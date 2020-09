Plac Kaszubski w Gdyni z nowymi apartamentami od Yareal

Yareal wprowadził do oferty apartamenty realizowane w ramach swojej pierwszej, gdyńskiej inwestycji mieszkaniowej. 6-piętrowy budynek powstanie przy Placu Kaszubskim, powiększając trójmiejski rynek o 38 mieszkań o powierzchniach od 39 do 162 mkw. Bryła budynku nawiązywać będzie dla charakterystycznego dla Gdyni modernizmu. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, jej zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamentowiec Plac Kaszubski Inwestycja dostarczy 38 przestronnych apartamentow

„Plac Kaszubski to samo serce Gdyni, której śródmieście stanowi unikalny zespół modernistycznej zabudowy. Właśnie z tego powodu projekt apartamentowca przy Placu Kaszubskim powstał i zostanie zrealizowany w duchu gdyńskiego modernizmu, aby jak najlepiej wpisywał się w wyjątkową tkankę architektoniczną miasta. Miejsce deweloperskiego debiutu Yareal wybraliśmy nieprzypadkowo. Chcemy, aby Rezydencja Plac Kaszubski była nie tylko znakomitym miejscem do zamieszkania. Zależy nam również, aby architektura budynku pasowała do modernistycznego pomnika historii , jakim jest historyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni” – wyjaśnia Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.

Inwestycja przy Placu Kaszubskim to sześciopiętrowy budynek wielorodzinny z charakterystycznym zaokrągleniem na swoim rogu. Pomieści od 38 nowych mieszkań o powierzchniach od od 39 do 162 metrów o wysokości 3 m - od kompaktowych lokali dwupokojowych po przestronne pięć pokoi. Każde z nich będzie miało balkon, a w przypadku najwyższych kondygnacji taras, którego powierzchnia może sięgać nawet 68 mkw.Yareal zapewnia, że mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii i ekonomii użytkowania. Każde z nich będzie wyposażone w pakiet startowy inteligentnych rozwiązań do zarządzania domem, opracowany przez lidera usług smart home - firmę Fibaro.Na parterze budynku zaprojektowano cztery lokale usługowe, w tym dwa przystosowane do potrzeb małej lub dużej gastronomii. Na tyłach apartamentowca Yareal powstanie zielony teren, tworzący nad podziemnym garażem patio z parkingiem rowerowym i placem zabaw.Plac Kaszubski, od którego wywodzi się nazwa inwestycji, znajduje się w odległości 5-minutowego spaceru od Skweru Kościuszki stanowiącego centralny punkt Gdyni. Ta reprezentacyjna wizytówka miasta sąsiaduje z chętnie odwiedzaną nadmorską promenadą i plażą miejską. Przy Placu Kaszubskim zaczyna się stanowiąca oś miasta ulica Świętojańska, uznawana za najbardziej reprezentacyjną w Gdyni.Budynek zostanie wykończony w stylu modernistycznym. Wnętrza części wspólnych będą nawiązywać stylem do klatek schodowych w gdyńskich kamienicach z okresu międzywojennego. Dodatkowo przestrzeń ta zostanie doświetlona naturalnym światłem wpadającym przez świetlik dachowy, a wchodzących witać będzie elegancko zaaranżowana strefa wejściowa wprowadzająca w klimat klasycznej miejskiej rezydencji.Centralna lokalizacja i bliskość połączeń komunikacyjnych oraz nowoczesne rozwiązania zapewnią inwestycji certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Very Good. To najwyższa ocena zielonego certyfikatu BREEAM, jaką dotychczas otrzymało zaledwie kilka budynków mieszkalnych w Polsce.Rozpoczęcie budowy apartamentowca Plac Kaszubski zaplanowano na koniec roku, a ukończenie inwestycji przewidziane jest w drugiej połowie 2022 roku.