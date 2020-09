Gotowe mieszkania od dewelopera to rzadkość: co w ofercie?

W których inwestycjach deweloperzy oferują gotowe mieszkania? Jakie lokale można w nich jeszcze kupić? W jakich cenach? Budowa jakich projektów dobiega już końca? Jakie mieszkania są w nich dostępne? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develia SA.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Karolina Guzik, manager ds. sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Villa de Charme Bouygues Immobilier Polska Gotowe mieszkania stanowią niewielką część oferty deweloperskiej

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Duże zainteresowanie klientów naszą ofertą sprawia, iż praktycznie nie posiadamy gotowych mieszkań. Ostatnie lokale z terminem oddania na ten rok oraz początek 2021 roku można znaleźć w takich projektach jak Bastion Wałowa w Gdańsku, Mały Grochów w Warszawie, czy Osiedle Kamienna 145 we Wrocławiu. W zależności od miasta i inwestycji w ofercie dostępne są mieszkania o powierzchni od 27 mkw. w cenie od 8 tys. zł/mkw.Wśród gotowych mieszkań oraz tych z krótkim terminem do odbioru kluczy, mamy w sprzedaży głównie lokale o dużych metrażach.W Warszawie dostępnych jest 8 gotowych mieszkań w inwestycji Osiedle Warszawa Aleje Jerozolimskie o powierzchni od 72 mkw. do 100 mkw., których ceny zaczynają się od 6 800 zł/mkw. Niebawem klucze odbierać będą mogli również klienci zainteresowani zakupem w innych dwóch warszawskich inwestycjach – Centro Ursus, gdzie pozostały mieszkania o metrażu 78 mkw.-87 mkw. i Nowa Grochowska, gdzie dostępne są lokale o powierzchni 57 mkw.-130 mkw.W Łodzi gotowe mieszkania mamy w sprzedaży w osiedlu Pomorska Park , są to lokale liczące od 69 mkw. do 84 mkw., które oferujemy w cenie od 5700 zł/mkw. Wkrótce wprowadzić będzie się też można do Apartamentów Drewnowska 43, w ofercie których mamy lokale o powierzchni 57 mkw.-93 mkw., a ceny zaczynają się od 5 600 zł/mkw.Klienci poszukujący mieszkań dostępnych od ręki lub z krótkim okresem zakończenia realizacji w katowickiej ofercie mogą wybierać spośród 96 lokali o metrażach od 42 mkw. do 68 mkw. na osiedlu Nowy Brynów w cenie od 5 700 zł/mkw.W Krakowie z gotowych mieszkań dostępne są już tylko trzy i czteropokojowe lokale wielkości ponad 60 mkw. w osiedlu Atal Kliny Zacisze w cenie od 6 000 zł/mkw. Drugi etap tego osiedla jest już bliski ukończenia, a w ofercie są mieszkania od 42 mkw. do 105 mkw. W Krakowie mamy ponadto lokale w Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne o wielkości od 24 mkw. do 43 mkw. w cenie od 8 300 zł/mkw. brutto.W trójmiejskiej ofercie pozostało już tylko jedno gotowe, 77 metrowe mieszkanie w cenie 8 000 zł/mkw. w osiedlu Przystań Letnica. We Wrocławiu takie lokale kupić można w projekcie Krakowska 37 o metrażu 31 mkw.- 63 mkw. w cenie od 6 300 zł/mkw. netto, a w Warszawie w inwestycji Nowa Grochowska Mikroapartamenty Inwestycyjne o metrażu 24 mkw.-42 mkw. w kwocie od 8 535 zł/mkw. z wykończeniem pod klucz.Gotowe mieszkania mamy w Warszawie w prestiżowym apartamentowcu z recepcją i podziemnym parkingiem - Jerozolimskie Invest. Nowoczesne, eleganckie, modnie i funkcjonalnie urządzone, wyposażone w telewizję satelitarną, Wi Fi i klimatyzację, apartamenty inwestycyjne o powierzchni od 23 mkw. do 61 mkw., składają się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, a większe mają dodatkową sypialnię. Można je kupić w cenie od 275 500 zł.W październiku br. dobiegnie końca budowa osiedla Nowe Tysiąclecie w Katowicach, w którym zostało do kupienia 28 mieszkań o metrażu od 48 mkw. do 78 mkw. mkw. w cenie od 6 650 do 8 150 za mkw., a 15 lokali o metrażach od 34 mkw. do 137 mkw. w cenie od 6 375 do 8 560 za mkw. jest zarezerwowanych. Położone w bardzo dobrej lokalizacji osiedle, blisko centrum, obok