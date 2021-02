Inwestycja Bookowska18 w Poznaniu pnie się w górę

W centrum Poznania powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa - Bookowska18. Budowa dwóch czteropiętrowych budynków mieszkalnych ruszyła w listopadzie 2020 roku. Inwestycja ma zostać oddana do użytkowania pod koniec 2021 roku.

Zakończyliśmy właśnie niezwykle ważną część prac związaną z fundamentami oraz konstrukcją podziemnej hali garażowej. Tym samym rozpoczęliśmy etap wznoszenia naziemnych kondygnacji budynków. W hali garażowej trwają natomiast prace instalacyjne i murarskie – mówi Adam Siemianowski z Monday Development, Kierownik Projektu Bookowska 18.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Inwestycja Bookowska18 Bookowska 18 ma być gotowa do użytkowania na koniec 2021 roku.

Spodziewaliśmy się dobrego przyjęcia przez rynek projektu Bookowska 18, ponieważ jest on pod wieloma względami wyjątkowy. Zainteresowanie klientów przerosło jednak nasze oczekiwania. Jesteśmy dopiero w początkowej fazie realizacji inwestycji a liczba sprzedanych lokali stanowi niemal 40% oferty. Na popularność projektu z pewnością wpływa jego nietuzinkowa lokalizacja w samym centrum miasta. Niemalże po sąsiedzku mamy stare zoo, w pobliżu Palmiarnię, piękny park, popularny Rynek Jeżycki, a także Międzynarodowe Targi Poznańskie. W zasięgu krótkiego spaceru znajdują się trzy teatry oraz filharmonia. Blisko stąd do kluczowych poznańskich uczelni - mówi Iwona Chmielewska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Monday Development.

Inwestycja Bookowska18 jest zlokalizowana między ulicami Grunwaldzką i Bukowską w Poznaniu. Deweloperem jest Monday Development. W ramach inwestycji powstają dwa czteropiętrowe budynki, w których znajdzie się 170 lokali o powierzchni od 32 do 99 mkw. Mieszkania będą miały balkony, tarasy albo ogródki, w zależności od kondygnacji.Na parterze od strony ulicy Bukowskiej zaplanowano także 5 lokali handlowo-usługowych z przynależnymi do nich zewnętrznymi miejscami postojowymi.Poznańska inwestycja cieszy się popularnością wśród klientów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w tempie sprzedaży.Zachowana w ramach inwestycji Bookowska 18 część istniejącego drzewostanu, a także nowo nasadzona zieleń, wypełnią dziedziniec oraz przestrzeń parkową stając się integralnym elementem kompleksu. Ciekawie zaprojektowana została ponadto architektura samych budynków, która korespondować będzie z pobliską historyczną zabudową, do której należy m. in. neogotyckie I Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Elewacja od strony ulicy Bukowskiej częściowo pokryta zostanie ozdobnym klinkierem, a w wysokich oknach pojawią się okiennice.Deweloper tuż przy inwestycji uruchomił biuro sprzedaży mieszkań z widokiem na plac budowy, które czynne jest także w soboty. Klienci mogą umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą. Wizyta odbywa się o konkretnej godzinie i przebiega z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Z myślą o komforcie klientów ważne prawnie umowy rezerwacyjne podpisywać można również online.Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Unibep S.A. Za koncepcję projektu architektonicznego Bookowskiej18 odpowiada poznańskie Studio Lisiak.