ATAL sprzedaje II etap osiedla Apollina

ATAL rozpoczął sprzedaż II etapu osiedla Apollina położonego w gdańskich Kowalach. W ramach tego etapu powstanie 180 mieszkań w trzech pięciokondygnacyjnych budynkach.

Przeczytaj także: II etap Oliwska Vita od Develia w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Apollina - wizualizacja 3 W nowo uruchomionej transzy są lokale o zróżnicowanej powierzchni (od 28 do 112 mkw.) i rozkładzie (1-4 pokoi), z przewagą mieszkań 2- i 3-pokojowych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: II etap osiedla Żerniki Na Novo

Kameralne i eleganckie osiedle ma wpisać się harmonijnie w krajobraz. Jasna elewacja z szarymi akcentami, regularna forma oraz dwuspadowe dachy stworzą spójną kompozycję.W II etapie powstaną lokale o zróżnicowanej powierzchni (od 28 do 112 mkw.) i rozkładzie (1-4 pokoi), z przewagą mieszkań 2- i 3-pokojowych.W budynku zaplanowano komórki lokatorskie, halę garażową i wspólne wózkarnie. Miłośnicy zieleni z pewnością wybiorą parterowe lokale mieszkalne z przydomowymi ogródkami. Ażurowe ogrodzenia stworzą z nich strefy półprywatne.Osiedle będzie zlokalizowane w pobliżu ważnych punktów i placówek, takich jak przedszkola, szkoły, centrum handlowe i przystanki komunikacji miejskiej. Najbliższy z nich znajduje się zaledwie 90 m od inwestycji. W okolicy nie brakuje również, restauracji, siłowni oraz innych elementów infrastruktury. Dodatkowo, bliskość drogi ekspresowej S7 zapewni łatwy dostęp do innych części Trójmiasta czy wyjazd poza aglomerację.Kowale to doskonała lokalizacja zarówno dla miłośników miejskich atrakcji, jak i natury. W zaledwie 30 minut można znaleźć się w historycznym sercu Gdańska, spacerować nad Motławą lub relaksować się na plaży w Brzeźnie. Dla osób ceniących sobie odpoczynek wśród zieleni, ATAL Apollina oferuje oazę ciszy w postaci oddalonego o kilka minut Wąwozu Potoku Kowalskiego. Na entuzjastów aktywnego wypoczynku czeka Rezerwat przyrody „Bursztynowa Góra” - idealna na piesze oraz rowerowe eskapady.Zakres cenowy mieszkań to od 9 000 do 10 800 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design.