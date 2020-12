Pole-Mokotowskie.pl: nowe mieszkania inwestycyjne od Magmillon

W ofercie firmy Magmillon pojawiły się właśnie nowe mieszkania inwestycyjne, które realizowane są w II etapie inwestycji Pole-Mokotowskie.pl. Kupujący mają do wyboru lokale składające się z od 1 do 4 modułów, z których każdy liczy sobie 17 m2.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pole-Mokotowskie.pl - wizualizacja 2 etapu inwestycji Oferowane lokale składają się z od 1 do 4 modułów

Jak informuje Magmillon, budynek z nową pulą mieszkań inwestycyjnych usytuowany będzie przy ulicy Stefana Batorego 16 i- podobnie jak etap pierwszy- zlokalizowany jest na Polu Mokotowskim.W ramach projektu zostanie wykonany kompleksowy remont całego budynku, m.in. elewacji, instalacji oraz powierzchni wspólnych.W budynku jest 58 lokali i wszystkie mają odrębne księgi wieczyste. Ceny nowych mieszkań zależą od usytuowania w budynku i wynoszą odpowiednio: 8 990 zł/m2 za moduły znajdujące się na najniższej kondygnacji, idealne na kameralne gabinety, 12 990 zł/m2 za lokale wychodzące na ul. Batorego oraz 14 990 zł/m2 za lokale z widokiem na park.Przekazanie wyremontowanego budynku i lokali planowane jest na III kwartał 2021 r.Pole-Mokotowskie.pl to koncept inwestycyjny dla osób zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości . Dzięki modułowej formie lokale mogą być dostosowane aranżacyjnie zgodnie z potrzebami użytkowników i przeznaczone na dowolne cele biznesowe. To koncept idealny pod profesjonalne usługi, takie jak np. kancelarie, biura projektowe, szkoły rysunku czy najem krótko- lub długoterminowy.Lokale, po wykonaniu prac remontowych, będą oddane nabywcom w stanie deweloperskim lub, dzięki współpracy z Leroy Merlin, na życzenie mogą być wykończone “pod klucz”.Zainteresowanym inwestorom Magmillon oferuje kompleksowe zarządzanie najmem.Atutem inwestycji Pole-Mokotowskie.pl jest ma być lokalizacja - w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum, na granicy Ochoty i Górnego Mokotowa, oraz łatwość dojazdu. W odległości ok. 300 m znajdują się stacja metra oraz przystanki linii autobusowych i tramwajowych.