Oferta Apartamenty Poligonowa powiększona o 41 nowych mieszkań

Spółka RWP Development poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży kolejnych lokali wchodzących w skład lubelskiej inwestycji Apartamenty Poligonowa. Podobnie jak w przypadku I etapu, kupujący mogą wybierać spośród 41 nowych mieszkań o powierzchniach od 33,88 mkw. do 117,82 mkw. Czterokondygnacyjny budynek powstaje w centrum Lublina. Oddanie mieszkań do użytkowania zaplanowano na II kwartał 2022 r.

Nowe mieszkania w Lublinie - spółka RWP Development poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży nowych mieszkań realizowanych w ramach drugiej fazy inwestycji Apartamenty Poligonowa.Każdy z etapów budowy dostarczy na lubelski rynek 41 mieszkań - od kompaktowych lokali typu studio o powierzchni 33,88 mkw. po przestronne, ponad 100-metrowe mieszkania dwupoziomowe , wyposażone w system Smart Home oraz klimatyzację.Każde z nowych mieszkań posiada balkon, loggie, ogródek lub taras. Inwestycja Apartamenty Poligonowa to również przynależne do części lokali proekologiczne zielone tarasy.Deweloper zapewnia, że funkcjonalne rozkłady zapewnią wiele możliwości aranżacji wnętrz a duże przeszklenia - ich doskonałe doświetlenie.Nowe mieszkania znajdują się blisko głównych arterii komunikacyjnych i przystanków autobusowych, co gwarantować ma szybkie i wygodne połączenia z innymi dzielnicami miasta.