Parku Śląskiego, niedaleko planetarium i stadionu, od początku cieszy się dużym powodzeniem. W kompleksie, który powstaje od 2016 roku będzie łączne pięć wieżowców z ponad 615 mieszkaniami.W prestiżowej inwestycji Hanza Tower w centrum Szczecina, której budowa również wkrótce zostanie ukończona, sprzedaliśmy już około 85 proc. apartamentów. Mamy w ofercie jeszcze apartamenty o metrażu od 22 mkw. do 221 mkw. Ceny uzależnione są od tego, na jakiej wysokości 27 piętrowego wieżowca znajduje się apartament i wynoszą od 8 730 zł do 16 980 zł za lokale usytuowane na najwyższym piętrze.W warszawskiej inwestycji Willa Wiślana zostało nam też jeszcze 15 mieszkań i ostatnie 3 lokale wykończone pod klucz w Osiedlu Bliska Wola.Gotowe mieszkania stanowią zaledwie 3 proc. całej oferty. Są to pojedyncze lokale, w większości trzypokojowe oraz pojedyncze mniejsze mieszkania w kilkunastu inwestycjach w Warszawie. Gotowe do odbioru będą jeszcze w tym roku lokale w inwestycji City Sfera we Włochach, w III/IV kw. br. w projekcie Forum Wola. Takie mieszkania oferujemy też w projektach na warszawskim Tarchominie, Pradze, w Ursusie i Wilanowie. Ceny mieszkań uzależnione są od inwestycji.Najniższe stawki obowiązują na Tarchominie w Osiedlu Życzliwa Praga , gdzie można kupić lokal w cenie od 7 500 zł/mkw., we Włochach w City Sfera – od 8 700 zł/mkw., w Ursusie w inwestycji Mój Ursus od 7 999 zł/mkw., na Pradze w projekcie Praga Arte od 8 700 zł/mkw., na Woli w Forum Wola od 8 899 zł/mkw. oraz w inwestycji Apartamenty Królewskie w Wilanowie od 12 300 zł/mkw.W ofercie mamy obecnie gotowe mieszkania w dwóch inwestycjach. Pierwsza z nich to Apartamenty Okopowa 59A na warszawskiej Woli, a druga Warszawski Świt zlokalizowana na pograniczu Pragi Północ i Targówka. Ostatnie apartamenty na Woli mamy w metrażach od 43 mkw. do 113 mkw. Ceny w tej inwestycji zaczynają się od 548 tys. zł. Z kolei na oddanym do użytkowania w lipcu br. osiedlu Warszawski Świt pozostało jeszcze kilka mieszkań o powierzchni od 56 mkw. do 99 mkw. Ceny gotowych mieszkań w standardzie deweloperskim zaczynają się od 483 tys. zł.Aktualnie mamy w budowie mieszkania w kilku projektach w Warszawie i Krakowie. W sumie w ofercie znajduje się ponad 300 lokali. Natomiast z gotowych mieszkań został nam już jedynie ostatni lokal w znakomicie przyjętym przez rynek, pierwszym etapie osiedla Omulewska 26 w Warszawie.W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na ostatnie gotowe mieszkanie w gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Dwie kolejne inwestycje są już na ukończeniu i lokale będą przekazywane klientom na początku przyszłego roku. W inwestycji Moja Północna na warszawskim Tarchominie dostępne są jeszcze mieszkania dwupokojowe o powierzchni 38 mkw.- 40 mkw. i trzypokojowe od 65 mkw. do 71 mkw., w cenie od 7 800 zł/mkw.W apartamentowej inwestycji Przy Arsenale położonej w sąsiedztwie warszawskiej Starówki mamy jeszcze kilka lokali jedno i dwupokojowych oraz kilka apartamentów o wielkości 100 mkw. z widokiem na panoramę miasta.Obecnie realizujemy trzy projekty i przymierzamy się do rozpoczęcia nowej inwestycji w Rembertowie. Osiedle Natura w Wieliszewie jest na ukończeniu, a cała pula 300 mieszkań w każdym z 3 etapów została sprzedana przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.Mamy jeszcze dostępne gotowe mieszkania w Osiedlu Łomianki, jednak zostało ich już tylko trzy o powierzchni 102 mkw., 95 mkw. i 82 mkw. w cenach 499 500 zł, 463 000 zł i 415 000 zł. Budowa tego etapu osiedla zakończyła się wiosną tego roku, a pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w lipcu br.Obecnie realizujemy inwestycje w trzech atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Warszawy: Mokotów, Gocław oraz pogranicze Żoliborza i Bielan. W drugim etapie mokotowskiego osiedla Holm House dostępne mamy wyjątkowe mieszkania zlokalizowane na