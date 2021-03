Osiedle U-City Residence w Warszawie

W Warszawie, w dzielnicy Ursus, powstaje osiedle U-City Residence. Nowa inwestycja realizowana przez dewelopera ACCIONA to 165 mieszkań usytuowanych w 6 budynkach wielorodzinnych.

Osiedle U-City Residence powstaje w willowej części dzielnicy Ursus-Gołąbki przy ul. Henryka Brodatego 10. Osiedle zostało zaprojektowane przez studio architektoniczne Kuryłowicz & Associates.To 6 budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się 165 mieszkań 2,3, 4 i 7 pokojowych o powierzchni od 35 do 141 m² z dodatkowymi przestrzeniami użytkowymi w postaci tarasu, loggii lub ogrodu.W okolicy inwestycji dominuje zabudowa jednorodzinna. Na przyszłych mieszkańców U-City Residence czekają liczne udogodnienia i atrakcje w najbliższej okolicy, m.in. sklepy, restauracje, przedszkola, żłobki i szkoły oraz obiekty rekreacyjne i sportowe.U-City Residence to przykład architektury o prostej formie, której dynamikę nadają wycofane płaszczyzny elewacji w okolicach tarasów i loggii. Ponadczasowa biel budynków współgra z okoliczną zielenią. Dopełnieniem są przykuwające wzrok duże okna i rytmicznie rozmieszczone loggie. Wszystkie lokale na parterach mają zapewniony dostęp do ogrodów, a dla mieszkań na ostatniej kondygnacji przewidziano przestronne tarasy.Mieszkania ciągle są dostępne w sprzedaży. Deweloper szykuje się z przekazaniem kluczy właścicielom już w III kwartale 2021 roku. To już 12 inwestycja dewelopera w stolicy.