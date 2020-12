Kameralna Olszówka. Robyg buduje nowe mieszkania we Wrocławiu

Grupa Robyg, po przejęciu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, rozwija swoją działalność na terenie stolicy Dolnego Śląska. Właśnie do sprzedaży wprowadzone zostały nowe mieszkania realizowane w ramach powstającej w dzielnicy Krzyki-Partynice inwestycji Kameralna Olszówka. Plany dewelopera zakładają powstanie 55 lokali o zróżnicowanych metrażach. Prace budowlane ruszą już na początku nadchodzącego roku, a ich zakończenie zaplanowano na III kwartał 2022.

Kameralna Olszówka to, jak już wspomniano we wstępie, trzypiętrowy budynek wielorodzinny z dziedzińcem oraz podziemną halą garażową. Inwestycja powiększy wrocławski rynek pierwotny o 55 nowych mieszkań o powierzchniach od 40 do 80 mkw. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków, na wyższych kondygnacjach powstaną balkony.Nowe mieszkania powstaną pomiędzy trzema parkami: Południowym, Grabiszyńskim i planowanym parkiem Krzyckim. Kolejnym popularnym miejscem rekreacji w pobliżu jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice. Dodatkowym walorem lokalizacji jest malowniczy potok Olszówka Krzycka, od którego nazwę wzięła inwestycja.W projekcie Kameralnej Olszówki są ekologiczne i nowoczesne rozwiązania, które mają gwarantować realne oszczędności. Standardem Grupy ROBYG jest SMART HOUSE marki Keemple w cenie każdego mieszkania. To inteligentny system do zarządzania multimediami, monitoringiem i oświetleniem, dzięki któremu można m.in. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym wspomagać środowisko i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd nawet o 30%.Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, dające ekologiczną energię do oświetlania części wspólnych. To także sposób na niższe rachunki za prąd. Podobnie jak energooszczędne oświetlenie LED wewnątrz budynku.