Gdzie kupimy mieszkanie z ogródkiem?

W których osiedlach znajdziemy mieszkania z ogródkami? Jaką powierzchnię mają największe? W jakich cenach oferowane są takie lokale? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl.

Andrzej Oślizło, prezes Develii

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lokum Verde Lokum Verde powstające na wrocławskim Zakrzowie to osiedle, którego znakiem rozpoznawczym będą dziedzińce pełne urozmaiconej zieleni.

Mariola Żak, dyrektor marketingu i sprzedaży Aurec Home

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Karolina Bronszewska, Marketing Manager Ronson Development

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Mieszkania z ogródkiem dostępne są praktycznie w każdej inwestycji, ponieważ ogródek mają wszystkie mieszkania usytuowane na parterze budynków. Takie lokale cieszą się zainteresowaniem przede wszystkim w kameralnych osiedlach o niższej zabudowie. Ceny mieszkań z ogródkiem uzależnione są od miasta, w którym znajduje się inwestycja oraz wielkości ogródka i zaczynają od około 220 tys. zł. W naszej ofercie dostępne są mieszkania z ogródkami o powierzchni nawet do 200 mkw.Nie brakuje zainteresowanych zakupem lokali z ogródkiem, dlatego projektujemy je prawie w każdej inwestycji mieszkaniowej. W ofercie mamy mieszkania z przestronnymi ogródkami o dużych metrażach. Dla przykładu w łódzkiej inwestycji Nowe Miasto Polesie znaleźć można mieszkanie liczące 73 mkw. wraz z tarasem o wielkości 12 mkw. i ogródkiem o metrażu 346 mkw., które kosztuje niespełna 444 tys. zł.W Warszawie w projekcie Osiedle Poematu dostępne jest mieszkanie o powierzchni 57 mkw. z ogródkiem liczącym 166 mkw. w cenie 470 tys. zł. W krakowskiej inwestycji Atal Aleja Pokoju znaleźć można mieszkanie o metrażu 60 mkw. z ogródkiem wielkości 40 mkw. i tarasem 11 mkw. o południowo-zachodniej ekspozycji w kwocie 543 tys. zł.W Poznaniu w inwestycji Ptasia 20 do nabycia jest czteropokojowy lokal o powierzchni 76 mkw. z ogródkiem po dwóch stronach mieszkania, którego łączny metraż wynosi 86 mkw. Cena lokalu to 499 tys. zł.We wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno mamy natomiast trzypokojowe mieszkanie liczące 68 mkw. z niespełna 80 mkw. ogródkiem i 17 mkw. tarasu za 482 tys. zł. Mieszkańców aglomeracji śląskiej zainteresować może z kolei lokal w gliwickim projekcie Apartamenty Karolinki, w którego ofercie jest mieszkanie o powierzchni 58 mkw. z ogródkiem o metrażu 17 mkw. w cenie 339 tys. zł.Obecnie najbardziej atrakcyjne mieszkania z ogródkami mamy w sprzedaży w dwóch inwestycjach we Wrocławiu: Le Vert na Pilczycach, która jest przed startem budowy oraz Perspective – Wille Miejskie będącej w budowie. W projekcie Le Vert mieszkanie o powierzchni 49 mkw. z ogródkiem wielkości prawie 18 mkw. jest do nabycia w cenie 398 361 zł. Lokal o metrażu 62 mkw. z ogródkiem o powierzchni 18 mkw. można kupić natomiast w cenie 492 966 zł.W inwestycji Perspective – Wille Miejskie oferujemy mieszkanie o powierzchni ponad 37 mkw. z ogródkiem wielkości przeszło 140 mkw. w cenie 378 000 zł. Lokal o metrażu 84 mkw. z ogródkiem o powierzchni 166 mkw. mamy natomiast w cenie 733 800 zł.W tej chwili mamy w sprzedaży mieszkania z ogródkami w naszej, gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Zaprojektowaliśmy w niej lokale dwu, trzy i czteropokojowe z ogródkami o powierzchni od 18 mkw. do 45 mkw., które oferujemy w cenach od 7 600 zł do 9 300 zł brutto/mkw.Obecnie w naszej ofercie można znaleźć mieszkania z ogródkami w inwestycjach Metro Park i Apartamenty Przy Agorze 6, które zlokalizowane są na warszawskich Bielanach, a także w osiedlach Warszawski Świt i Apartamenty Oszmiańska 20 na Tarchominie i projekcie Nadwiślańska Kaskada na Białołęce. Dostępne są lokale usytuowane na parterze budynków o powierzchni od 24 mkw. do 84 mkw. z przynależnymi do nich ogródkami o metrażu od niespełna 10 mkw. do nawet lekko ponad 200 mkw.Tymczasowo nie mamy w ofercie mieszkań