Nowa Murowana 2. Nowe mieszkania w Murowanej Goślinie

Łowiccy Grupa Deweloperska poinformowała właśnie o rozpoczęciu prac związanych z realizacją kolejnych mieszkań w Murowanej Goślinie. Nowa Murowana 2 to dwa budynki wielorodzinne stanowiące kontynuację (6 etap) inwestycji Nowa Murowana. Budowa pierwszego z nich ruszyła w lipcu br. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na czerwiec 2021.

Nowe mieszkania w Murowanej Goślinie. Nowa Murowana 2 to, jak już wspomniano we wstępie, rozwinięcie projektu Nowa Murowana, w efekcie którego poznański rynek mieszkaniowy powiększył się o 91 lokali, zlokalizowanych w pięciu budynkach wielorodzinnych. Kolejne etapy realizacji powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniejszych.Na kompleks Nowa Murowana 2 złożą się dwa, trzykondygnacyjne budynki wielorodzinne. Prace przy pierwszym z nich ruszyły w lipcu br. i obecnie znajdują się na etapie stawiania murów parteru i pierwszego piętra.Ta część inwestycji zaowocuje powstaniem 26 nowych mieszkań o powierzchniach od 26 do 73 m kw., z czego większość będą stanowić lokale 2- i 3-pokojowe. Mieszkańcy wyższych kondygnacji będą mogli cieszyć się balkonami, a parterów - dostępem do przydomowych ogródków Do każdego mieszkania dostępne są bezpłatne komórki lokatorskie, stanowiące nowoczesną formę zastąpienia piwnicy.Podobnie jak w inwestycji Nowa Murowana, nowe mieszkania będą oddawane w standardzie deweloperskim, który gwarantuje m.in. kaloryfery, parapety wewnętrzne, kontakty, włączniki, domofon, piec kondensacyjny dwufunkcyjny, a także rolety zewnętrzne dla mieszkań parterowych. Klienci będą mogli zakupić miejsca postojowe w granicach osiedla na własność w przystępnej cenie od 5999 zł brutto.Ponadto, w pobliżu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na czerwiec 2021.Pełne zaplecze handlowo-usługowe, placówki edukacyjne, zakłady pracy są dostępne na miejscu, a w razie potrzeby możemy w nieco ponad 20 minut dojechać szynobusem do Poznania. Stacja kolejowa jest niecałe 300 m od inwestycji. Ponadto w granicach gminy Murowana Goślina znajduje się Puszcza Zielonka.