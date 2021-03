Rynek najmu po roku pandemii. Stawki spadły o 3,9%

Najnowszy raport przygotowany przez Expandera i Rentier.io podsumowuje sytuację na rynku najmu w lutym 2021, ale także na przestrzeni ostatniego roku. Najbardziej dotknięte przez pandemię rynki, czyli Warszawa, Kraków i Gdańsk, powoli wychodzą na prostą. Stawki za najem są tam już od 3 miesięcy stabilne. A jak wygląda sytuacja we wszystkich 15 badanych miastach?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są koszty najmu w 15 badanych miastach?

Jaka jest rentowność najmu?

Wynajem czy zakup mieszkania? Co jest tańsze?



Rynek najmu po roku pandemii

Przeciętne koszty najmu w lutym 2021 r.

Przeciętne mieszkanie 2 miesiące stoi puste

Najem wciąż droższy niż rata kredytu

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że na przestrzeni roku stawki najmu w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, spadły o 9%. We wszystkich 15 badanych miastach było natomiast średnio o 3,9% taniej. To nie najlepsza wiadomość dla właścicieli mieszkań na wynajem.Kolejną złą wiadomością jest to, że przeciętny okres, kiedy mieszkanie oczekuje na nowego najemcę zwiększył się do 2 miesięcy. Eksperci Expandera i Rentier.io szacują, że te dwa czynniki znacznie zmniejszyły dochody wynajmujących - o około 20%, a w Krakowie, Gdańsku i Warszawie nawet o 25%.Jak wspomniano wyżej, koszty najmu w 15 analizowanych miastach spadły o 3,9% w porówaniu z ubiegłym rokiem. Najbardziej ceny najmu spadły w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, aż o 9% w porównaniu z lutym 2020.Z raportu wynika, że koszty najmu wzrosły tylko w dwóch miastach – w Toruniu (+3,3% r/r) i Łodzi (+2,9% r/r). Jeśli spojrzymy natomiast na ostatnie 3 miesiące, to sytuacja wygląda dość stabilnie. Liczba publikowanych ogłoszeń o wynajmie jest dość niska (18 096 w lutym), a zmiany stawek zwykle niewielkie. Zawsze są jednak jakieś wyjątki. W tym przypadku to Sosnowiec, Częstochowa i Białystok, gdzie stawki najmu spadły w porównaniu z listopadem 2020 r. o ponad 4%.Z analiz Expandera i Rentier.io wynika też, że przeciętny okres, kiedy mieszkanie oczekuje na nowego najemcę zwiększył się do 2 miesięcy. W połączeniu ze spadkami cen najmu spowodowało to spadek dochodów wynajmujących o około 20%. Najgorzej jest oczywiście tam, gdzie stawki najmu spadły najbardziej, czyli w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Tam dochody właścicieli zmniejszyły się nawet o 25%.Tak duży spadek, w połączeniu z ciągle drożejącymi mieszkaniami, negatywnie wpływa na stopy zwrotu nowych inwestycji w mieszkania na wynajem. Z wyliczeń wynika, że przy obecnych cenach zakupu i stawkach najmu, średnia rentowność netto wynosi 3,2%, w przypadku gdy mieszkanie jest zamieszkane przez 10 miesięcy w roku. Jeśli „pracuje” przez pełnych 12 miesięcy w roku, to zyskowność rośnie do 4,2% netto. Natomiast w skrajnym przypadku, gdy jest puste aż przez 6 miesięcy w roku, rentowność wynosi 1,3% netto. Jest to zysk już po uwzględnieniu podatku i wszystkich kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem mieszkania.Oznacza to, że typowa inwestycja w mieszkanie na wynajem przynosi 9-krotnie wyższe zyski niż przeciętna lokata bankowa. Dotyczy to sytuacji, gdy lokal „pracuje” przez 10 miesięcy w roku. Jeśli natomiast pechowo będzie aż przez 6 miesięcy stał pusty, to zyskowność wciąż będzie 3-krotnie wyższa niż lokaty. Według NBP średnie oprocentowanie lokat wynosi bowiem jedynie 0,42% brutto, co po odliczeniu podatku daje 0,34% netto.Choć koszty najmu spadają, to w większości badanych miast są i tak wyższe niż rata kredytu na takie samo mieszkanie. Dzieje się tak pomimo tego, że ceny mieszkań rosną. Jest to możliwe dzięki temu, że bardzo mocno spadło oprocentowanie kredytów. Skrajnym przypadkiem są Katowice, gdzie rata jest o 380 zł niższa niż koszt najmu. Warto jednak dodać, że różnice są zauważalnie mniejsze niż przed rokiem. Dla przykładu Sosnowcu było to aż 450 zł, a teraz 277 zł. Ciekawy jest też przypadek Krakowa, gdzie przed rokiem rata była o 116 zł niższa niż najem, a obecnie to najmem jest o 62 zł tańszy. Dodajmy jednak, że przy tym porównaniu należy pamiętać, że zakup mieszkania, poza płaceniem rat, wymaga wpłacenia 10% wartości mieszkania. Przy najmie taka początkowa wpłata jest znacznie mniejsza, bo jest to kosztu najmu za 1-2 miesiące. Dla Krakowa będzie to więc 38 400 zł przy kupnie i 3 200 zł przy najmie. Rata zwykle jest więc niższa niż koszt najmu, ale koszt początkowy przy zakupie jest znacznie większy.