z ogródkiem, ale z uwagi na rosnące potrzeby by zamieszkać na peryferiach w związku z pandemią warto podkreślić, że oferujemy domy z garażem i ogrodem w Osiedlu Villa Campina w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, zaledwie kilka kilometrów od granicy Warszawy. Domy o powierzchni całkowitej 134 mkw. z ogrodami od 350 mkw. do 500 mkw. można kupić w cenie od 719 tys. zł do 807 tys. zł. Można w nich zamieszkać już w grudniu. Domy są wykonane z prefabrykowanych modułów drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnego systemu ogrzewania i wentylacji. Wyróżniają się niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania i wentylacji. Kosztują tyle co dom tradycyjny, a w użytkowaniu są tańsze. Bezpośrednio przy bramie znajduje się przystanek linii autobusowej.Mieszkania z ogródkami od dawna cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Obecnie obserwujemy ich wzmożoną popularność, co w dobie pandemii ma rekompensować niedogodności związane z izolacją domową. Nasza wrocławska i krakowska oferta obejmuje mieszkania z ogrodami o zróżnicowanych cenach i powierzchniach. Lokum Verde powstające na wrocławskim Zakrzowie to osiedle, którego znakiem rozpoznawczym będą dziedzińce pełne urozmaiconej zieleni. Największy ogród na tej inwestycji ma powierzchnię 187 m2 i przynależy do mieszkania o wielkości 90 m2. Tak duża przestrzeń stwarza wiele możliwości relaksu, zapewnia również wygodę pracy zdalnej. Osoby zainteresowane mniejszymi metrażami mogą wybierać spośród mieszkań 1,2,3- i 4-pokojowych, do których przynależą ogródki o powierzchniach 15-102 m2.W podwrocławskiej Sobótce, tuż przy Ślężańskim Parku Krajobrazowym budujemy osiedle Lokum Monte. Atrakcyjna lokalizacja w otoczeniu lasów i wzniesień, prywatna strefa wellness oraz wysoki standard sprawiają, że będzie to doskonały wybór dla poszukujących wytchnienia i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Obecnie w naszej ofercie pozostały komfortowe mieszkania w metrażach 39 –77 m2 z ogródkami od 15 m2 do 178 m2. Do części lokali przynależą dwa ogrody.Na terenie krakowskiego osiedla Lokum Vista dostępne są mieszkania 31-84 m2 z ogrodami o powierzchni do 22 m2. Lokum Siesta to osiedle położone nad rzeką, w sąsiedztwie Parku Rzecznego Wilgi. Oferta II etapu obejmuje obecnie kilka wolnych mieszkań 35-65 m2 z ogródkami wielkości do 37 m2. Do cześć lokali przynależą dwa ogrody.W inwestycji Miasteczko Jutrzenki mamy dużą ofertę mieszkań z ogródkami. Do wyboru są lokale dwupokojowe o powierzchni od 39 mkw. do 49 mkw. oraz trzypokojowe od 58 mkw. do 65 mkw. Najmniejszy ogródek ma 12 mkw., a największy -58 mkw. Ceny mieszkań z ogródkami wynoszą od 407 185 zł do 601 883 zł.Niedawno rozpoczęliśmy budowę drugiego etapu osiedla, w którym oferujemy łącznie 140 mieszkań, w tym 101 mieszkań dwupokojowych, 35 lokali trzypokojowych i 4 mieszkania czteropokojowe.Mieszkania z ogródkami cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Aktualnie tego typu lokale dostępne są w warszawskich inwestycjach Na Bielany! oraz Żeromskiego 17, a także w projekcie Kameralny Prokocim w Krakowie. Ceny dostępnych w tej chwili mieszkań z ogródkami zaczynają się od 7792 zł/mkw. w Krakowie i od 9183 zł/mkw. w Warszawie.Praktycznie w każdej inwestycji mamy w ofercie mieszkania z ogródkiem. W Warszawie można je znaleźć w osiedlach City Sfera, Modern City, Życzliwa Praga, Praga Deco i Mój Ursus. Mieszkania o metrażu od 31 mkw. do 89 mkw. z ogródkami o powierzchni od 10 mkw. do 65 mkw. można kupić w cenach od 298 908 zł do 919 584 zł.W Gdańsku lokale z ogródkami oferujemy w projektach Młode Stogi, Porto, Więcej, Zielony Widok, Zajezdnia Wrzeszcz, Stacja Nowy Gdańsk i Park Południe. Powierzchnia mieszkań mieści się w przedziale od 27 mkw. do 99 mkw., a ogródków od 16 mkw. do 176 mkw. Są do nabycia w kwocie od 232 180 zł do 1 257 586 zł.Mieszkania z ogródkami mamy też we wrocławskiej ofercie. W osiedlu Jagodno można je kupić w kwocie