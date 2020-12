Budownictwo mieszkaniowe z rekordem w 2020 roku?

W bieżącym roku, warunki działania inwestorów mieszkaniowych są trudniejsze niż 12 miesięcy wcześniej. Mimo tego, nie można wykluczyć kolejnych rekordów.

mieszkania oddane do użytkowania ogółem - 166 308 przez 10 miesięcy 2019 r./176 424 przez 10 miesięcy 2020 r.

mieszkania oddane do użytkowania przez indywidualnych inwestorów - 56 260 przez 10 miesięcy 2019 r./59 324 przez 10 miesięcy 2020 r.

mieszkania oddane do użytkowania przez deweloperów - 104 397 przez 10 miesięcy 2019 r./114 098 przez 10 miesięcy 2020 r.

mieszkania rozpoczęte ogółem - 202 539 przez 10 miesięcy 2019 r./186 948 przez 10 miesięcy 2020 r.

mieszkania rozpoczęte przez indywidualnych inwestorów - 80 823 przez 10 miesięcy 2019 r./78 672 przez 10 miesięcy 2020 r.

mieszkania rozpoczęte przez deweloperów - 117 445 przez 10 miesięcy 2019 r./105 326 przez 10 miesięcy 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, bieżący rok miał być kolejnym bardzo dobrym okresem dla krajowej „mieszkaniówki”. Epidemia koronawirusa połączona z kryzysem gospodarczym oczywiście zweryfikowała te prognozy. Tym niemniej, wyniki dotyczące liczby rozpoczętych oraz ukończonych mieszkań nie wyglądają tak źle, jak może sądzić wiele osób.Wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego z całego 2020 r. będą dostępne dopiero pod koniec stycznia. Na razie warto zwrócić uwagę na dane, które dotyczą pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego oraz poprzedniego roku. W przypadku mieszkań (lokali i domów) oddanych do użytkowania, roczne porównanie wygląda następująco:Powyższe dane sugerują, że w 2020 r. mimo wszystko padnie rekord dotyczący łącznej liczby ukończonych mieszkań. Będzie on następstwem m.in. dużej liczby nowych inwestycji deweloperskich z lat 2018 - 2019.Jeżeli natomiast chodzi o rozpoczęte mieszkania, to roczne porównanie przedstawia się następująco:Informacje GUS-u wskazują, że pobicie ubiegłorocznego rekordu dotyczącego liczby rozpoczętych mieszkań jest mniej prawdopodobne. W porównaniu z poprzednim rokiem, dość mocno spadła bowiem aktywność deweloperów. Na wysokim poziomie utrzymuje się natomiast liczba domów rozpoczynanych przez osoby prywatne.