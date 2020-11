Nowe mieszkania w Krakowie. Develia powiększa Przy Mogilskiej

Develia rozszerza ofertę nowych mieszkań dostępnych w ramach powstającego w Krakowie osiedla Przy Mogilskiej. Do sprzedaży trafiło właśnie 137 lokali powstających w II etapie tej inwestycji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przy Mogilskiej - wizualizacja inwestycji Obecnie Develia realizuje I etap inwestycji, który zakończy się w II kwartale 2021 r.

Osiedle Przy Mogilskiej to projekt w doskonałej lokalizacji, atrakcyjny zarówno dla osób szukających mieszkania dla siebie, jak i pod wynajem. Wszystkie mieszkania w I etapie zostały już sprzedane, dlatego uzupełniamy ofertę o kolejne 137 lokali. Co więcej, w przygotowaniu jest już III etap osiedla. Kolejne mieszkania planujemy wprowadzić do sprzedaży w przyszłym roku – mówi Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii.

Develia właśnie otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę tej fazy osiedla, która ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Plany zakładają postanie jednego, kaskadowego (od 4 do 13 pięter) budynku wielorodzinnego, który pomieści 137 nowych mieszkań - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 30 mkw. po przestronne, 70-metrowe trzy pokoje.Właściciele lokali na ostatnich piętrach będą mogli cieszyć się widokiem na panoramę Krakowa.Osiedle Przy Mogilskiej znajduje się 3 km od Rynku Głównego w dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie. Lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, a także bliskość sklepów, punktów usługowych, przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych.W promieniu 2 km od Osiedla Przy Mogilskiej znajdują się m.in. Park Lotników Polskich, ogród botaniczny, Galeria Plaza Kraków, Centrum Handlowe M1 oraz hala Tauron Arena Kraków.Jednocześnie położenie inwestycji zapewnia łatwy dojazd do ważnych arterii drogowych, które umożliwiają wygodny dojazd od centrum i poza granice miasta.W trzech etapach osiedla Przy Mogilskiej powstanie łącznie 338 mieszkań.