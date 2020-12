GUS: prawie 836 tys. nowych mieszkań w budowie

Pojawiła się najnowsza publikacja GUS na temat wyników budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju. Z najświeższych doniesień wynika, że od stycznia do listopada br. oddano do użytkowania więcej nowych mieszkań aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadki odnotowano natomiast w zakresie ilości wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów - sięgnęły one odpowiednio 2,8% i 6,6%.

Przeczytaj także: GUS: spada liczba pozwoleń na budowę i nowych inwestycji mieszkaniowych

Mieszkania oddane do użytkowania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W listopadzie, w porównaniu do października 2020 roku, spadła m.in. liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw W województwie mazowieckim zanotowano największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-listopad 2020 r. oddano do użytkowania 196,4 tys. nowych mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 127,3 tys. mieszkań - o 8,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 65,8 tys. mieszkań, tj. o 6,1% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,5%).Mniej nowych mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 253 wobec 2 037) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 104 wobec 4 088).Z danych GUS wynika również, że powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-listopad 2020 r. wyniosła 17,4 mln m2, czyli o 6,0% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, a przeciętna powierzchniaużytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,7 m2.W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 241,3 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (146,3 tys., spadek o 5,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (92,4 tys., wzrost o 2,4%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań.Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 171 mieszkań wobec 1 364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 471 wobec 2 472).GUS podał również, że okresie styczeń-listopad 2020 r. rozpoczęto budowę 206,7 tys. nowych mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 118,4 tys. mieszkań (o 9,2% mniej), a inwestorzy indywidualni 85,2 tys. (spadek o 1,4%), łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 480 mieszkań wobec 2 057) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 569).Szacuje się, że na koniec listopada 2020 r. w budowie pozostawało 835,8 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej nowych mieszkań, oddanych do użytkowania oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-listopad 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 42,0 tys. i 38,1 tys.) oraz wielkopolskim (20,3 tys. i 20,4 tys.).Również w województwie mazowieckim zanotowano największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (39,4 tys. mieszkań), na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (24,1 tys.).