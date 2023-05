ACCIONA startuje z budową osiedla RYTMO

Na warszawskiej Białołęce, przy ul. Skarbka z Gór 29, powstanie osiedle RYTMO, nowa inwestycja ACCIONA. Sprzedaż pierwszych lokali już trwa.

Osiedle RYTMO znajduje się bezpośrednio przy jednej z najpopularniejszych ulic Białołęki, czyli Skarbka z Gór, przy przystanku Os. Derby III.

Osiedle RYTMO ma składać się z dwóch, trzykondygnacyjnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których łącznie dostępnych będzie 105 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach: od 37 do 75 m². Zainteresowani ich zakupem będą mogli wybierać spośród lokali 2-, 3- lub 4-pokojowych o dwustronnym układzie, z balkonami i ogródkami (niektóre nawet o powierzchni 134 m²). Mieszkania posiadać będą także dodatkowe okno w aneksie kuchennym, które pozwoli wyodrębnić kuchnię, a także salon z panoramicznymi przeszkleniami i wyjściem na balkon. Na przyszłych mieszkańców RYTMO czekać będą także miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz 18 komórek lokatorskich.Osiedle RYTMO znajduje się bezpośrednio przy jednej z najpopularniejszych ulic Białołęki, czyli Skarbka z Gór, przy przystanku Os. Derby III. Z niego przyspieszoną linią autobusową 527 dotrzemy do stacji metra „Kondratowicza” w nie więcej niż 10 minut w godzinach szczytu. Metrem zaś w łatwy i szybki sposób dostaniemy się do centrum stolicy lub innych dzielnic Warszawy. Co więcej do centrum możemy dotrzeć także dzięki licznym liniom autobusowym z pętli Nowodwory.Osiedle, oprócz dogodnej komunikacji miejskiej, znajduje się w korzystnym miejscu pod kątem dalszych tras. W odległości zaledwie 1,3 km znajduje się wjazd na Trasę Toruńską (S8). Miejsce to także jest idealne do codziennego życia. W bliskiej odległości, już 200 metrów od osiedla, znajdują się m.in. sklep spożywczy, piekarnia, drogeria, szkoła podstawowa, 2 przedszkola oraz przychodnia.Projekt osiedla RYTMO został zaprojektowany z myślą także o najmłodszych mieszkańcach. W zachodniej części osiedla powstanie otoczony zielenią plac zabaw z ławkami przeznaczonymi dla dorosłych. Dodatkowo spokój rodziców może zapewnić to, że cały teren osiedla jest jest wyłączony z ruchu kołowego.; wszyscy – nawet rowerzyści – parkować będą w garażu podziemnym.Start budowy osiedla rozpoczął się w kwietniu bieżącego roku. Obecnie trwa przedsprzedaż pierwszych lokali.