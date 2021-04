Wynajem mieszkań - stawki w I kw. 2021 niższe niż przed rokiem

Stawki najmu w I kwartale 2021 były o 4,7% niższe niż rok temu - wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Najbardziej spadły stawki najmu małych mieszkań w Krakowie (-15%) i średnich w Warszawie (-14%).

Możliwa zmiana trendu

Idealny okres na szukanie czy zmianę najmowanego mieszkania

Kredyt wciąż tańszy niż najem

Zakup mieszkania na wynajem wciąż bardziej opłacalny niż lokata

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w I kwartale 2021 roku stawki za najem spadły na wszystkich analizowanych rynkach. O 6% staniał najem małych mieszkań, a o 5% średnich. Duże mieszkania, o powierzchni powyżej 60 m2 obroniły się, spadki wyniosły tu zaledwie 2%.Dane z marca 2021 pozwalają z nieco większym optymizmem spoglądać w przyszłość. Podczas gdy w lutym stawki najmu prawie nie zmieniły się w porównaniu ze styczniem, to w marcu wzrosły o 0,7%. To oczywiście zbyt krótki okres, aby wciągać daleko idące wnioski. Potrzebna jest dłuższa obserwacja zarówno cen jak i liczby ofert, by stwierdzić, czy mamy do czynienia z trwałym uspokojeniem się tego rynku. Za takim scenariuszem przemawia jednak to, że w najbliższych miesiącach prawdopodobnie będziemy obserwowali luzowanie obostrzeń w miarę postępu procesu szczepień. Gdy młodzi ludzie znów będą mogli znaleźć pracę w dużych miastach, to zaczną szukać mieszkań. Dodatkowo coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że wakacje i kolejny rok akademicki będą wyglądały w miarę normalnie. Częściowo powróci więc popyt ze strony turystów i studentów.Obecnie popyt nie jest jeszcze zbyt wysoki, a ofert jest sporo, więc łatwo można wynegocjować dobrą cenę. Dla przykładu za najem 50 metrowego mieszkania w Warszawie trzeba zapłacić średnio 2500 zł (bez opłat licznikowych i administracyjnych), czyli o 400 zł taniej niż przed rokiem. Przy rocznej umowie najmu daje to oszczędność 4 800 zł. Zwykle korzyści są jednak znacznie mniejsze. Na wszystkich badanych przez nas rynkach spadek rocznego kosztu najmu wynosi średnio 1 143 zł.Pomimo spadków stawek najmu w większości miast wciąż bardziej opłaca się kupić mieszkanie z pomocą kredytu niż najmować. Oprocentowanie kredytów hipotecznych również mocno spadło i jest najniższe w historii. Na badanych przez nas rynkach średnia różnica między kosztem najmu, a ratą wynosi 152 zł. Rekordzistą w tym względzie są małe mieszkania w Częstochowie. Przenosząc się z małego najmowanego mieszkania (koszt 1200 zł) do własnego (rata 714 zł) można zaoszczędzić 486 zł miesięcznie, a więc 5 833 zł rocznie. Przy tym porównaniu trzeba jednak pamiętać, że do uzyskania kredytu na takie mieszkanie potrzeba ok. 16 tys. zł wkładu własnego. Żeby wynająć nie potrzeba takich pieniędzy.Z punktu widzenia właściciela mieszkania rentowność inwestycji w lokal na wynajem jest na dużo niższym poziomie niż przed rokiem. Wciąż przynosi jednak znacznie wyższe zyski niż lokaty bankowe. Dla przykładu wynajmujący 50-metrowe mieszkanie, nawet przy założeniu, że mieszkanie przez pół roku będzie stało puste, może liczyć na 1,3% netto rocznie. To zysk już po uwzględnieniu podatku, kosztów związanych z zakupem mieszkania i jego utrzymaniem. Jeśli natomiast sytuacja wróci do normy i uda się zapewnić lokatorów przez 11 lub 12 miesięcy w roku, to rentowność netto wyniesie odpowiednio 3,7% lub 4,2%.