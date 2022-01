Nowe inwestycje mieszkaniowe od od ROBYG

Robyg startuje z nowymi inwestycjami w Gdańsku - w Pieckach-Migowo powstaną apartamenty VISTA, a na Ujeścisku - osiedle Wiśniowa Aleja. Do oferty dewelopera wchodzą także kolejne etapy inwestycji Park Południe, Więcej oraz Zielony Widok.

Z początkiem stycznia do oferty ROBYG w Gdańsku trafiło ponad 500 nowych mieszkań. ROBYG rozszerzył ofertę o dwie nowe inwestycje na Morenie i Ujeścisku oraz nowe etapy popularnych inwestycji. W sumie w ofercie mamy obecnie około 1000 Nieruchomości. Potwierdza to pozycję ROBYG jako lidera rynku gdańskiego - mówi Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu.

VISTA

W ramach noworocznych premier do oferty trafił położony na Morenie przy ulicy Myśliwskiej, kameralny apartamentowiec z 87 mieszkaniami. Znajdą się w nim 1-,2-,3-,4, a nawet 5-pokojowe apartamenty o metrażach od 27 m2 do 109 m2. Nazwa budynku, czyli VISTA nawiązuje do jednej z największych zalet tej inwestycji, czyli imponującego widoku na zalesione, morenowe wzgórza i panoramę miasta. Ten atut w połączeniu z podwyższonym standardem budynku i świetną lokalizacją gwarantują przyszłym mieszkańcom zadowolenie - mówi Anna Wojciechowska - Apartamenty będą wyróżniać się ponadstandardową wysokością około 270 cm oraz dużymi, panoramicznymi oknami a także systemem SMART HOUSE GOLD by Keemple. Znajdujące się na samym szczycie apartamenty posiadać będą przestronne tarasy o powierzchni nawet do 56 m2, a mieszkania na parterze zagospodarowane ogródki o powierzchni do 46 m2. W budynku znajdować się będzie prywatna siłownia tylko dla mieszkańców i kids play a na terenie plac zabaw oraz zielone ogrody deszczowe – dodaje.

Wiśniowa Aleja

Inwestycja wyróżnia się niską architekturą przygotowaną z myślą o prywatności i komforcie mieszkańców oraz niecodziennie zaprojektowanymi terenami bogato obsadzonymi zielenią, w tym drzewkami owocowymi biegnącymi wzdłuż głównej alei osiedla, od których inwestycja wzięła swoją nazwę - mówi Anna Wojciechowska - Jest to oferta dedykowana rodzinom z dziećmi oraz singlom, dla których ważna jest sprawna komunikacja z centrum miasta, aby wszystkie niezbędne punkty usługowe i sklepy znajdowały się w promieniu krótkiego spaceru. W pobliżu osiedla znajduje się m.in. nowo wybudowane Centrum Edukacyjne Jabłoniowa oraz nowa linia tramwajowa, W ofercie dostępne są mieszkania o powierzchni w przedziale od 27 m2 do 85 m2, w lokalach 1,2,3- lub 4-pokojowych, w tym mieszkania parterowe z rodzinnymi ogródkami do 70 m2. W pierwszym etapie do sprzedaży trafi w sumie 128 mieszkań w 4 budynkach – dodaje.

Park Południe – nowy etap

Park Południe - wizualizacja W ostatnim etapie do sprzedaży wprowadzone zostały 52 mieszkania o powierzchni od 25 m2 do 61 m2 w cenie od 229 900 zł.

Więcej - nowy etap osiedla na gdańskich Łostowicach

Więcej - wizualizacja Ostatni budynek składał się będzie z 68 mieszkań o powierzchni od 25 m2 do 67 m2 do obioru na początku 2023 roku.

Zielony Widok

Zielony Widok - wizualizacja W styczniu do sprzedaży trafiło kolejne 204 mieszkań w 6 nowych budynkach, w których znajdą się lokale o powierzchni od 28 do 87 m2.

