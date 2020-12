Nowe mieszkania w Gdańsku. Robyg buduje Nowe Stogi

Gdańsk, ulica Skiby, pobliskie sąsiedztwo najszerszej piaszczystej plaży naszego wybrzeża. To właśnie pod tym adresem powstają nowe mieszkania z portfolio Grupy Robyg. Młode Stogi zaoferują kupującym 160 lokali usytuowanych w czterech trzypiętrowych budynkach. Zakończenie budowy pierwszego etapu inwestycji, w którym zaplanowano 78 lokali, nastąpić ma w III kwartale 2022 roku.

Przemyślana inwestycja w prężnie rozwijającej się dzielnicy

W pierwszym etapie inwestycji Robyg zaplanował 78 nowych mieszkań - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 mkw. po przestronniejsze, blisko 70-metrowe 4 pokoje. Najtańsze z lokali kosztują 245 000 zł.Każde z nowych mieszkań posiadać będzie przestronny balkon, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Odpowiednie doświetlenie mają gwarantować duże okna, a poczucie przestrzeni - ponadstandardowa wysokość pomieszczeń. Lokale wyposażone będą w ROBYG SMART HOUSE – służący do zdalnego sterowania oświetleniem, multimediami i systemem bezpieczeństwa.O bezpieczeństwo mieszkańców zadba system monitoringu osiedla w jakości HD, wideodomofon oraz sterowany pilotem szlaban wjazdowy.Na terenie osiedla znajdzie się niemal 300 m2 terenów rekreacyjnych, w tym place zabaw i siłownia zewnętrzna do dyspozycji przyszłych mieszkańców. Z myślą o miłośnikach dwóch kółek ustawionych zostanie 160 stojaków rowerowych oraz stanowisko naprawy rowerów, a dla zmotoryzowanych przewidziano zarówno miejsca postojowe wewnątrz hali garażowej oraz zewnętrzne miejsca na terenie osiedla.Okoliczne tereny zielone zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. W pobliżu inwestycji położony jest nadmorski las – w sercu którego znajduje się urokliwe jezioro Pusty Staw z niedawno powstałym pomostem widokowym. Prócz lasu można wybrać się na spacer brzegiem morza – po najszerszej, piaszczystej plaży w Polsce. Jeśli zaś komuś przyjdzie ochota na przejażdżkę rowerową na Stare Miasto, to dotrze tam w ok. 15 minut.W pobliżu osiedla znajduje się też boisko sportowe, pływalnia, studio fitness oraz klub wioślarski z rozbudowanym zapleczem sportowym i ofertą zajęć dla młodzieży i dorosłych.Okolica oferuje przyszłym mieszkańcom łatwy dostęp do niezbędnych na co dzień udogodnień. W bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne sklepy, przedszkole, szkoła podstawowa oraz przychodnia zdrowia. Wszędzie tam dotrzemy pieszo w zaledwie kilka minut.Dzielnica posiada rozbudowaną infrastrukturę drogowo-komunikacyjną. W pobliżu osiedla przebiega szeroka ul. Stryjewskiego ze zmodernizowaną linią tramwajową. Do najbliższego przystanku prowadzi niemal prosty odcinek drogi, którego przebycie pieszo zajmie ok. 3 minut. Do centrum miasta można także bez problemu dotrzeć autobusem czy dojechać rowerem, korzystając z nowopowstałej ścieżki rowerowej. Dla zmotoryzowanych dodatkowym udogodnieniem będzie możliwość przejazdu tunelem pod Martwą Wisłą, którym podróż znacząco podnosi komfort i skraca do 15 minut czas dotarcia na gdańskie Przymorze.