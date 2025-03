Osiedle Do Wilgi w Krakowie w stanie surowym zamkniętym

Osiedle Do Wilgi na krakowskich Łagiewnikach osiągnęło już stan surowy zamknięty. Inwestycja Matexi Polska dostarczy na rynek łącznie 100 mieszkań. Zakończenie budowy i rozpoczęcie przekazywania kluczy właścicielom planowane jest w IV kwartale tego roku.

Inwestycja Do Wilgi osiągnęła już stan surowy zamknięty, a zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło 60%. Podobnie wygląda poziom zaawansowania pod względem sprzedaży. Aktualnie koncentrujemy się na kluczowych etapach wykończeniowych takich jak stawienie ścianek działowych, montaż instalacji w lokalach mieszkalny ,a także powoli rozpoczynamy pracę związane z wykonywaniem elewacji obu segmentów. W garażach prowadzimy montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także kontynuujemy prace nad instalacją elektryczną. Pod koniec miesiąca rozpoczniemy wykonywanie tynków, co stanowi istotny krok w przygotowaniu przestrzeni dla przyszłych mieszkańców – mówi Jakub Fedorów, Project Engineer, Matexi Polska.

Osiedle znajduje się na końcu ulicy Do Wilgi oraz w sąsiedztwie Zakopianki, co zapewnia bezpośredni dostęp zarówno do wszelkich środków komunikacji miejskiej, jak i rozwiniętej infrastruktury.

W ramach projektu przygotowanych zostanie 100 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 34 do 79 mkw.

Osiedle Do Wilgi składa się z dwóch budynków pięciokondygnacyjnych. W ramach projektu przygotowanych zostanie 100 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 34 do 79 mkw. Większość z nich to mieszkania 2-pokojowe, chociaż w ofercie znajdą się też lokale 3- i 4-pokojowe, a także kawalerki. Dla każdego zaprojektowano taras, balkon lub loggię, a dla mieszkań na parterze ogródki, z czego największy ma aż 116 mkw.Budowa osiedla wystartowała w październiku 2023 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest w trzecim kwartale br., a w czwartym kwartale br. zakładane jest przekazywanie kluczy właścicielom.Osiedle znajduje się na końcu ulicy Do Wilgi, oraz w sąsiedztwie Zakopianki, co zapewnia bezpośredni dostęp zarówno do wszelkich środków komunikacji miejskiej, jak i rozwiniętej infrastruktury. Z drugiej strony osiedla znajduje się natomiast teren zielony. W pobliżu usytuowane jest Centrum Handlowe Zakopianka i Solvay, Cinema City, Castorama, centrum fitness oraz liczne restauracje. W okolicy nie brakuje też placówek edukacyjnych i medycznych. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się również pobliskimi terenami rekreacyjnymi i zielonymi, w tym m.in. parkiem rzecznym Wilga. To niedawno oddany pas zieleni ciągnący się niemal od inwestycji, aż do ujścia Wilgi do Wisły na Ludwinowie. Teren oferuje liczne ścieżki rowerowe, ławeczki, oczka wodne, a także place gier i zabaw. To doskonałe miejsce na codzienny jogging, jak i niedzielny spacer z rodziną.