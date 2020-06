Kupno mieszkania: na parterze, piętrze czy dwupoziomowe?

Która kondygnacja jest najczęściej wybierana w nowych inwestycjach? Czy mieszkania na parterze szybko znajdują nabywców? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w najnowszej sondzie deweloperskiej przygotowanej przez portal RynekPierwotny.pl.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kybele - Fotolia.com Blok Które piętra cieszą się największą popularnością?

Karolina Bronszewska, marketing manager Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ROBYG SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Karolina Guzik, Menadżer Sprzedaży w Skanska

Jacek Zengteler, Dyrektor Generalny, Członek zarządu Yareal Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Kondygnacja nie jest jedynym kryterium, które klienci biorą pod uwagę przy wyborze mieszkania na danej inwestycji. Istotne są także takie aspekty jak metraż lokalu, widok z okna, liczba pomieszczeń czy też wielkość balkonu. Nasze inwestycje projektujemy więc w taki sposób, aby na każdym piętrze klienci znaleźli coś dla siebie. W ofercie posiadamy także cieszące się dużą popularnością mieszkania z przydomowymi ogródkami. Co ważne, ogródki te są wliczone w cenę, a część z nich to naprawdę spore tereny, liczące po kilkaset metrów kwadratowych. W ostatnim czasie obserwujemy, że w związku z obostrzeniami w korzystaniu z przestrzeni publicznych klienci jeszcze chętniej rozglądają się za takim rozwiązaniem.W kameralnych inwestycjach – dwu-, trzy- piętrowych, jak na przykład projekt Murapol Osiedle Natura w Warszawie, Królewskie Tarasy w Wieliczce czy Murapol Siewierz Jeziorna w Siewierzu najszybciej sprzedawane są mieszkania na parterze z uwagi na przynależące do nich przestronne ogródki i tarasy.Z kolei w dużych, wysokich inwestycjach, jak np. Murapol Nowe Miasto w Poznaniu czy Murapol Dębowe Tarasy w Katowicach, gdzie powstaje 8 i więcej pięter, parter cieszy się już mniejszą popularnością. Przy wyborze kondygnacji znaczenie mają również takie kwestie jak ekspozycja mieszkania względem całego osiedla, zagospodarowanie terenu czy układ i powierzchnia lokali. Są klienci, którzy preferują wyższe kondygnacje z uwagi na ciekawy widok z okna, a są tacy dla których kluczowe znaczenie ma dodatkowa przestrzeń w postaci ogródka.Obecnie mieszkania na parterze bardzo zyskały na popularności, ponieważ wielu klientów szuka lokalu z ogródkiem. Trend jest szczególnie przez nas obserwowany w kameralnych projektach z niską zabudową jak Nova Królikarnia i Wilanów Tulip w Warszawie czy Vitalia we Wrocławiu. Kiedyś mieszkania parterowe sprzedawały się jako ostatnie, a teraz dla wielu klientów to jedno z głównych kryteriów wyboru. Na wyższych kondygnacjach klienci zwracają uwagę na dodatkowe części przynależne, jak balkon, loggia albo taras. Latem stają się one przedłużeniem powierzchni mieszkania. Widzimy duże zainteresowanie mieszkaniami w projektach City Link w Warszawie i Viva Jagodno we Wrocławiu, gdzie oferujemy apartamenty z bardzo dużymi tarasami, nawet powyżej 100 m2.Co do zasady im wyższa kondygnacja, tym chętniej wybierana przez klientów. Nie znaczy to jednak, że nie pojawiają się indywidualne preferencje. W ROBYG wszystkie mieszkania sprzedają się jeszcze na etapie budowy – mieszkania gotowe w ofercie nie przekraczają 3%. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zapytań o mieszkania na parterze z ogródkiem – a większość mieszkań na parterze w ROBYG ma taką właśnie opcję.Zazwyczaj najlepiej sprzedają się nieruchomości położone na ostatnich piętrach, takie lokale są bowiem bardziej nasłonecznione i mają lepsze widoki z okien. Mieszkanie na ostatnim piętrze wiąże się także z większą prywatnością – mniej osób korzysta z korytarzy na ostatnich kondygnacjach. Poza tym bardzo często na najwyższych kondygnacjach usytuowane są apartamenty z dostępem do tarasu. Mieszkania zlokalizowana na parterze budynku – szczególnie słoneczne i ze sporym ogródkiem – również cieszą się dużą popularnością wśród klientów. Dużo zależy również od lokalizacji