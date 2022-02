Krakowska Vita od Develii w sprzedaży

Krakowska Vita to nowa inwestycja mieszkaniowe od Develii, która powstanie w Warszawie, przy alei Krakowskiej 279. W ramach I etapu osiedla powstanie blisko 300 mieszkań. Zostaną one oddane do użytkowania w II kwartale 2024 r.

Krakowska Vita od Develii - wizualizacja W ramach I etapu osiedla powstanie blisko 300 mieszkań.

Develia rozpoczyna sprzedaż nowej inwestycji w Warszawie - Krakowska Vita. Oferta obejmuje mieszkania o powierzchni od 32 do 111 m kw. Inwestycja powstanie przy alei Krakowskiej 279. W budynku o kaskadowej bryle zaprojektowano przestronne tarasy, balkony oraz ogródki. Powstaną również lokale usługowe, a w częściach wspólnych plac zabaw i teren rekreacyjny. Duży garaż podziemny zapewni komfortowe i bezpieczne parkowanie.Krakowska Vita powstanie w obrębie dzielnicy Włochy, tuż przy granicy z Ochotą, zaledwie 6 km od ścisłego centrum Warszawy. W okolicy znajdują się liczne sklepy, restauracje, punkty usługowe, a także szkoły, przedszkola i biblioteka. Większe zakupy można zrobić w galerii handlowej Blue City, Atrium Reduta oraz Centrum Łopuszańska 22. Dużym atutem osiedla jest także łatwy dostęp do terenów zielonych – w odległości niecałego kilometra zlokalizowane są: Park Szczęśliwicki, Park im. Marka Kotańskiego i Park Forty Korotyńskiego.W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz SKM umożliwiają łatwe przemieszczanie się po mieście. Bezpośrednio przy realizowanym projekcie przebiegają również liczne ścieżki rowerowe, które pozwalają wygodnie poruszać się po okolicy miłośnikom jednośladów. Jego położenie zapewnia też sprawny wyjazd z miasta w kierunku Łodzi, Poznania i Krakowa. Dotarcie do Lotniska im. Chopina zajmuje mniej niż 10 minut.Budowa I etapu Krakowska Vita rozpocznie się w II kwartale br. Ukończenie tej fazy planowane jest na II kw. 2024 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 11 800 zł brutto za metr kwadratowy.