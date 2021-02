Sceneria Parkowa. Allcon buduje nowe mieszkania w Gdyni

Trójmiejski deweloper ALLCON poinformował o rozpoczęciu sprzedaży nowych mieszkań realizowanych w ramach budowanej w Gdyni inwestycji Sceneria Parkowa. Kameralny projekt w dzielnicy Mały Kack oferuje zaledwie 51 mieszkań oraz 9 lokali usługowych usytuowanych w dwóch, 3-piętrowych budynkach.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Gdańsku: Allcon buduje osiedle LINEA

Sceneria Parkowa to inwestycja o podwyższonym standardzie – mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu Allcon Osiedla. Nie tylko ze względu na atrakcyjną lokalizację i zielone otoczenie, ale też wysokiej klasy architekturę, udogodnienia i szlachetne wykończenie z użyciem droższych, wytrzymałych, nowoczesnych materiałów.

Przeczytaj także: Ronson Development buduje nowe mieszkania na przedmieściach Szczecina

Jak poinformował właśnie deweloper, budowa nowych mieszkań przebiegać będzie jednoetapowo i rozpocznie się w II kwartale 2021 roku. Przyszli mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 51 lokali - od dwupokojowych o metrażu 43 m2, po znacznie przestronniejsze, bo liczące sobie aż 123 m2, pięć pokoi. Mieszkania będą podzielone na strefy, a te na parterze będą wyróżniać się ponadstandardową wysokością ponad 3 metrów. Do lokali usytuowanych na najniższej kondygnacji należeć będą przydomowe ogródki o powierzchni od 50 do aż 230 m2. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 9.500 tys. za m2.Osiedle powstanie przy ulicy Parkowej, w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jak podkreśla Allcon, jest to bezpieczna i przyjazna okolica, gdzie dominuje nowoczesna i niska zabudowa rodzinna. Bliskość ważnej gdyńskiej arterii komunikacyjnej (ulicy Wielkopolskiej), przystanków autobusowych i stacji PKM oraz szybki dojazd do Obwodnicy Trójmiasta sprawiają, że nowe mieszkania będą dogodnie skomunikowane z całym Trójmiastem. W ich pobliżu znajdą się: nowopowstałe centrum handlowe , przedszkola, obiekty sportowe, restauracje, sklepy, lokale usługowe oraz punkty opieki zdrowotnej.Projektanci postawili na funkcjonalną, współczesną architekturę, nawiązującą do zabudowy tej części Gdyni. Jasne elewacje budynków Scenerii Parkowej mają wyróżniać się uszlachetnionymi detalami elewacji z wykorzystaniem mineralnych płytek klinkierowych.Twórcy nowych mieszkań zadbali także o przestrzeń zieloną wokół budynków. W południowo-zachodniej części inwestycji powstanie park z placem zabaw, urozmaicony drzewami i niską roślinnością ozdobną. Donice z zielenią udekorują cały teren nieruchomości.Projekt wnętrz inwestycji ma łączyć miejski charakter z szacunkiem do natury. Użyte materiały i kolory będą zaczerpnięte z otoczenia osiedla. We wnętrzach pojawi się więc cegła, ciemnoszare wykończenia, czerń, szarość oraz głęboka zieleń. Całość uzupełnią złote i miedziane lampy.Ważnym elementem, uzupełniającym mieszkalną funkcję budynków Scenerii Parkowej, będzie też 9 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze inwestycji z przeszklonymi witrynami od strony ulicy Parkowej. Wzdłuż lokali został zaprojektowany szeroki chodnik oraz liczne ławki, donice i klomby kwiatowe. W strefie pomiędzy budynkami powstanie plac, który umożliwi właścicielom lokali gastronomicznych zorganizowanie latem ogródków z zewnętrznymi stolikami i parasolami. W związku z miejskim charakterem, Sceneria Parkowa nie będzie ogrodzona, ale projektanci zadbali o szereg rozwiązań dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.Cały teren osiedla zostanie oświetlony. Zaprojektowana została również nocna iluminacja zarówno budynków, jaki i całego terenu osiedlowego. Do wyłącznego korzystania przez mieszkańców oddana będzie strefa rekreacyjna na świeżym powietrzu. Osiedle zostanie wyposażone w podziemną halę garażową, komórki lokatorskie oraz pomieszczenie na wózki i rowery.