inwestycji. W przypadku osiedli zlokalizowanych na obrzeżach miast mieszkania na parterze z własnym ogródkiem często sprzedają się w pierwszej kolejności.Wybór kondygnacji zależy od wielu czynników, które dotyczą zarówno architektury danego osiedla, jak i specyfiki klienta – jego wieku, kondycji, wcześniejszych doświadczeń mieszkaniowych i preferencji. Dziś klient patrzy na zakup całościowo – dla wielu równie ważny jak konkretna kondygnacja jest też rozkład mieszkania. Często właśnie od tych dwóch aspektów rozpoczynamy rozmowę o zakupie.Partery zyskują coraz większe zainteresowanie. Szczególnie dotyczy to rodzin z małymi dziećmi, dla których ogródek lub taras do zabawy są bardzo istotne. Parter musi spełniać więcej wymagań niż mieszkania na wyższych piętrach. Ważne jest np. czy mieszkanie jest od strony ulicy czy od środka osiedla, czy spełnia wymogi bezpieczeństwa, czy w bezpośrednim sąsiedztwie jest przejście etc. Kiedyś mniejsza popularność parterów wynikała ze zmniejszonego poczucia bezpieczeństwa potencjalnych lokatorów. Dzisiaj, między innymi dzięki systemom smart home, ten problem znika. Wśród naszych klientów największe zapotrzebowanie jest na partery z kameralnym ogródkiem, znajdujące się od wewnętrznej strony osiedla - im bardziej kameralnego, tym lepiej.Ciekawą opcją w kontekście kondygnacji i rozkładu mieszkań są również mieszkania dwupoziomowe – w ofercie Skanska dostępne na osiedlu Park Skandynawia w warszawskiej dzielnicy Gocław. To rozwiązanie jest szczególnie cenione przez rodziny ze starszymi dziećmi. Dwa poziomy zapewniają dużą elastyczność aranżacji – umożliwiają łatwe wydzielenia strefy do pracy lub odpoczynku, a to pozytywnie wpływa na wygodę funkcjonowania mieszkańców na jednej, niedużej przestrzeni. Dodatkowy atut stanowi cena. W ofercie Skanska dwupoziomowe mieszkania są korzystną finansowo alternatywą w stosunku do tych jednopoziomowych.Podwyższony standard mieszkań budowanych przez Yareal zapewnia duże zainteresowanie ofertą niezależnie od kondygnacji. Jednak widać wyraźnie, że w ostatnich latach rośnie atrakcyjność mieszkań umożliwiających korzystanie z tarasów, przestronnych balkonów i przyjaznych terenów zielonych – zarówno wspólnych jak i prywatnych, przynależnych do poszczególnych mieszkań.Część klientów wręcz poszukuje inwestycji zapewniających dostęp do wspólnych przestrzeni dedykowanych rekreacji, czy po prostu wypoczynkowi, jak np. taras na dachu – tu świetnym przykładem może być nasz ukończony niedawno projekt apartamentowy Sienna 65. Obecnie, w kolejnym już miesiącu trwającej pandemii, dostrzegamy coraz liczniejszą grupę klientów zainteresowanych mieszkaniami z prywatnymi ogródkami na parterze, czy dużym balkonem lub tarasem, który pozwala rozszerzać część dzienną mieszkania w ciepłych miesiącach roku. Im większa jest ta dodatkowa przestrzeń, tym bardziej są pożądane, ponieważ lokali z prywatną strefą umożliwiającą spędzanie czasu na zewnątrz nie ma zbyt wielu.Ponieważ cena rośnie wraz z piętrem, niższe kondygnacje, na czele z parterem, budzą spore zainteresowanie: zwłaszcza w przypadku tych inwestycji, w których – jak w Diasferze Łódzkiej – mieszkania na parterze mają ogródki. Zakup parterowego mieszkania to okazja, by w korzystnej cenie nabyć lokal z dodatkową powierzchnią ogródka i tarasu.Bardzo duża część naszych Klientów ceni sobie widok z okna, co jest najpewniej związane z bardzo starannym doborem lokalizacji w jakich budujemy, a także naszym odważnym podejściem nie stroniącym od wysokich obiektów. A zatem na podstawie naszego bestsellera ostatnich lat - czyli Osiedla Botaniczna - oraz obecnie oferowanej inwestycji ST_ART Piątkowo mogę powiedzieć, że mieszkania i apartamenty na wysokich kondygnacjach są bardzo poszukiwane przez nabywców. Mieszkania parterowe, z kolei, również mają swoje grono wielbicieli i znajdują swoich nabywców bardzo szybko. Ale pod jednym warunkiem - jeśli mają ogródek. W naszej inwestycji Zbrojowa, będącej już 11 etapem rozwoju Osiedla Księżnej Dąbrówki, ogrody przy mieszkaniach parterowych mają nawet do 300 m kw. powierzchni i cieszą się ogromnym powodzeniem wśród przesyłających zapytania Klientów.