od 266 838 zł, a w projekcie Wojszyckie Alejki II w cenie od 235 340 zł.Mieszkania z ogródkiem stały się w okresie pandemii towarem pożądanym, ale też deficytowym. Ogródek w naturalny sposób stał się przedłużeniem powierzchni mieszkania, a obecnie każdy dodatkowy mkw. jest na wagę złota. Nasze statystyki sprzedażowe pokazują, że mieszkania na parterze bardzo zyskały na popularności. Jest to trend szczególnie mocno dostrzegalny w kameralnych projektach z niską zabudową, takich jak Tulip Wilanów w Warszawie, Nowe Warzymice w Szczecinie, czy Viva Jagodno we Wrocławiu.W tym ostatnim projekcie wprowadziliśmy do sprzedaży bardzo ciekawy produkt, jakim są mieszkania dwupoziomowe z ogródkami. Są to mieszkania szczególnie cenione przez rodziny z dziećmi. Obecnie w ofercie mamy 9 takich mieszkań o powierzchni 71-115 mkw. z ogródkami o metrażu 40-60 mkw. Ceny takich lokali wahają się od 524 000 zł do 835 000 zł.Natomiast dla osób szukających dużo większych przestrzeni, mamy w ofercie ostatni gotowy dom w inwestycji Nova Królikarnia na warszawskim Mokotowie o powierzchni 227 mkw. z ogrodem o powierzchni prawie 400 mkw. w cenie 3 mln zł.Mieszkania z ogródkami są w ofercie w naszych, wszystkich projektach, zarówno w Osiedlu Łomianki, jak i Nowym Osiedlu Natura 2 w Wieliszewie. W obu inwestycjach do każdego lokalu na parterze przynależą ogródki, które w Łomiankach mają powierzchnię od 24 mkw. do 40 mkw., a w Wieliszewie około 25 mkw.Mieszkania z ogródkiem oferujemy m.in. w inwestycji Nowe Rokitki zlokalizowanej w Rokitkach koło Tczewa. Cena gotowego, rodzinnego mieszkania o powierzchni ponad 72 mkw. wynosi 378 tys. zł brutto. Z kolei w Osiedlu Kociewskim mieszkania z ogródkiem można kupić w kwocie od 232,5 tys. zł.W inwestycji Lazur Park, która położona jest na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej, zaledwie 1 km od plaży, mieszkanie z ogródkiem można kupić w cenie od 476 tys. zł. W projekcie Villa Neptun realizowanym również na Wyspie Sobieszewskiej, lokale dostępne są od 482 tys. zł.Mieszkania z ogródkiem nasi klienci mogą zakupić w inwestycji Piasta Park IV, w której dostępne są lokale o metrażach 36 mkw. do 72 mkw., gdzie ogródki mają powierzchnię około 14 mkw. do 33 mkw.Dla osób ceniących zieloną przestrzeń mamy w ofercie mieszkania z ogródkami, które mają nawet do 133 mkw. Ich ceny wahają się od 378 tys. zł – 532 tys. zł. W Katowicach w inwestycji Bytkowska 2.0. oferujemy trzy i czteropokojowe mieszkania z ogródkami o powierzchni od 64 mkw. do 89 mkw. w cenach 430 tys. zł - 520 tys. zł.Dla klientów poszukujących większych przestrzeni na przedmieściach Krakowa świetnym rozwiązaniem będą mieszkania z ogródkami w inwestycji Zielone Mogilany. To idealne połączenie wygody i prywatności zapewniające ciszę i spokój. W ofercie pozostały mieszkania z ogródkami o powierzchni około 91 mkw.Praktycznie w każdej z naszych inwestycji posiadamy mieszkania z ogródkami. Niektóre z nich mają bardzo duże metraże. Na przykład w poznańskiej inwestycji Jeleniogórska oferujemy ogródki o metrażach dochodzących do 200 mkw. Wraz z mieszkaniem o powierzchni 52 mkw. klient otrzymuje świetny produkt za 405 tys. zł. Taki lokal stanowi alternatywę dla bliźniaka czy szeregowca, a dodatkowo, w przeciwieństwie do tych rozwiązań, przyszli właściciele są w zasięgu komunikacji miejskiej. Odległość od przystanku tramwajowego to tylko 2 minuty spaceru.Ostatnie wolne mieszkania z ogródkiem posiadamy także w inwestycji Ellada Park na poznańskim Strzeszynie. Mieszkanie o powierzchni 65 mkw. z ogródkiem wielkości 126 mkw. jest w cenie około 440 tys. zł.Mieszkania z ogródkami to znak rozpoznawczy Osiedla Księżnej Dąbrówki. W obecnie dostępnym w sprzedaży etapie Zbrojowa wszystkie takie lokale znalazły nabywców, ale kolejne są już na horyzoncie. Nowy etap osiedla jest w końcowej fazie projektowania i powinien ujrzeć światło dzienne w drugiej połowie tego roku, kiedy planujemy uruchomić proces realizacji tej inwestycji.