wyższych piętrach, o powierzchni od 60 do 116 mkw. To głównie lokale trzy, cztero, a nawet pięciopokojowe. O ich wyjątkowym charakterze stanowią przede wszystkim obszerne tarasy, na których można nawet stworzyć swój własny ogródek, a także wysokie sufity, dzięki czemu mieszkania są niezwykle przestronne. Ogromnym atutem jest również lokalizacja blisko biznesowego centrum Warszawy oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej – jedynie 5 minut do najbliższego przystanku metra.W trzecim etapie Osiedla Mickiewicza posiadamy w ofercie lokale, z których mieszkańcy będą mogli podziwiać widok pięknie zachowanego starodrzewia, a także spokojnie wypoczywać na tarasie umieszczonym od wewnętrznej strony patio. Dostępne lokale można znaleźć w przedziale od 68 do 133 mkw.Z kolei mieszkanie o największym metrażu w naszej ofercie czeka na właściciela w Jaśminowym Mokotowie. To ciche i spokojne mieszkanie, znajdujące się na osiedlu pełnym zieleni, mierzy 140 mkw. Ponadto w zyskującej na popularności, warszawskiej dzielnicy Gocław w pierwszym etapie osiedla Park Skandynawia dysponujemy stumetrowym, przestronnym lokalem z ponadstandardowo dużymi oknami skierowanymi na trzy strony świata.Gotowe mieszkania dostępne są w inwestycji Centreville we Wrocławiu oraz Cerisier Résidence w Poznaniu. Centreville to prestiżowy apartamentowiec zlokalizowany w samym centrum miasta, na granicy klimatycznego Nadodrza, tuż nad rzeką. Wśród mieszkań wyróżniają się luksusowe dwupoziomowe apartamenty z podwójnymi tarasami. Z kolei Cerisier Résidence to kameralny, trzypiętrowy budynek z podziemną halą garażową, który położony jest w dzielnicy Grunwald. W obu budynkach znajdują się eleganckie hole wejściowe i portale drzwiowe.W Centreville aktualnie dostępne są mieszkania o powierzchni od 63 mkw. do 140 mkw. Ceny zaczynają się od 9 900 zł za mkw. W Cerisier Résidence w ofercie mamy mieszkania o metrażu od 61 mkw. do 89 mkw. w cenie od 7250 zł za mkw.W tym roku planujemy oddać do użytku ponad 600 mieszkań w Warszawie. Niebawem będą gotowe mieszkania i domy w pięciu naszych osiedlach w Warszawie i jednym we Wrocławiu. Prawdopodobnie wszystkie zakończą się przed upływem bieżącego lub w pierwszej połowie przyszłego roku. W inwestycji Forêt na warszawskiej Białołęce kupić można trzypokojowy lokal w kwocie od 399 900 zł. Dostępne są jeszcze mieszkania o powierzchni 57 - 84 mkw.W kameralnym projekcie Vitalité w Wilanowie w sprzedaży są mieszkania o metrażu 57 - 97 mkw. W rodzinnym Osiedlu Orso w Ursusie można kupić ostatnie mieszkania w cenie od 7661 zł mkw. Na warszawskiej Pradze w inwestycji Wileńska Express dostępny jest ostatni apartament premium o wielkości 165 mkw. w cenie 10 000 zł/mkw. W projekcie Villa de Charme na Bemowie ostatnie domy szeregowe o powierzchni 162 mkw. położone 500 metrów od planowanej stacji metra oferujemy w cenach od 7129 zł za mkw.W inwestycji Zajezdnia Wrocław w Nadodrzu we Wrocławiu mamy natomiast w sprzedaży mieszkania pod wynajem i na własne potrzeby o metrażu 27- 56 mkw. w kwocie od 269 900 zł.Gotowe mieszkania mamy obecnie do zaoferowania w inwestycji Nowe Rokitki w Tczewie, gdzie proponujemy lokale trzy i czteropokojowe o powierzchni od 50 mkw. do 77 mkw. Cena mieszkań trzypokojowych zaczyna się od 280 tys. zł, a czteropokojowych od 327 tys. zł brutto. Z kolei w Gdańsku proponujemy gotowe mieszkania w Osiedlu Foresta oraz Zielone.W pierwszej inwestycji lokale dwupokojowe są dostępne od 435,5 tys. zł, trzypokojowe od 629,5 tys. zł, a czteropokojowe od 980,5 tys. zł brutto. Ich metraże mieszczą się w przedziale od ok. 44 mkw. do 122 mkw. Natomiast na Osiedlu Zielonym mieszkania dwupokojowe można kupić w kwocie od 445 tys. zł, a czteropokojowe od 486 tys. zł brutto. Ich powierzchnie mieszczą się w przedziale od 68 mkw. do 78 mkw. Liczba pokoi może ulec zmianie w drodze indywidualnych zmian aranżacyjnych.