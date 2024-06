Apartamenty Park Matecznego od Dom Development w Krakowie

Dom Development startuje ze swoją nową inwestycją mieszkaniową blisko centrum Krakowa. Apartamenty Park Matecznego to 9 budynków, w których znajdzie się 600 mieszkań i 11 lokali usługowych. W tej chwili w ofercie są 174 mieszkania, których ukończenie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Zielona enklawa blisko centrum miasta

Elegancja i zrównoważona technologia idą w parze

Przywracanie przestrzeni mieszkańcom

Apartamenty Park Matecznego powstaną niedaleko krakowskiego Kazimierza i Starego Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego.W 9 budynkach powstanie niemal 600 mieszkań i 11 lokali usługowych. Do tej pory wprowadzono do oferty 174 mieszkania, od 29-metrowych kawalerek po czteropokojowe apartamenty o powierzchni 114 m2. Ich ukończenie planowane jest na IV kwartał 2025 roku. Docelowo inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku.Wieloetapowe osiedle Apartamenty Park Matecznego zostało zaprojektowane tak, aby było to przyjazne i komfortowe miejsce do życia. W ciągu 5 minut można dotrzeć autem zarówno na Kazimierz z jego bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową i restauracyjną, jak i do Centrum Handlowego Bonarka z licznymi sklepami, punktami handlowo-usługowymi i kinem wielosalowym. Natomiast zaledwie 10 minut tramwajem wystarczy, aby dostać się na Rynek lub Dworzec Główny. Niedaleko znajdują się także malownicze tereny rekreacyjne, w tym m.in. bulwary nad Wisłą i Wilgą, Zakrzówek czy Park Bednarskiego.Atutem nowej inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo Parku Zdrojowego. Historia tego miejsca sięga 1898 roku, kiedy to Antoni Mateczny, jeden z ojców polskiej balneologii, odkrył na tym obszarze źródła wody siarczanowej. 7 lat później powstał tu Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej. W 1969 roku uruchomiono rozlewnię wody „Krakowianki”. Natomiast 3 lata temu otwarto Krakowską Pijalnię Zdrojową i udostępniono zrewitalizowany, 2-hektarowy park. Teren ten oddziela osiedle Dom Development od ruchliwej ul. Konopnickiej. Dzięki temu, pomimo centralnego położenia, osiedle jest swoistą zieloną enklawą.Architektura osiedla nawiązywać będzie do klimatycznych kamienic stolicy Małopolski. Wystrój części wspólnych z portalami drzwiowymi, sztukateriami oraz złotymi elementami identyfikacji nadawać będzie elegancji całej inwestycji. Liczne balkony i wykusze urozmaicą bryły budynków, a na elewacji pojawi się mineralna płytka klinkierowa.Szlachetne materiały współgrają w tym koncepcie z najnowszą technologią. Osiedle wyposażone będzie w rozwiązania z zakresu smart building, pozwalające m.in. na otwieranie bram, furtek i drzwi z poziomu smartfona oraz automatyczne przywołanie windy. Natomiast panele słoneczne na dachach budynków przyczynią się do redukcji CO2 oraz do obniżenia rachunków za prąd w częściach wspólnych.W ramach zagospodarowania terenu powstanie strefa relaksu ze zróżnicowaną zielenią. Roślinność obniży temperaturę w upalne dni, będzie pochłaniać szkodliwe substancje, a także zapewniać retencję wody, co bezpośrednio wpłynie na bioróżnorodność otoczenia. Istotną rolę odegra także zielone pokrycie dachów, które nie tylko poprawi mikroklimat, ale także będzie pełniło funkcję termoizolacyjną oraz dźwiękochłonną, a jednocześnie zabezpieczy dach przed uszkodzeniami.Teren, który właśnie zamienia się w nową przestrzeń do życia dla mieszkańców Krakowa, przez lata pełnił funkcję industrialną. Już przed II wojną światową działała tu fabryka gwoździ i wyrobów żelaznych „Rydlówka“. Następnie, w 1948 r. pod tym samym adresem Rydlówka 5 uruchomiono Fabrykę Narzędzi Wiertniczych „Georyt”, po której pozostała poprzemysłowa infrastruktura. Dom Development zakupił teren rok temu i od razu rozpoczął przygotowania pod inwestycję mieszkaniową, tworząc nową, otwartą i przyjazną przestrzeń miejską.W Krakowie Dom Development jest obecny od 2021 roku. Jego oferta obejmowała do tej pory wieloetapowe Osiedle Górka Narodowa z licznymi sklepami, punktami usługowymi oraz parkiem stworzonym z myślą o mieszkańcach, Osiedle przy Malborskiej zlokalizowane w sąsiedztwie Parku Duchackiego oraz Osiedle 29. Aleja położone zaledwie 5 minut od Dworca Głównego.