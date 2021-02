Nowych mieszkań przybywa, co dalej z rynkiem najmu?

W roku 2020 do użytkowania oddano blisko 222 tys. mieszkań. To rekordowy wynik w III RP i najlepszy od 1980 r. Tylko w czwartym kwartale oddanych do użytkowania zostało 65 tys. mieszkań. Jak wpłynie to na rynek nieruchomości? – analiza Domiporta.pl.

Rośnie nawis podaży, a o najemcę coraz trudniej

Czy rynek najmu zainfekuje ceny sprzedaży mieszkań?

Rok 2020 na rynku nieruchomości upłynął pod znakiem rozwierania się nożyc cenowych – ceny zakupu mieszkań rosły przy spadających stawkach najmu.