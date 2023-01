Kreator Dom Invest wybuduje Nowy Ożarów

W Ożarowie Mazowieckim Kreator Dom Invest wybuduje osiedle Nowy Ożarów. Jest to 5 etap wielorodzinnego projektu mieszkaniowego zlokalizowanego przy ulicy Nadbrzeżnej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy Ożarów - wizualizacja 1 W ramach inwestycji zaplanowano 129 lokali mieszkalnych i 11 lokali usługowych, zlokalizowanych w trzypiętrowym budynku z garażem podziemnym. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Cieszymy się z olbrzymiego sukcesu tego projektu. Choć deweloperzy i potencjalni prywatni nabywcy mieszkań wciąż mierzą się ze skutkami wzrostu cen materiałów budowlanych i wykonawstwa, podwyżkami opłat za media, utrudnieniami w dostępie do kredytów hipotecznych oraz codziennymi skutkami inflacji, to do tej pory sprzedaliśmy już 60 proc. lokali. Nowy Ożarów to projekt skierowany głównie do ludzi młodych szukających swojego pierwszego M. Spodoba się zarówno singlom, jak i rodzicom szukającym miejsca, w którym mogliby stworzyć bezpieczny dom dla swoich pociech. Nasi klienci szczególnie doceniają duży wybór lokali z balkonem, loggią lub ogródkiem. Dla mieszkańców osiedla powstanie też Galeria Handlowa o powierzchni 3,3 tys. m.kw. gdzie na miejscu znajdą wszelkie potrzebne usługi i placówki handlowe - informuje nas Klaudia Siarkiewicz, Prezes Kreator Dom Invest.

W ramach inwestycji zaplanowano 129 lokali mieszkalnych i 11 lokali usługowych, zlokalizowanych w trzypiętrowym budynku z garażem podziemnym, windą i rozwiniętą infrastrukturą.Projekt nieruchomości powstał w pracowni architektonicznej Beczak & Beczak. Inwestycja zostanie oddana do użytku w połowie 2024 roku.Użytecznym uzupełnieniem dla mieszkań o powierzchni w przedziale od 31 mkw. do 81 mkw i wysokości aż 2,90 m będą zaprojektowane na poziomie “0” pomieszczenia gospodarcze — typu komórki lokatorskie. Ponadto na terenie osiedla przewidziano również miejsca postojowe naziemne zewnętrzne.Do Ożarowa głównie przyciąga dobra lokalna infrastruktura, szkoły, a nawet uczelnie wyższe, pobliskie tereny rekreacyjne, kluby sportowe, czy miejska pływalnia. Co ważne lokalizacja jest świetnie skomunikowana. Dla przykładu dojazd pociągiem Kolei Miejskiej do stacji Warszawa Śródmieście zajmuje zaledwie 22 min.Niewątpliwe na sukces tego projektu wpływa bliskość infrastruktury komunikacyjnej — kolej, autobus, oraz bezpośredni dostęp do obszernych zielonych terenów rekreacyjnych. Warto też wspomnieć, że w pobliskiej dzielnicy Bemowo w odległości 7 km od osiedla Nowy Ożarów w ramach budowy II linii metra wkrótce ma powstać stacja Chrzanów z miejscami dla samochodów - park and drive.Kreator Dom Invest działa na rynku od 15 lat i wybudował ok. 900 mieszkań i domów w 11 zrealizowanych inwestycjach. Deweloper jest liderem w obszarze Warszawy Zachodniej. Tylko w 2022 r. ukończył 3 kolejne inwestycje, w których oddał do użytku 360 lokali.