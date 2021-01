Budownictwo mieszkaniowe: 222 tys. mieszkań oddanych w 2020 roku

222 tys. mieszkań oddano do użytkowania w 2020 roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To 7% więcej niż przed rokiem. Wzrosła także liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Przeczytaj także: GUS: prawie 836 tys. nowych mieszkań w budowie

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym W 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275,9 tys. mieszkań. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według danych GUS, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 275,9 tys. mieszkań, to jest o o 2,8% niż w 2019 roku.W 2020 roku rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w 2019 roku.GUS poinformował w swoim komunikacie, że od stycznia do grudnia 2020 roku oddano do użytkowania 222 tys. mieszkań, tj. o 7,0% więcej niż przed rokiem. 143,8 tys. mieszkań z tej puli to mieszkania od deweloperów. Tego rodzaju mieszkań było o 9,4% więcej niż rok wcześniej. Inwestorzy indywidualni oddali 74,1 tys. mieszkań - o 7,1% więcej.W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,2% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,4%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 498 wobec 2 167) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 570 wobec 4 597).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m2, czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5m2.W 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (171,6 tys., wzrost o 2,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (101,6 tys., wzrost o 5,0%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań. Mniej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano, w porównaniu do poprzedniego roku, w budownictwie spółdzielczym (1 171 mieszkań wobec 1 364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 585 wobec 2 996).W 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 130,2 tys. mieszkań (o 8,3% mniej), a inwestorzy indywidualni 90,3 tys. zachowując poziom ubiegłoroczny; łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowanow budownictwie spółdzielczym (1 638 mieszkań wobec 2 058) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 887).Szacuje się, że na koniec grudnia 2020 r. w budowie pozostawało 827,4 tys. mieszkań, tj. o 0,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.W 2020 roku najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania, a także na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowęrozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 47,0 tys., 45,5 tys. i 40,6 tys.) oraz wielkopolskim (22,4 tys., 28,9 tys. i 22,3 tys.).