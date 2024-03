Centralna Vita: nowe mieszkania Develii w Krakowie

Develia wprowadza do sprzedaży I etap nowej inwestycji mieszkaniowej w Krakowie - Centralna Vita. W ramach tego etapu powstanie 371 mieszkań o powierzchni od 33 do 95 m kw. Ukończenie budowy zaplanowano na koniec 2025 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centralna Vita w Krakowie Do sprzedaży został wprowadzony I etap inwestycji, w ramach którego powstanie 371 lokali o powierzchniach od 33 do 95 m kw.

Centralna Vita to nowe otwarcie wśród naszych krakowskich inwestycji. Oferujemy szeroki wybór rozkładów i metraży, począwszy od kawalerek, aż po przestronne 4-pokojowe apartamenty rodzinne. Atrakcyjnie zaprojektowane przestrzenie zewnętrzne w postaci dziedzińców oraz terenów zielonych zapewnią miejsca do wypoczynku i rekreacji. Dodatkowo na parterach budynków znajdą się sklepy i punkty usługowe, co podniesie komfort codziennego życia. Ze względu na atrakcyjne ceny polecamy ten projekt szczególnie osobom, które są na etapie wyboru pierwszego mieszkania – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develii.

Architektura projektu, opracowana przez pracownię SARAN Architekci, ma aspiracyjny charakter oraz prostą i elegancką formę. Całe osiedle składać się będzie z 8 budynków o maksymalnej wysokości 8 kondygnacji. W mieszkaniach zamontowane zostaną okna o podwyższonej wysokości, co zapewni ich dobre nasłonecznienie. Do każdego lokalu przypisany jest balkon, loggia lub zielony ogródek. Gustownie zaaranżowane klatki schodowe przyozdobią lampy o geometrycznych kształtach.Centralna Vita charakteryzuje się jasnym i czytelnym podziałem z centralnym pasażem, który wyznaczy główną oś osiedla. Powstanie 8 przestronnych dziedzińców, które zostały zaprojektowane w przemyślany sposób, aby sprzyjać integracji sąsiedzkiej, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. plenerową siłownię, tężnię solankową, strefę piknikową z leżakami i dużymi stołami, ogrody do nasadzeń społecznych oraz place zabaw dla różnych grup wiekowych – od „klasycznych” piaskownic i trampolin dla najmłodszych, po tor parkurowy dla tych nieco starszych. Największa i najgłośniejsza strefa zabaw znajdzie się poza dziedzińcami, co zwiększy komfort mieszkańców. Na terenie osiedla powstanie również dużo zieleni, w tym zielniki, ogrody społeczne oraz miejsca do sadzenia warzyw.Ruch kołowy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Auta będzie można parkować w podziemnych halach garażowych z komórkami lokatorskimi i schowkami na jednoślady oraz na stanowiskach naziemnych. W projekcie przewidziano również stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.Do sprzedaży został wprowadzony I etap inwestycji, w ramach którego powstanie 371 lokali o powierzchniach od 33 do 95 m kw. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w I kwartale br., a ukończenie – na koniec 2025 roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 11 400 zł brutto za metr kw.Mocną stroną inwestycji jest również jej lokalizacja na dynamicznie rozwijających się Czyżynach, które cieszą się rozbudowaną infrastrukturą lokalną. W sąsiedztwie działają liczne supermarkety (Lidl, CH Atut, Auchan), szkoły, przedszkola i placówki ochrony zdrowia. Nieopodal są też centrum wystawiennicze Expo Kraków oraz Tauron Arena, miejsce licznych koncertów i wydarzeń sportowych. Konsekwentnie rozrasta się sieć ścieżek rowerowych. Do krakowskiej starówki jest tylko 5 km, a nad Wisłę – 2 km, gdzie bez problemu dojedziemy autem w kilka minut. W planach jest uruchomienie w pobliżu nowej linii autobusowej.