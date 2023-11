Rusza budowa ATAL Idea Swarzędz

ATAL rozpoczął budowę i sprzedaż mieszkań w inwestycji Idea w Swarzędzu koło Poznania. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 128 mieszkań o metrażach od 29 do 82 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi.

Mieszkania o metrażach od 29 do 82 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi rozmieszczone zostaną w jednym budynku.

W I etapie powstanie 128 mieszkań w cenach od 8 500 do 11 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

ATAL Idea Swarzędz to nowoczesne, kameralne osiedle położone w pobliżu rozległych terenów zielonych i rekreacyjnych.

ATAL Idea Swarzędz to inwestycja, której realizację przewidziano w trzech etapach. W I etapie powstanie 128 mieszkań w cenach od 8 500 do 11 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Wykończenie „pod klucz” w programie ATAL Design kosztuje od 999 zł za mkw.Mieszkania o metrażach od 29 do 82 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi rozmieszczone zostaną w jednym, przestronnym budynku. W ramach inwestycji powstanie także przestronny garaż podziemny z miejscami parkingowymi, zewnętrzne miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.Budynek będzie wyróżniał się prostą, ale oryginalną formą. Minimalistyczna kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w naturalnych barwach, a w połączeniu z przestronnymi oknami całość nabierze nowoczesnego i ponadczasowego charakteru.Dojazd do centrum Swarzędza zajmie kilka minut, natomiast do Poznania zaledwie kilkanaście. Pobliskie drogi krajowe, autostrada A2, dworzec PKP i przystanek autobusowy ułatwią dotarcie do miejsc położonych zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w całym kraju. W sąsiedztwie osiedla znajdą się też liczne placówki edukacyjne, usługowe, rekreacyjne i sportowe.ATAL Idea Swarzędz to nowoczesne, kameralne osiedle położone w pobliżu rozległych terenów zielonych i rekreacyjnych. Wielbicieli natury oraz aktywnego trybu życia ucieszy bliskość parku oraz Jeziora Swarzędzkiego, którego infrastruktura ma zostać zmodernizowana.Lokalizacja inwestycji zagwarantuje mieszkańcom wygodę w załatwianiu codziennych spraw. W odległości krótkiego spaceru znajdują się sklepy. Na terenie osiedla powstanie w przyszłości także przestrzeń dla lokali usługowych.W wolnych chwilach przyszli mieszkańcy będą mogli odpocząć w strefach wspólnych inwestycji. Dla ich potrzeb i wygody zaprojektowano starannie zagospodarowane patio, ścieżki dla pieszych, ławki i dodatkowe elementy małej architektury.Kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Różniące się standardem pakiety Basic, Optimum i Premium kosztują od 999 do 1499 zł za mkw.