w filmach historycznych, np. w Pianiście Romana Polańskiego jako ulica Chłodna. W ostatnich latach to miejsce zaczyna żyć na nowo, w zgodzie ze swoim dziedzictwem. Powstają tu lokalne pracownie i manufaktury czy artystyczne sklepy.Nowa inwestycja Dantex powstanie przy ulicy Stalowej 43, w miejscu dawnych drewnianych zabudowań. Opuszczona i zapomniana przestrzeń zyska nowe życie. Celem dewelopera jest bowiem stworzenie unikalnej przestrzeni, która wpisze się w tkankę miejską i podkreśli autentyczny charakter lokalizacji.Projekt zakłada realizację zabudowy pierzejowej, łączącej dwie istniejące kamienice. Modernistyczny styl nowej zabudowy podkreśla geometryczna fasada, ceglana elewacja wewnętrzna oraz nietuzinkowe balustrady i posadzki inspirowane wnętrzami praskich kamienic. Deweloper zadbał także o nawiązanie do artystycznego uroku dzielnicy. Na jednej ze ścian w hallu powstanie drewniana płaskorzeźba w kształcie koła zaprojektowana i ręcznie wykończona przez artystę Macieja Januszewskiego - doktoranta warszawskiej ASP.W sześciokondygnacyjnym budynku znajdzie się 107 mieszkań o powierzchni od 27 do 138 m². W skład większości lokali wchodzić będzie balkon, loggia lub ogródek. W kamienicy znajdzie się również parking podziemny. Na dziedzińcu powstaną liczne, indywidualnie zaprojektowane nasadzenia. Deweloper zdecydował się na mniej spotykane gatunki roślin, jak klon polny, grab pospolity, dereń kousa, trzmielina oskrzydlona, magnolia gwiaździsta czy hortensja bukietowa.Niezaprzeczalnym atutem lokalizacji jest dostęp do wielu placówek edukacyjnych, pracowni rzemieślniczych, klimatycznych restauracji, awangardowych knajpek, urokliwych kawiarenek czy lokalnych manufaktur. Zaledwie 250 metrów od inwestycji znajduje się także stacja Metro Szwedzka, która zapewnia szybki dojazd do centrum i pozostałych części miasta.